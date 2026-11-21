Tăierea zmeurei în sezonul rece este o lucrare importantă pentru sănătatea tufelor și pentru producția de fructe din anul următor, însă momentul în care intervii și tulpinile pe care alegi să le îndepărtezi pot face diferența dintre o recoltă bogată și una foarte slabă. Mulți grădinari obișnuiesc să taie toate ramurile după încheierea fructificării, fără să țină cont de particularitățile soiului pe care îl cultivă, iar această greșeală poate elimina tocmai lăstarii care ar trebui să producă zmeură în sezonul următor.

Nu tăia zmeura înainte să verifici acest lucru! Foto: arhiva

Înainte de a folosi foarfeca de grădină, este important să știi dacă ai în curte zmeură de vară sau un soi remontant, deoarece cele două categorii au cicluri de fructificare diferite și necesită metode distincte de întreținere. În timp ce unele plante rodesc pe tulpinile crescute în anul anterior, soiurile remontante pot produce fructe chiar pe lăstarii formați în același sezon. Iată când se taie zmeura toamna, ce ramuri trebuie păstrate și cum pregătești tufele pentru o nouă perioadă de vegetație.

Când este momentul potrivit pentru tăierea zmeurei în grădină

În general, tăierea zmeurei se poate face toamna, după terminarea recoltării, însă nu există o singură regulă valabilă pentru toate soiurile. În România, lucrările de întreținere sunt realizate frecvent în octombrie și noiembrie, atunci când plantele își încheie treptat perioada de vegetație, dar unele intervenții pot fi amânate până la sfârșitul iernii.

Un aspect esențial este identificarea tulpinilor care au rodit deja, deoarece acestea nu vor mai produce fructe în anul următor și trebuie eliminate pentru a face loc lăstarilor tineri. În schimb, ramurile care s-au dezvoltat în sezonul curent trebuie păstrate în cazul soiurilor de vară, întrucât ele vor asigura următoarea recoltă.

Dacă ai zmeură remontantă, lucrurile sunt puțin diferite. Aceste soiuri permit mai multe variante de tăiere, în funcție de faptul că îți dorești o singură recoltă, concentrată toamna, sau două perioade de fructificare. Prin urmare, nu este recomandat să tai toate tulpinile înainte de a stabili ce sistem de cultură vrei să aplici.

Cum se taie zmeura de vară pentru o recoltă bogată anul viitor

Zmeura de vară are un ciclu de dezvoltare bienal, ceea ce înseamnă că tulpinile cresc în primul an, iar în al doilea an înfloresc și produc fructe. După fructificare, acestea își încheie ciclul de viață și încep să se usuce, motiv pentru care trebuie îndepărtate.

Dacă ai în grădină un astfel de soi, trebuie să faci diferența între tulpinile bătrâne, care au produs deja fructe, și lăstarii noi, care vor rodi în sezonul următor. O tăiere făcută fără această diferențiere poate afecta serios producția.

Pentru o întreținere corectă, ține cont de următoarele recomandări:

Elimină tulpinile care au rodit: acestea se taie cât mai aproape de nivelul solului, fără să rănești lăstarii tineri din apropiere.

Păstrează ramurile viguroase: lăstarii sănătoși, formați în anul curent, trebuie lăsați pentru fructificarea din vara următoare.

Îndepărtează tulpinile bolnave sau rupte: ramurile afectate nu trebuie păstrate, deoarece pot deveni surse de infecție.

Rărește tufele prea dese: eliminarea surplusului de lăstari ajută lumina și aerul să pătrundă mai bine printre plante.

De asemenea, este recomandat să nu lași prea mulți lăstari într-un singur loc, deoarece aglomerarea poate favoriza apariția bolilor și poate îngreuna recoltarea. Numărul de tulpini păstrate trebuie adaptat la vigoarea plantelor și la spațiul disponibil.

Un detaliu important: nu scurta și nu elimina automat toate ramurile care par bătrâne. Verifică dacă au fructificat deja, deoarece aspectul exterior nu este întotdeauna suficient pentru identificarea lor.

Zmeura remontantă se taie de la rădăcină sau se păstrează anumite tulpini?

Zmeura remontantă, întâlnită și sub denumirea de zmeură cu fructificare repetată, are capacitatea de a produce fructe pe lăstarii formați în același an. Această particularitate oferă grădinarilor mai multă flexibilitate în alegerea metodei de tăiere.

În funcție de modul în care sunt întreținute plantele, se poate obține o singură recoltă principală, toamna, sau două perioade de fructificare. Alegerea depinde de soi, de condițiile climatice și de obiectivul cultivării.

Metoda cu o singură recoltă: toate tulpinile se taie de la nivelul solului

Dacă îți dorești o metodă simplă de întreținere și o recoltă concentrată în a doua parte a anului, poți elimina toate tulpinile remontante după încheierea fructificării și intrarea plantelor în repaus vegetativ.

Tăierea se realizează cât mai aproape de sol, fără a deteriora coletul plantei. Primăvara vor apărea lăstari noi, care se vor dezvolta pe parcursul sezonului și vor produce fructe spre sfârșitul verii și în toamnă.

Această metodă are avantajul că simplifică lucrările de întreținere și permite îndepărtarea unei mari părți din materialul vegetal vechi, care poate adăposti agenți patogeni. Este o variantă potrivită pentru grădinarii care preferă o singură perioadă de recoltare.

Metoda cu două recolte: ce tulpini trebuie păstrate peste iarnă

Dacă vrei să obții fructe atât vara, cât și toamna, nu trebuie să tai toate tulpinile remontante. În acest caz, după recoltarea de toamnă, se îndepărtează doar porțiunea superioară a lăstarilor care a produs deja fructe.

