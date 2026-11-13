Greșeala pe care o fac mulți români la micul dejun. De ce li se face foame la scurt timp și riscă să ia în greutate

O masă echilibrată și sănătoasă dimineața ne va ajuta să ne simțim sătui și plini de energie de-a lungul zilei. Însă, dacă servim alimente nepotrivite, ne va fi din nou foame aproape imediat iar, în timp, vom începe să observăm că luăm tot mai mult în greutate.

Micul dejun trebuie să fie consistent și echilibrat Foto: Shutterstock

Deja știm cu toții cât de important este micul dejun. Această masă ne poate oferi un plus de energie și ne va ajuta să ne simțim sătui cel puțin până când va veni vremea să servim masa de prânz. Însă, potrivit Real Simple, dacă nu suntem atenți, există riscul de a face o greșeală care ne va face să ne confruntăm cu senzația de foame din nou, la numai câteva ore după micul dejun.

„Mulți oameni mănâncă prea puțin la micul dejun și nu îi oferă organismului suficiente substanțe nutritive de calitate pentru a face față provocărilor de peste zi”, spune nutriționista Joan Salge Blake. „Este ca și cum ai pleca la serviciu cu mașina având rezervorul aproape gol. S-ar putea să nu ajungi la birou sau să nu mai ai suficient combustibil pentru a te întoarce acasă la sfârșitul zilei”, explică aceasta.

Este important să mănânci suficient dimineața

Un aport insuficient de alimente la micul dejun poate afecta nivelul glicemiei, ne poate influența capacitatea de concentrare în prima parte a zilei și chiar poate să ne diminueze atenția pentru restul zilei. „Creierul funcționează optim atunci când beneficiază de un aport constant de glucoză, așa că evitarea scăderilor glicemiei dimineața te va ajuta să îți menții mintea ageră”, explică Blake.

Practic, o gustare simplă precum un baton de cereale nu este, de obicei, suficientă pentru a ne oferi energie de-a lungul zilei.

Cum te poți asigura că eviți această problemă

Din fericire, această problemă este foarte ușor de evitat. Practic, nu este necesar să mâncăm mai mult, ci doar să ne asigurăm că micul dejun este unul consistent și hrănitor.

„Cel mai bun mod de a-ți începe ziua este cu un mic dejun consistent, care să conțină o cantitate echilibrată de proteine, carbohidrați bogați în fibre și câteva grăsimi sănătoase”, spune Blake. „Un mic dejun consistent, care combină acești nutrienți, te va ajuta să eviți senzația puternică de foame de la mijlocul dimineții”, spune specialista.