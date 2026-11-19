Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vrancea a decis suspendarea cursurilor în cursul dimineții de vineri, 20 noiembrie 2026, până la ora 12:00. Astfel, elevii nu vor fi nevoiți să meargă la școală vineri dimineață, din cauza vremii instabile care va afecta țara noastră vineri.

Vântul puternic va afecta România Foto: Shutterstock

În contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de tip Cod roșu pentru intensificări puternice și susținute ale vântului, autoritățile din țara noastră au decis să suspende cursurile fizice în cursul dimineții de vineri, 20 noiembrie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a luat această măsură, care va fi în vigoare până la ora 12:00.

Chiar în cursul zilei de joi, 19 noiembrie 2026, CJSU Vrancea a adoptat hotărârea nr. 47, iar elevii din județ care aveau cursuri dimineața trebuie să știe că școlile vor fi închise în prima parte a zilei.

ANM a emis un Cod roșu de vânt puternic

Această măsură are un caracter preventiv și a fost luată pentru a proteja elevii de vântul puternic așteptat în această zonă a țării în cursul zilei de mâine. Avertizarea emisă de ANM este valabilă în cursul zilei de 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00.

Avertizarea vizează intensificări puternice și susținute ale vântului, motiv pentru care cursurile din timpul dimineții vor fi suspendate.

Vântul puternic va afecta România

În ceea ce privește modul în care cursurile pierdute în timpul zilei vor fi recuperate, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, împreună cu unitățile de învățământ, vor urma să ia o decizie. Mai mult decât atât, instituția va informa unitățile de învățământ din județ despre modul în care cursurile vor fi recuperate.

De asemenea, autoritățile din județ recomandă localnicilor să fie cât mai prudenți pe parcursul avertizării meteorologice emise de ANM. Un alt sfat important oferit publicului de către autorități este să nu staționeze și să nu parcheze mașinile în apropierea copacilor, pe durata avertizării meteorologice.