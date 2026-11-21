Vremea din țara noastră continuă să fie instabilă, iar meteorologii au emis acum un Cod galben de ninsori și viscol. Zăpada va face probleme la altitudini ridicate din zonele montane din România, la altitudini de peste 1.700 de metri. Meteorologii se așteaptă ca stratul de zăpadă să ajungă chiar și la zece centimetri.

Vântul va afecta intens aceste zone Foto: ANM

În cursul zilei de sâmbătă, meteorologii din țara noastră au emis un Cod galben de ninsori și viscol pentru zonele montane din țara noastră. La altitudini de peste 1.700 de metri, stratul de zăpadă poate ajunge la peste zece centimetri. Codul galben urmează să intre în vigoare sâmbătă și să rămână valabil până duminică, la ora 22:00.

În acest interval orar, la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul urmează să aibă intensificări cu viteze la rafală chiar și de 80 - 100 km/h. În cursul zilei de sâmbătă, 21 noiembrie, va ninge viscolit la altitudini de peste 1.400 de metri, în nordul Carpaților Orientali.

Vremea din România rămâne instabilă

În această zonă din țara noastră, va ninge viscolit iar stratul de zăpadă va fi unul de 5–10 centimetri. În plus, pe lângă faptul că vizibilitatea va scădea sub pragul de 100 de metri, vântul va avea rafale de aproximativ 50–70 km/h, iar pe creste se va ajunge la 80–100 km/h.

Tot sâmbătă, vântul va urma să aibă intensificări temporare în Moldova, iar viteza la rafală va fi de aproximativ 40 - 50 km/h. Practic, în zonele montane din țara noastră, vremea va fi una instabilă, iar localnicii se pot aștepta la un strat de zăpadă chiar și de 10 centimetri.

Codul galben va fi valabil în weekend

Codul galben de ninsori și viscol a fost emis de către experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și va rămâne valabil până la ora 22:00, duminică seara. În acest interval orar, vântul va fi puternic, iar viteza la rafală poate ajunge chiar și la 100 km/h.

Românii care se vor afla în zonele afectate de Codul galben trebuie să conducă cu atenție, mai ales din cauza faptului că vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.