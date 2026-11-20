Sute de milioane de bărbați din întreaga lume se confruntă cu problema căderii părului, iar costul unui transplant de păr este unul pe care nu mulți oameni și-l pot permite. Însă, cercetătorii chinezi spun că au găsit o soluție care poate fi utilă împotriva acestei probleme.

Pieptenele mai are nevoie de teste Foto: Handout

Oamenii de știință din China au inventat un pieptene care poate fi util împotriva căderii părului. Practic, acest aparat ar reuși să stimuleze regenerarea părului în numai patru săptămâni, iar, pentru moment, dispozitivul și-a dovedit eficacitatea pe blana șoarecilor.

Pieptenele a fost creat de către o echipă de cercetători de la Universitatea Beihang din Beijing și folosește aceeași substanță folosită și în medicamentele moderne pentru tratarea calviției, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Pieptenele poate contribui la regenerarea părului

Acest pieptene neobișnuit are dinți electronici și poate genera un câmp electric care permite substanțelor să stimuleze foliculii în profunzime. Desigur, experții chinezi avertizează că mai este nevoie de multe teste până când eficacitatea acestui pieptene pentru oameni va putea fi stabilită.

Însă, pieptenele minune a fost deja utilizat pe blana șoarecilor, iar rezultatele au fost chiar mai eficiente decât ar fi crezut experții.

Mai este nevoie de teste suplimentare

Problema căderii părului este una care afectează undeva în jur de 8 din 10 bărbați. Nu numai că problema le afectează calitatea vieții, dar are și efecte psihologice, motiv pentru care un astfel de pieptene poate fi foarte important.

„Îmi este dor să am păr. Aveam un păr minunat. A început pe când aveam, probabil, 20 de ani. A început să se rărească, dar nu s-a rărit într-un mod frumos. Ştiţi ce vreau să spun? Nu arăta ca la cei la care se retrage linia părului. Arătam de parcă aveam râie”, a spus actorul Stanley Tucci, conform sursei citate.

Pieptenele creat de cercetătorii chinezi se poate dovedi a fi o invenție foarte importantă, care ar deveni populară de-a lungul lumii, dacă va începe să fie comercializată.