Amestecul banal care curăță aragazul de grăsime și pete dificile. Ai nevoie doar de două ingrediente din bucătărie

Atunci când facem curat, una dintre cele mai dificile suprafețe din întreaga noastră casă va fi cea a aragazului. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la produse scumpe din comerț pentru a curăța eficient aragazul. Un amestec banal făcut din ingrediente pe care poate că deja le avem prin cămară va fi suficient.

Aragazul se poate curăța ușor Foto: Freepik

Atunci când facem curat, prioritatea noastră tinde să fie praful, precum și suprafețele mult mai extinse din casă, cum ar fi podeaua, covoarele sau faianța din baie. Însă, la fel de important este și aragazul, care va acumula un strat semnificativ de arsură și murdărie, mai ales dacă gătim destul de des.

Din fericire, potrivit express.co.uk, există o metodă simplă și ieftină la care putem apela pentru a elimina fără probleme orice fel de strat de murdărie care s-a acumulat pe aragazul nostru!

Trucul simplu care te ajută să cureți aragazul

Creatoarea de conținut Chantel Mila spune că un amestec din bicarbonat de sodiu și detergent de vase va fi suficient pentru a ne scăpa de probleme! Tot ce trebuie făcut este să amestecăm o cană de bicarbonat de sodiu cu jumătate de cană de detergent de vase și jumătate de cană de apă, până când obținem o pastă omogenă.

Apoi, vom acoperi suprafața plitei aragazului cu pasta și vom folosi un burete umed sau o lavetă udă pentru a întinde pasta pe întreaga suprafață. Amestecul trebuie lăsat să acționeze timp de câteva minute, pentru a dizolva grăsimea și murdăria depuse.

Petele vor dispărea în doar câteva minute

La final, vom șterge pasta și vom îndepărta murdăria desprinsă folosind un burete sau o lavetă curată. În urma acestui proces, aragazul ar trebui să strălucească din nou și să-și recapete aspectul de odinioară.

Pasta poate fi folosită și pentru curățarea altor suprafețe ale electrocasnicelor, precum interiorul cuptorului și geamul acestuia. Dacă ne confruntăm cu pete și urme de mâncare deosebit de persistente, putem lăsa pasta să acționeze peste noapte pe suprafața pătată.