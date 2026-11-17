Un turist străin a vizitat cele mai populare orașe din România, dar s-a întors acasă cu păreri împărțite. În timp ce două dintre orașe l-au impresionat, o destinație foarte populară din țara noastră l-a dezamăgit pe tânăr.

Turistul nu a fost impresionat de București Foto: Arhivă

Turistul străin a fost în Brașov, Cluj-Napoca și în București, însă experiența din Capitală nu a fost deloc cea la care visase. Tânărul își dorise foarte mult să viziteze Bucureștiul, însă după câteva zile petrecute aici, opinia s-a schimbat.

El a recunoscut că vremea instabilă ar fi putut contribui la experiența sa negativă, dar, totuși, a criticat aspectul neîngrijit al unor zone din București, inclusiv cel al Gării de Nord. Mai mult decât atât, el a remarcat că localnicii nu aveau o atitudine la fel de deschisă ca în Brașov sau Cluj-Napoca.

Turistul nu a fost impresionat de București

Tânărul a petrecut, în total, o săptămână în România, iar Bucureștiul a fost singura destinație care nu l-a impresionat.

„Tocmai m-am întors din București…Așadar, am petrecut o săptămână în România. Am început cu Bucureștiul, apoi am luat trenul spre Brașov și, ulterior, spre Cluj-Napoca. Wow, ce călătorie interesantă! Mi-au plăcut enorm Brașovul și Clujul. Chiar pot spune că sunt recunoscător că există aceste două orașe, haha! Mi-aș dori să pot spune același lucru și despre București!”, a scris acesta pe platforma de socializare Reddit.

Turistul nu a fost impresionat de aspectul unor zone întinse din Capitală, inclusiv de cel al zonei gării.

„Ce-i drept, am nimerit acolo în zilele în care a plouat torențial, timp de câteva zile, așa că mă întreb dacă și vremea mi-a influențat impresia. Unele clădiri au o arhitectură interesantă, dar mi s-a părut că cea mai mare parte a orașului este destul de degradată. Iar gara… absolut îngrozitoare, haha!

Nici localnicii nu mi s-au părut prea prietenoși, ceea ce a fost o diferență destul de mare față de experiența pe care am avut-o la Brașov și Cluj”, a mai scris acesta.

Cum au reacționat internauții

În cele din urmă, turistul a ajuns la o concluzie succintă despre Capitală. „Mă bucur că am fost, dar nu mă întorc”, a scris acesta.

Postarea tânărului a atras imediat mai multe reacții din partea internauților. Unii oameni au recunoscut că Bucureștiul nu este o alegere ideală pentru o vacanță mai lungă, iar orașele din Transilvania ar fi mai indicate.

„Aș petrece doar una sau două zile în București, iar restul timpului l-aș aloca orașelor mai mici. Transilvania este minunată”, a scris un internaut.

„Am petrecut două zile și mi-aș fi dorit să fi stat doar una. Parlamentul merită văzut, dar, în rest, Bucureștiul mi s-a părut destul de obișnuit”, a scris un alt utilizator de pe Reddit.

Mulți internauți au recomandat Brașovul, dar și orașe precum Cluj-Napoca, Sighișoara, Sibiu și Mediaș.