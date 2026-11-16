Un castel vechi de aproape 1000 de ani se vinde cu un singur euro. Unde se află proprietatea

Este un castel vechi de aproape un mileniu, iar cei care își doresc să dețină o bucată de istorie au acum această oportunitate. Iar acest castel din Germania a fost scos la vânzare cu un preț uluitor.

Castelul se află în Germania Foto: Facebook

Castelul Schnaditz se află în estul Germaniei, în satul Schnaditz, aflat în apropiere de orașul Bad Düben, în landul Saxonia. Clădirea este veche de 800 de ani, iar acum, cei care doresc să cumpere o astfel de bucată de istorie, o pot face. Iar poate că partea cea mai uimitoare este prețul castelului! Practic, Schnaditz este scos la vânzare cu prețul de numai un singur euro.

Însă, castelul are nevoie de investiții serioase pentru a fi restaurat complet. În total, proprietarul poate ajunge să cheltuiască undeva în jur de 20 de milioane de euro, pentru a renova proprietatea.

Castelul se vinde cu numai un singur euro

Turnul castelului are aproape 30 de metri înălțime, iar castelul a fost construit în jurul anului 1237, pentru familia nobiliară von Schnaditz. Potrivit Castles and Families, autoritățile locale au decis să vândă castelul cu numai un euro în speranța de a atrage un investitor dispus să cheltuiască chiar și 20 de milioane de euro pentru lucrările de restaurare.

Chiar dacă structura castelului a fost modificată în timp, clădirea păstrează în continuare elemente din arhitectura defensivă medievală pe care le avea inițial. În 1794, lângă castel a fost amenajat un parc care poate fi achiziționat separat.

Este nevoie de lucrări de renovare

Castelul Schnaditz are o strânsă legătură cu negustorul de cai Hans Kohlhase și nobilul Günther von Zaschnitz, iar castelul face parte din fundalul istoric al nuvelei din 1810 intitulată „Michael Kohlhaas”, publicată de Heinrich von Kleist.

După cel de-al Doilea Război Mondial, castelul a fost folosit pentru a găzdui o grădiniță și birouri ale administrației locale. Însă, castelul a fost abandonat în 1992, iar între 2000 și 2007 au fost efectuate lucrări de consolidare pentru a preveni degradarea clădirii.

Cu toate acestea, proprietatea tot are nevoie de lucrări de renovare, care pot ajunge chiar și la 20 de milioane de euro.