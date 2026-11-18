Laptele este o băutură foarte sănătoasă, pe care mulți oameni o consumă des. Însă, poate că ne-am întrebat, de-a lungul timpului, ce efecte va avea laptele asupra organismului, atunci când este consumat în fiecare zi. Impactul asupra colesterolului poate fi deosebit de important.

Laptele este o băutură sănătoasă Foto: IStock

O cană de lapte obișnuită ne va oferi aproximativ opt grame de proteine de înaltă calitate, cât și calciu, fosfor, potasiu, vitamina B12 și riboflavină. Acești nutrienți susțin numeroase funcții ale organismului, de la menținerea sănătății oaselor până la dezvoltarea și refacerea musculaturii.

Atunci când vine vorba despre efectul laptelui consumat zilnic, cei mai mulți oameni sunt îngrijorați din cauza conținutului de grăsimi saturate din această băutură. Deoarece există studii care sugerează că înlocuirea grăsimilor nesaturate cu grăsimi saturate poate duce la creșterea nivelului de colesterol, inclusiv a colesterolului „rău” (LDL), mulți oameni evită să bea lapte prea des, potrivit EatingWell.

Cât de sănătos este laptele

Cu toate acestea, medicii nutriționiști spun că, în realitate, lucrurile sunt mult mai complexe.

„Produsele lactate conțin o combinație complexă de micronutrienți, tipuri de acizi grași și compuși bioactivi, care par să compenseze impactul negativ pe care ne-am aștepta să îl aibă grăsimile saturate asupra sănătății inimii”, explică nutriționista Lauren Twigge.

Practic, experta spune că nu trebuie să uităm de faptul că laptele conține, pe lângă grăsimi, nutrienți sănătoși precum magneziu, calciu, vitaminele B și D și chiar și potasiu.

Cum va influența laptele nivelul de colesterol

Acest nivel ridicat de nutrienți poate explica faptul că, în studiile efectuate de-a lungul timpului, nu s-a stabilit faptul că produsele lactate ar crește riscul de obezitate, diabet sau de boli cardiovasculare.

„În ceea ce privește în mod specific colesterolul, cercetările sugerează că un consum de lapte de origine animală are un efect neutru sau chiar benefic asupra nivelului acestuia. Studiile nu au evidențiat creșteri semnificative ale colesterolului total sau ale nivelului de LDL, iar unele studii de amploare mai redusă au constatat chiar ușoare creșteri ale colesterolului HDL”, mai spune Twigge.

Desigur, persoanele care deja au probleme cu colesterolul ar trebui să aleagă variante de lapte cât mai slabe.