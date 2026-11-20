Apar noi informații despre accidentul tragic în care Teodora Miruna, o adolescentă de 17 ani din București, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o autospecială de salubritate. Potrivit unor surse din anchetă, fata ar fi traversat aleea cu gluga trasă pe cap, o cască în ureche și telefonul în mână. Șoferul susține că nu a observat-o, iar primele informații indică faptul că tânăra s-ar fi aflat în unghiul mort al vehiculului.

Noi detalii în cazul tinerei lovite mortal de maşina de gunoi Foto: captură video

Moartea adolescentei a provocat multă durere în rândul colegilor și prietenilor săi. Aceștia s-au adunat la locul tragediei pentru a-i aduce un ultim omagiu, cu flori, lumânări și baloane albe. Între timp, cazul a readus în atenție problema siguranței pietonilor și a copiilor care circulă pe străzile Capitalei în drum spre școală.

Tânăra ar fi avut o cască în ureche și telefonul în mână

În momentul accidentului, Miruna se îndrepta spre școală și încerca să traverseze o alee mai puțin circulată, paralelă cu Șoseaua Mihai Bravu. Conform informațiilor din anchetă, adolescenta avea gluga pe cap, o cască în ureche și telefonul în mână.

În același timp, autospeciala de salubritate a virat pe alee și a acroșat-o cu partea din dreapta-față. În urma impactului, fata a fost târâtă aproape 100 de metri.

Telefonul victimei a fost găsit în zona în care s-a produs accidentul. Un trecător l-a observat la câteva minute după tragedie, l-a ridicat și l-a predat la o secție de poliție.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că șoferul a oprit la câțiva metri de locul în care se afla trupul adolescentei, după care și-a continuat activitatea și a golit pubelele. Bărbatul a fost identificat după aproximativ trei ore și le-a spus polițiștilor că nu a văzut și nu a simțit impactul. Acesta a fost audiat și a rămas fără permisul de conducere.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Eram la serviciu, în timpul serviciului, n-am niciun fel de idee să vă spun. Chiar nu ştiu. Aş fi dat peste cineva. Şi eu am rămas şocat”, a declarat șoferul autospecialei.

Alți conducători ai mașinilor de salubritate susțin că adolescenta ar fi apărut în zona în care șoferul nu putea să o observe. Aceștia au explicat, chiar în locul producerii accidentului, cum funcționează unghiul mort al vehiculului.

„Maşini parcate aiurea. Probabil că colegul a fost mai atent la maşini. Domnişoara nu a fost vizibilă. În colţul maşinii, în partea aceea, nu se vede nimic. E unghiul mort. Deci nici în oglinda aia, nici în oglinda aia”, a explicat un șofer de autospecială de salubritate.

Unghiul mort nu este surprins nici de camerele de bord

Conducătorii autospecialelor au arătat că există zone din apropierea vehiculului care nu pot fi observate nici prin intermediul oglinzilor, nici cu ajutorul camerelor de bord.

„La nivelul ăsta. La nivelul ăsta nu se mai vede nimic. Lângă maşină”, a explicat un șofer de autospecială de salubritate.

Tragedia a readus în discuție și problemele de siguranță cu care se confruntă pietonii în București. Un studiu recent arată că doar unul din zece bucureșteni se simte în siguranță atunci când circulă pe jos.

„Vedem mașini parcate pe trecerile de pietoni care blochează vizibilatea. Doar unul din 10 bucureșteni se simte în siguranță ca pieton. Aceste lucruri nu sunt normale într-o capitală europeană”, a declarat Matei Agarici, fondatorul inițiativei civice „Pe trecerea de pietoni”.

În urma accidentului, un grup de părinți ai elevilor din liceele aflate în zonă solicită măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor în intervalele în care aceștia merg sau se întorc de la școală. Printre propunerile incluse în petiție se află și interzicerea circulației autospecialelor de salubritate în orele de vârf.

„Se pot face niște audituri de siguranță rutieră, astfel încât, împreună cu părinții, chiar și cu elevii, să se identifice aceste puncte nevralgice, să spunem, care ar putea să fie rezolvate prin intervențiile autorităților”, a spus Samuel Stancu, director al Diviziei Urbanism UrbanizeHub.

De altfel, Consiliul General al Municipiului București a inițiat anul trecut un proiect prin care circulația mașinilor de salubrizare urma să fie interzisă între orele 7:00 și 9:00 dimineața. Inițiativa a fost însă retrasă înainte de vot, la începutul lunii octombrie, de primarul Capitalei, care a motivat că sunt necesare analize suplimentare privind impactul unei asemenea măsuri.