 Amestecul banal care curăță aragazul de grăsime și pete dificile. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Amestecul banal care curăță aragazul de grăsime și pete dificile. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Atunci când facem curat, una dintre cele mai dificile suprafețe din întreaga noastră casă va fi cea a aragazului. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la produse scumpe din comerț pentru a curăța eficient aragazul. Un amestec banal făcut din ingrediente pe care poate că deja le avem prin cămară va fi suficient.

Aragazul se poate curăța ușor
Aragazul se poate curăța ușor Foto: Freepik

Atunci când facem curat, prioritatea noastră tinde să fie praful, precum și suprafețele mult mai extinse din casă, cum ar fi podeaua, covoarele sau faianța din baie. Însă, la fel de important este și aragazul, care va acumula un strat semnificativ de arsură și murdărie, mai ales dacă gătim destul de des.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există o metodă simplă și ieftină la care putem apela pentru a elimina fără probleme orice fel de strat de murdărie care s-a acumulat pe aragazul nostru!

Trucul simplu care te ajută să cureți aragazul

Creatoarea de conținut Chantel Mila spune că un amestec din bicarbonat de sodiu și detergent de vase va fi suficient pentru a ne scăpa de probleme! Tot ce trebuie făcut este să amestecăm o cană de bicarbonat de sodiu cu jumătate de cană de detergent de vase și jumătate de cană de apă, până când obținem o pastă omogenă.

Apoi, vom acoperi suprafața plitei aragazului cu pasta și vom folosi un burete umed sau o lavetă udă pentru a întinde pasta pe întreaga suprafață. Amestecul trebuie lăsat să acționeze timp de câteva minute, pentru a dizolva grăsimea și murdăria depuse.

Petele vor dispărea în doar câteva minute

La final, vom șterge pasta și vom îndepărta murdăria desprinsă folosind un burete sau o lavetă curată. În urma acestui proces, aragazul ar trebui să strălucească din nou și să-și recapete aspectul de odinioară.

Pasta poate fi folosită și pentru curățarea altor suprafețe ale electrocasnicelor, precum interiorul cuptorului și geamul acestuia. Dacă ne confruntăm cu pete și urme de mâncare deosebit de persistente, putem lăsa pasta să acționeze peste noapte pe suprafața pătată.

Ghid de cumpărături

sorina docuz marcel ciolacu facebook jpg
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta Național
banner ana morodan png
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic” Vedete românești
image
O jurnalistă de la New York Times a renunțat să viziteze castelul lui Dracula și a descoperit o destinație din România care a impresionat-o adevarul.ro
image
Reacția familiei unui tânăr crescut în Japonia care s-a mutat în București: „Acolo sunt vampiri? E sigur pe stradă? Trenurile întârzie trei ore” adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, note de la 4 la 8 după Dinamo – UTA 2-0: „O decepție!” Cine a fost ales MVP www.fanatik.ro
image
Amenzi și de 1.730 de lei pentru șoferii fără acte la control: "Trăim în era digitală, nu are sens să plătim" observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Raluca Sandu, la 12 ani după ce a părăsit România. Cum arată şi din ce face bani fata lui Mircea Sandu as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
A vorbit cu lacrimi în ochi despre omul care l-a dezamăgit la Dinamo: „Meseria lui este să distrugă” www.fanatik.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
A fost acest soldat roman ucis de camarazii săi? Arheologii redeschid un caz vechi de 2.000 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
legume congelate istock jpg
Ce să adaugi peste legumele congelate ca să fie mai gustoase. Trucul unui bucătar britanic Fapt divers
Amenda, foto shuttersock jpg
O propunere legislativă poate scăpa de șoferii de amenzi de până la 1.730 de lei. Ce părere au românii Național
carmen iohannis jpg
Carmen Iohannis împlinește 66 de ani. Fosta Primă Doamnă nu a renunțat la profesia care i-a marcat cariera Național
chirie mare britania jpg
Tinerii care câștigă sub 4.000 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 600 de lei pentru chirie și de transport la preț redus cu 50%. Proiectul, depus în Parlament Național
Așa arată aplicația Bolt pe telefon jpeg
Un șofer Bolt, atacat cu cuțitul de un pasager în Sectorul 5. De la ce a izbucnit scandalul Național
loto png
Rezultate Loto 6/49 din 1 noiembrie 2026. Sunt puse în joc premii de sute de mii de euro Național
Electrician - meserie
Nemulțumirea unui electrician cu 30 de ani de experiență: „Oamenii fac economii” Fapt divers
peste png
Un pește exotic, prins recent în Marea Neagră. Este originar din Oceanul Pacific și e considerat a fi o delicatesă Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net