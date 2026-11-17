Este o problemă de care nimeni nu își dorește să se lovească. Însă, în momentul în care călătorim într-o țară străină, nu trebuie să uităm că acest risc există și ne poate face probleme. Din acest motiv, trebuie să știm precis ce trebuie făcut atunci când ne pierdem pașaportul sau buletinul în altă țară.

Pașaportul poate fi înlocuit rapid Foto: AdobeStock Images

Indiferent dacă ne aflăm în altă țară pentru vacanță sau în scop de serviciu, există riscul de a ne pierde pașaportul sau buletinul. Din fericire, indiferent dacă țara în care ne aflăm este, sau nu, în Europa, acest detaliu nu trebuie să ne dea excursia peste cap.

Atunci când știm că actele noastre au fost furate, devine important să ne adresăm poliției din orașul în care ne aflăm. Autoritățile locale ne vor oferi o dovadă scrisă privind cele întâmplate, iar de acolo putem merge la ambasadă sau la consulatul României.

Ce trebuie făcut dacă îți pierzi actele

În cazul în care, pur și simplu, nu ne mai găsim actele, trebuie să mergem direct la reprezentanțele diplomatice, care ne vor oferi un document de călătorie. Desigur, în funcție de unde suntem, poate fi nevoie să facem o călătorie destul de mare către un oraș în care există consulat, sau chiar către ambasadă, în capitală.

Iar partea cea mai bună este faptul că, indiferent dacă buletinul a fost furat sau doar pierdut, nu va fi nevoie să plătim nimic când solicităm un document nou.

Nu va fi nevoie să plătești nimic

„Statul român sprijină cetățenii care nu se află pe teritoriul lor cu aceste probleme cu titlu gratuit și eliberează, de regulă, aceste documente în zilele lucrătoare fără alte costuri sau chestiuni din partea persoanelor care nu găsesc documentele. Documentele de călătorie eliberate astfel sunt cu caracter provizoriu pentru o perioadă de 30 de zile și au ca scop principal reîntoarcerea în țară, nu se pot folosi pentru călătoria în altă țară”, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu, conform observatornews.ro.

Cu toate acestea, este important să prezentăm un document care să ateste cetățenia română. Din acest motiv, ar fi util să luăm cu noi în vacanță permisul de conducere sau certificatul de naștere.