Partea inferioară, dacă este sănătoasă și bine dezvoltată, se păstrează, deoarece poate produce fructe în sezonul următor, la începutul verii. După această a doua fructificare, tulpina respectivă se elimină complet.

Trebuie reținut că obținerea a două recolte presupune mai multă atenție și nu garantează aceeași cantitate de fructe în ambele perioade. În plus, în zonele cu veri scurte sau toamne reci, producția de toamnă poate fi afectată de temperaturile scăzute.

Cum îți dai seama dacă ai zmeură de vară sau zmeură remontantă

Identificarea corectă a soiului este primul pas înainte de orice lucrare de tăiere. Dacă nu mai ai eticheta plantei sau nu cunoști denumirea soiului, perioada în care ai recoltat fructele poate reprezenta un indiciu util.

Zmeura de vară produce, în general, o singură recoltă principală, în lunile iunie și iulie, pe tulpinile dezvoltate în anul precedent. În schimb, soiurile remontante pot produce fructe de la sfârșitul verii până toamna, pe lăstarii formați în același an.

CaracteristicăZmeură de varăZmeură remontantăPerioada principală de recoltareIunie-iulieAugust-octombrie, în funcție de soi și climăTulpinile care produc fructeCele crescute în anul precedentLăstarii din anul curentTăierea după fructificareSe elimină tulpinile care au roditSe adaptează în funcție de numărul de recolte doritTăiere completă la nivelul soluluiNu este recomandatăDa, dacă se urmărește o singură recoltă de toamnă

Printre soiurile remontante cunoscute se numără Heritage, Polka și Autumn Bliss, apreciate pentru capacitatea de a produce fructe în a doua parte a sezonului. Totuși, dacă vrei să stabilești cu certitudine categoria plantei, verifică denumirea soiului și caracteristicile sale.

De ce nu este bine să lași zmeura netăiată înainte de iarnă

O tufă de zmeură care nu este întreținută periodic poate deveni foarte deasă, iar numărul mare de tulpini îngreunează circulația aerului și pătrunderea luminii. În asemenea condiții, umiditatea se poate menține mai mult timp în interiorul tufei, ceea ce favorizează apariția unor boli fungice.

În plus, tulpinile care au rodit deja ocupă spațiu și concurează cu lăstarii tineri pentru apă, lumină și substanțe nutritive. Dacă nu sunt îndepărtate, lucrările de îngrijire și recoltare devin mai dificile, iar plantația poate pierde treptat din vigoare.

Tăierile regulate ajută la menținerea unei structuri aerisite și permit identificarea mai ușoară a ramurilor bolnave, uscate sau deteriorate. Recomandările publicate de Royal Horticultural Society (RHS) subliniază importanța adaptării tăierilor la tipul de zmeură, cu eliminarea tulpinilor care au rodit la soiurile de vară și tăierea completă a celor remontante atunci când se urmărește o singură recoltă anuală.

Cele mai frecvente greșeli care pot compromite recolta de zmeură

Chiar dacă tăierea pare o lucrare simplă, câteva greșeli pot afecta dezvoltarea plantelor și producția din sezonul următor. Una dintre cele mai întâlnite este folosirea aceleiași metode pentru toate soiurile, fără să se țină cont de particularitățile lor.

Iată ce ar trebui să eviți:

Tăierea tuturor tulpinilor la soiurile de vară: lăstarii tineri sunt cei care vor produce fructe anul următor, așa că eliminarea lor înseamnă pierderea recoltei. Îndepărtarea prematură a tulpinilor remontante: dacă plantele încă au fructe sau frunze active, este indicat să aștepți încheierea ciclului de vegetație înainte de tăierea completă. Păstrarea ramurilor bolnave: tulpinile afectate, uscate sau rupte trebuie eliminate pentru a limita riscul apariției și răspândirii bolilor. Lăsarea tufelor prea dese: un număr excesiv de lăstari reduce aerisirea și poate afecta dezvoltarea fructelor. Folosirea unor unelte murdare sau tocite: foarfeca trebuie să fie bine ascuțită și dezinfectată, pentru a obține tăieturi curate și pentru a limita transmiterea agenților patogeni.

O altă recomandare utilă este să îndepărtezi din plantație resturile vegetale bolnave, în loc să le lași la baza tufelor sau să le introduci în compost fără o gestionare corespunzătoare.

Ce trebuie să faci după tăiere pentru a pregăti zmeura pentru iarnă

După terminarea lucrărilor de tăiere, este bine să verifici starea generală a plantației și să îndepărtezi buruienile din jurul tufelor. Solul poate fi acoperit cu un strat de mulci organic, precum paie, frunze sănătoase sau compost matur, care ajută la menținerea umidității și la protejarea rădăcinilor împotriva variațiilor de temperatură.

Evită să îngrămădești materialul de mulcire direct în jurul coletului, deoarece excesul de umiditate poate favoriza apariția problemelor. De asemenea, nu este recomandat să aplici îngrășăminte bogate în azot târziu în toamnă, întrucât acestea pot stimula o creștere vegetativă nepotrivită înainte de venirea frigului.

Înainte de instalarea iernii, verifică dacă tulpinile păstrate sunt sănătoase și bine fixate, mai ales în zonele expuse vântului puternic. O plantație îngrijită corespunzător va avea condiții mai bune pentru reluarea vegetației în primăvară.

Așadar, secretul unei recolte bune de zmeură începe cu o tăiere făcută corect, nu neapărat cu una drastică. Identifică soiul pe care îl ai în grădină, elimină tulpinile care și-au încheiat ciclul de fructificare și păstrează ramurile care vor rodi în sezonul următor. O intervenție atentă în această perioadă poate contribui la menținerea tufelor sănătoase și la obținerea unor fructe gustoase în anul următor.