Nicușor Dan a avut parte de o seară dedicată sportului, vineri, 20 noiembrie. Președintele României a mers împreună cu fiul său, Antim, pe Stadionul Arcul de Triumf din București, unde au urmărit partida de rugby dintre România și Canada. Nu este prima dată când cei doi participă împreună la un astfel de eveniment sportiv.

Nicușor Dan s-a dus cu fiul său pe stadion la meciul de rugby România - Canada Foto: captură video

Șeful statului a mai fost prezent luna aceasta, pe 6 noiembrie, la partida România - Tonga, desfășurată tot pe Stadionul Arcul de Triumf. Și atunci, președintele a fost însoțit de fiul său.

La finalul confruntării cu reprezentativa Canadei, Nicușor Dan a vorbit despre experiența de pe stadion și a comparat cele două meciuri.

„Mi-a plăcut mai mult meciul cu Tonga, dar şi acesta a fost frumos”, a declarat Dan după finalul confruntării sportive.

Președintele a precizat că a fost pentru a doua oară când fiul său a asistat la un meci pe stadion, prima experiență fiind la partida cu Tonga. De asemenea, acesta a confirmat că intenționează să mai participe la astfel de evenimente sportive.

România a fost învinsă la limită de Canada, cu scorul de 27-26 (12-10), în partida disputată în cadrul World Rugby Nations Cup.

România a pierdut toate cele trei meciuri disputate luna aceasta la București

În confruntarea de vineri seară, „Stejarii” au reușit patru eseuri, prin Atila Septar (22), Damian Bonaparte (36), Jean-Pierre Smith (65) și Adrian Emanuel Mitu (77). Alin Conache (37, 66) și Gabriel Rupanu (78) au transformat trei dintre acestea.

De cealaltă parte, canadienii au înscris tot patru eseuri, prin Kyle Steeves (5), Evan Olmstead (42), Ben Lesage (50) și Kyle Tremblay (60). Takoda McMullin a transformat două dintre ele (6, 51) și a mai punctat dintr-o lovitură de pedeapsă (14).

Oaspeții au început mai bine partida și au condus cu 10-0. Naționala României a revenit însă pe parcurs și a intrat la pauză cu avantaj, scor 12-10.

Debutul reprizei secunde le-a aparținut canadienilor, care au înscris trei eseuri consecutive și s-au distanțat la 27-12. „Stejarii” au recuperat din diferență și au ajuns la un singur punct în spatele adversarilor, însă nu au mai reușit să întoarcă scorul.

România a încheiat luna cu trei înfrângeri în meciurile disputate la București, în cadrul World Rugby Nations Cup: 38-43 cu Tonga, 24-53 cu Statele Unite și 26-27 cu Canada.