Preparatele tradiționale românești sunt din ce în ce mai apreciate și dincolo de hotare. Iar acum, un sortiment popular de brânză românească a primit medalia de aur la un campionat mondial de profil organizat în Spania. Mai mult decât atât, acest sortiment de brânză a câștigat medalia de aur trei ani la rând.

Este o brânză apreciată pe plan internațional Foto: TasteAtlas

Brânza de Horezu este una dintre cele mai populare din țara noastră, iar gustul ei intens și delicios este apreciat și dincolo de hotare. Nu mai puțin de 270 de jurați au analizat sortimente de brânză din întreaga lume în cadrul campionatului mondial organizat în Spania. Iar, potrivit observatornews.ro, brânza de Horezu a câștigat medalia de aur pentru al treilea an la rând.

Mii de sortimente de brânză din întreaga lume au participat la acest campionat. Mai precis, nu mai puțin de 5.300 de tipuri de brânză au fost analizate de cei 270 de jurați. Iar, pentru al treilea an la rând, brânza de Horezu a reușit să câștige medalia de aur din nou.

Brânza de Horezu este apreciată pe plan internațional

Pentru a căpăta gustul intens care a adus faima acestui sortiment de brânză, este nevoie ca ea să fie lăsată la maturat vreme de 12 luni de zile. La final, brânza de Horezu are o textură fermă, iar gustul ei este unul unic și intens, apreciat pe plan internațional.

„Ne-am dorit foarte mult această medalie, am sperat la ea, dar niciodată nu se ştie. Menţinerea acestor standarde este o provocare în fiecare zi. Pentru că excelenţa nu se obţine o singură dată, ci trebuie demonstrată constant”, a spus managerul de fabrică Laura Ion, conform sursei citate.

Cât costă brânza de Horezu

Un pachet de 200 de grame costă aproximativ 20 de lei, în timp ce o roată întreagă ajunge la nu mai puțin de 400 de lei. La campionatul mondial organizat în Spania, România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz.

„Cele mai multe livrări le avem în Croaţia, Germania, Spania. Brânza este obţinută din lapte de oaie 100%. Este de la oile crescute în zonele de munte, în mod tradiţional”, a spus directorul economic Dorela Pleşuvescu.