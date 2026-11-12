5 alimente care nu trebuie gătite niciodată în folie de aluminiu. Pot deveni periculoase pentru sănătate

Atunci când vrem să pregătim ceva cu un gust și o textură mai specială, vom găsi multe rețete care ne spun să învelim carnea sau legumele în folie de aluminiu. Însă, există și anumite situații în care acest sfat banal ar trebui evitat.

Unele alimente nu trebuie gătite în aluminiu Foto: Arhivă

Folia de aluminiu este un aliat neașteptat de util în bucătărie. Multe rețete ne spun să învelim carnea sau legumele în acest tip de folie, înainte de a le pune pe grătar sau chiar și în cuptor. Însă, potrivit Real Simple, este important să știm că există și anumite situații în care acest sfat ar trebui evitat.

„Atunci când gătești folosind folie de aluminiu la temperaturi ridicate, în special în cazul alimentelor acide sau picante, este bine să fii mai precaut, deoarece utilizarea acesteia în timpul preparării cinei poate duce la transferul unei cantități mai mari de aluminiu în mâncare”, avertizează experta Bridget Wood.

Când trebuie evitată folia de aluminiu

Există studii care arată că această simplă folie, atunci când ajunge în mâncare, poate fi asociată cu un risc mai mare de boli neurodegenerative. Cu toate acestea, experții mai au nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege fenomenul.

Iar aceste cinci alimente nu ar trebui gătite niciodată în folie de aluminiu

Orice aliment preparat la microunde

Folia de aluminiu și cuptorul cu microunde nu sunt compatibile, fără nicio excepție. Expunerea foliei de aluminiu la microunde poate provoca scântei și chiar incendii, ceea ce poate duce la deteriorarea permanentă a cuptorului sau la consecințe grave.

Roșii, citrice și marinade pe bază de oțet

Făcând parte din categoria alimentelor acide, roșiile, citricele și marinadele pe bază de oțet nu sunt sigure pentru a fi gătite în folie de aluminiu.

„Alimentele acide pot favoriza transferul unei cantități mai mari de aluminiu în preparate, crescând astfel aportul de aluminiu în organism. Consumat în cantități mari, pe o perioadă îndelungată, acesta poate duce la anumite probleme de sănătate”, explică Wood.

Alimente sărate

La fel ca acidul, sarea poate provoca absorbția aluminiului în alimente. Pentru a preveni reacția dintre sare și ionii de aluminiu, preparatele care conțin o cantitate semnificativă de sare nu ar trebui gătite în vase din aluminiu.

Preparate gătite lent, la temperaturi scăzute

Dacă învelim coastele în folie de aluminiu înainte de a le găti lent, experții spun că ar trebui să renunțăm la acest obicei.

„Este recomandat să eviți folosirea foliei de aluminiu pentru preparatele care sunt gătite la cuptor timp îndelungat, precum fripturile preparate lent sau mâncărurile la cuptor. Acest lucru poate duce la eliberarea unei cantități mai mari de aluminiu în alimente”, explică Wood.

Pentru astfel de rețete sunt recomandate vase de gătit din ceramică sau sticlă.

Alimente gătite la temperaturi ridicate

În general, aluminiul începe să se topească abia la temperaturi de aproximativ 538 de grade Celsius.

Cu toate acestea, este recomandat să evităm folosirea aluminiului pentru prepararea alimentelor la temperaturi de aproximativ 204 grade Celsius. La temperaturi mai mari, metalul poate ajunge în alimente.