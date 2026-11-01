 Resturile de dovleac au o întrebuințare neașteptată în grădină. De ce este recomandat să le păstrezi în noiembrie
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Resturile de dovleac au o întrebuințare neașteptată în grădină. De ce este recomandat să le păstrezi în noiembrie

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Pe parcursul toamnei, dovleacul este una dintre cele mai populare legume din întreaga lume. Însă, nu mulți oameni știu că îl pot folosi nu numai la gătit sau ca decorațiune, ci și în grădină. În luna noiembrie, experții spun că trebuie să lăsăm resturi de dovleac prin curte.

Resturile de dovleac pot fi foarte utile
Resturile de dovleac pot fi foarte utile Foto: IStock

Indiferent dacă folosim dovlecii la gătit sau ca decorațiune de Halloween, cu toții vom fi tentați să aruncăm resturile după ce nu mai avem nevoie de ele. Însă, experții în grădinărit spun că aceste resturi pot fi surprinzător de utile în curte, potrivit informațiilor de la express.co.uk.

Noiembrie este perioada perfectă pentru a începe să hrănim păsările sălbatice, deoarece în această perioadă majoritatea plantelor încep să se usuce și să dispară pentru restul anului. În plus, solul îngheață, determinând numeroase insecte să se retragă mai adânc în pământ.

Astfel, multe dintre sursele naturale de hrană încep să se împuțineze. În același timp, păsările au nevoie să consume mai multă hrană pentru a acumula rezerve de grăsime, care le ajută să-și mențină temperatura corporală, pe măsură ce vremea devine tot mai rece.

Resturile de dovleac pot fi lăsate în curte

Resturile de dovleac pot fi folosite pentru a hrăni păsări precum măcăleandri, mierle, vrăbii de casă, cinteze și chiar bufnițe. 

Semințele de dovleac sunt o sursă de proteine, grăsimi sănătoase și minerale, care pot oferi păsărilor sălbatice un aport suplimentar de nutrienți în lunile reci. În plus, pulpa de dovleac conține apă, asigurându-le o sursă suplimentară de hidratare.

Culoarea portocalie poate atrage inițial atenția păsărilor, în timp ce semințele și celelalte alimente din interior le vor încuraja să revină.

Semințele sunt ideale pentru păsări

Practic, tot ce trebuie să facem este să tăiem un dovleac în jumătate iar apoi să-l scobim cât mai bine cu o lingură. În interior putem pune diverse semințe, inclusiv de floarea-soarelui, și arahide zdrobite, pe care păsările le vor consuma. În plus, trebuie să dăm câteva găuri mici în coaja dovleacului, pentru ca apa de ploaie să se poată scurge.

Apoi, dovleacul ar trebui pus într-un loc mai înalt, pentru a nu atrage diverse rozătoare. Putem chiar să trecem puțină sfoară prin găurile din coajă, pentru a atârna jumătatea de dovleac la înălțime.

Semințele vor hrăni păsările, care au nevoie de tot mai multă energie pentru a trece cu bine peste sezonul rece.

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