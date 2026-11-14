De ce trebuie să pui coji de ouă într-un borcan cu oțet. O metodă ce poate face minuni pentru plante

Există nenumărate trucuri utile care ne vor ajuta să avem o curte superbă, iar potrivit grădinarilor cu experiență, cojile de ouă pot fi surprinzător de utile pentru plante. Însă, este important să știm ce trebuie să facem pentru a ne asigura că aceste coji nu vor acționa prea lent.

Cojile de ouă sunt utile pentru plante Foto: IStock

Toți cei pasionați de grădinărit știu cât de utile sunt cojile de ouă pentru plante. Însă, atunci când aceste coji sunt sfărâmate și presărate peste pământ, problema de care ne vom lovi în cele din urmă este faptul că efectul lor va deveni vizibil după foarte mult timp. Potrivit povesteacasei.ro, carbonatul de calciu are nevoie de luni de zile pentru a se descompune în ioni solubili care vor ajunge la rădăcinile plantelor.

Din acest motiv, atunci când plantele noastre au nevoie urgentă de calciu, nu trebuie să presărăm cojile sfărâmate, pur și simplu. Metoda recomandată de experții în grădinărit este să amestecăm pudra de coji de ouă cu oțet alb, după care să lăsăm totul la macerat vreme de două săptămâni.

Trucul simplu care poate face minuni în grădină

Acest îngrășământ lichid pe bază de acetat de calciu este natural, ușor de pregătit, ieftin și poate fi aplicat direct pe frunzele plantelor. Calciul este foarte important pentru plante, care, odată ce îl absorb și îl fixează pe frunza bătrână, nu îl mai pot muta către vârfurile tinere atunci când apar probleme.

Din fericire, acest îngrășământ acționează rapid, iar datorită faptului că îl putem aplica direct pe frunze, putem să ne asigurăm că va ajunge exact pe locurile unde este nevoie de calciu.

Plantele vor arăta mult mai bine

Tot ce trebuie să facem este să strângem cojile de la aproximativ zece ouă și să le lăsăm în cuptor vreme de jumătate de oră la 100 de grade, pentru a scăpa de bacterii. Apoi, cojile se zdrobesc până când avem o pudră cât mai fină, iar la 250 ml de oțet se pune o lingură cu vârf de coji de ouă.

Vom observa imediat o spumă pe suprafața oțetului, iar atunci când aceasta începe să dispară, vom amesteca bine, vom acoperi borcanul cu un tifon și vom lăsa la macerat vreme de două săptămâni.

Înainte de a folosi soluția, ea trebuie diluată în apă. De exemplu, pentru 100 ml de amestec trebuie folosiți 500 ml de apă.