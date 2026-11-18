În ziua de astăzi, oamenii devin din ce în ce mai atenți la dieta pe care o au, iar nutriționiștii explică că există un truc ingenios care poate ajuta orice persoană să mănânce mai sănătos. Poate că partea cea mai bună este faptul că această metodă tot ne va permite să savurăm alimentele noastre favorite.

Este un truc recomandat de nutriționiști Foto: Getty Images

Dieta este crucială pentru buna funcționare a organismului, dar, de cele mai multe ori, dietele pot fi foarte intimidante pentru cei mai mulți dintre noi. Din fericire, nu este nevoie să ne înfometăm și să renunțăm la toate alimentele noastre favorite atunci când începem să mâncăm mai sănătos.

Potrivit Real Simple, unul dintre cele mai simple și mai utile trucuri la care putem apela este să fim atenți la cât de multe culori avem în farfurie.

Este o metodă recomandată de nutriționiști

A mânca în „culorile curcubeului” sau, pur și simplu, a avea o farfurie cât mai colorată este una dintre cele mai ușoare modalități de a începe să includem mai multe alimente sănătoase în alimentația noastră zilnică. Mai precis, acest lucru înseamnă să consumăm mai multe alimente de origine vegetală, precum fructe și legume.

„Cu cât ai mai multe culori în farfurie, cu atât beneficiezi de o varietate mai mare de antioxidanți și nutrienți, esențiali pentru sănătatea inimii, creierului, ochilor, intestinului și sistemului imunitar”, spune nutriționista Lavanya Kethamukkala.

Ce rol are fiecare culoare

Practic, fiecare culoare poate avea un impact pozitiv asupra organismului nostru, motiv pentru care farfuria trebuie să fie cât mai colorată.

„Alimentele de culoare roșie își datorează culoarea licopenului, un antioxidant care susține sănătatea inimii și poate contribui la reducerea riscului anumitor tipuri de cancer”, a spus nutriționista Nancy Isa.

Alimentele de culoare portocalie sau galbenă sunt bogate în betacaroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor, a pielii și a sistemului imunitar. Fructele și legumele verzi conțin adesea folați, vitamina K și luteină.

„Alimentele de culoare albastră și mov conțin antocianine, care ajută la reducerea inflamației și susțin sănătatea inimii și a creierului”, mai spune Isa.

Practic, cu cât avem o dietă mai variată și mai colorată, cu atât organismul nostru ar trebui să funcționeze mai bine.