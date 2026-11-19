Noi informații au ieșit la iveală în cazul adolescentei de 17 ani găsite moarte pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, polițiștii au identificat și audiat șoferul unei mașini de salubrizare, suspectat că a lovit-o pe tânără și apoi a părăsit locul accidentului.

Primele imagini cu bărbatul care a lovit o tânără de 17 ani cu mașina de salubrizare Foto: Pexels

Cine este suspectul

Conform sursei citate, suspectul este un bărbat în vârstă de 27 de ani, angajat ca șofer pe o autospecială de salubrizare. Acesta ar fi fost găsit de polițiști la câteva străzi distanță de locul unde a fost descoperit trupul adolescentei, la aproximativ două ore după producerea incidentului.

Foto: Antena3 CNN

Primele verificări au arătat că șoferul a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, acesta a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, care urmează să stabilească dacă a consumat alcool sau droguri înainte de accident.

Foto: Antena3 CNN

Anchetatorii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere

Polițiștii analizează în prezent imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, dar și înregistrările de pe autovehiculul de salubrizare, pentru a reconstitui traseul mașinii și împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor apărute până acum, adolescenta se îndrepta către școală în momentul în care ar fi fost lovită. Fata a fost găsită inconștientă pe carosabil, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Foto: Antena3 CNN

Apelul la 112 a fost înregistrat joi dimineață, în jurul orei 07:38. Inițial, anchetatorii au luat în calcul mai multe ipoteze privind decesul tinerei, însă verificările ulterioare au indicat că aceasta ar fi fost victima unui accident rutier.

Dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.