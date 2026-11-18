Există unele legume din țara noastră la care cei mai mulți dintre noi nu ne gândim decât ca la murături. Chiar dacă, dincolo de hotare, sunt folosite și în alte preparate, în România, astfel de legume sunt servite, de cele mai multe ori, murate. Printre acestea se numără și conopida. Însă, poate în mod surprinzător, conopida poate fi folosită pentru a pregăti un desert delicios.

Conopida poate fi folosită la dulceață Foto: Facebook

Nu mulți dintre noi ne-am gândi la conopidă ca la un ingredient potrivit pentru deserturi, dar, potrivit adevarul.ro, această legumă este mult mai versatilă decât am crede. Rețeta aparține călugărului Efrem Băndărică și nu are nevoie decât de câteva ingrediente foarte simple.

Mai precis, este vorba despre dulceața de conopidă cu vanilie, un preparat rar dar de care ne vom îndrăgosti încă de la prima înghițitură. Pentru un kilogram de conopidă curățată vom avea nevoie de 800 de grame de zahăr, 300 de ml de apă, o păstaie de vanilie sau, dacă ne este mai ușor, putem folosi în schimb două lingurițe de extract natural de vanilie. De asemenea, ne mai trebuie 50 de ml de suc de lămâie și, dacă dorim, coaja unei lămâi.

Este o rețetă rară și delicioasă

Pentru a pregăti această dulceață, trebuie să începem prin a spăla conopida, care se desface în bucăți mici ce vor trebui fierte vreme de două minute în apă clocotită. Apoi, se transferă imediat într-un vas cu apă rece și se lasă la scurs.

Mai departe, putem pregăti siropul. Tot ce trebuie făcut este să fierbem apa cu zahărul până când acesta din urmă se dizolvă, iar compoziția începe să se lege. În acest moment, trebuie să adăugăm sucul de lămâie și păstaia de vanilie, alături de semințele răzuite.

Se va pregăti foarte ușor

Bucățelele de conopidă vor trebui introduse în sirop și fierte la foc mic, timp în care vor trebui amestecate cu atenție. Atunci când conopida este ușor translucidă iar siropul are consistența pe care o dorim, vom stinge focul și tot acum trebuie îndepărtată păstaia de vanilie.

Dulceața poate fi pusă în borcane de sticlă sterilizate. Acest preparat special este unul delicios, dar de care nu mulți români auzeau. Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent, din Dobrogea este cunoscut în mediul online pentru rețetele culinare pe care le împărtășește cu publicul.