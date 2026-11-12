 5 alimente care nu trebuie gătite niciodată în folie de aluminiu. Pot deveni periculoase pentru sănătate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

5 alimente care nu trebuie gătite niciodată în folie de aluminiu. Pot deveni periculoase pentru sănătate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Atunci când vrem să pregătim ceva cu un gust și o textură mai specială, vom găsi multe rețete care ne spun să învelim carnea sau legumele în folie de aluminiu. Însă, există și anumite situații în care acest sfat banal ar trebui evitat.

Unele alimente nu trebuie gătite în aluminiu
Unele alimente nu trebuie gătite în aluminiu Foto: Arhivă

Folia de aluminiu este un aliat neașteptat de util în bucătărie. Multe rețete ne spun să învelim carnea sau legumele în acest tip de folie, înainte de a le pune pe grătar sau chiar și în cuptor. Însă, potrivit Real Simple, este important să știm că există și anumite situații în care acest sfat ar trebui evitat.

„Atunci când gătești folosind folie de aluminiu la temperaturi ridicate, în special în cazul alimentelor acide sau picante, este bine să fii mai precaut, deoarece utilizarea acesteia în timpul preparării cinei poate duce la transferul unei cantități mai mari de aluminiu în mâncare”, avertizează experta Bridget Wood.

Când trebuie evitată folia de aluminiu

Există studii care arată că această simplă folie, atunci când ajunge în mâncare, poate fi asociată cu un risc mai mare de boli neurodegenerative. Cu toate acestea, experții mai au nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege fenomenul.

Iar aceste cinci alimente nu ar trebui gătite niciodată în folie de aluminiu

Orice aliment preparat la microunde

Folia de aluminiu și cuptorul cu microunde nu sunt compatibile, fără nicio excepție. Expunerea foliei de aluminiu la microunde poate provoca scântei și chiar incendii, ceea ce poate duce la deteriorarea permanentă a cuptorului sau la consecințe grave.

Roșii, citrice și marinade pe bază de oțet

Făcând parte din categoria alimentelor acide, roșiile, citricele și marinadele pe bază de oțet nu sunt sigure pentru a fi gătite în folie de aluminiu.

„Alimentele acide pot favoriza transferul unei cantități mai mari de aluminiu în preparate, crescând astfel aportul de aluminiu în organism. Consumat în cantități mari, pe o perioadă îndelungată, acesta poate duce la anumite probleme de sănătate”, explică Wood.

Alimente sărate

La fel ca acidul, sarea poate provoca absorbția aluminiului în alimente. Pentru a preveni reacția dintre sare și ionii de aluminiu, preparatele care conțin o cantitate semnificativă de sare nu ar trebui gătite în vase din aluminiu.

Preparate gătite lent, la temperaturi scăzute

Dacă învelim coastele în folie de aluminiu înainte de a le găti lent, experții spun că ar trebui să renunțăm la acest obicei.

„Este recomandat să eviți folosirea foliei de aluminiu pentru preparatele care sunt gătite la cuptor timp îndelungat, precum fripturile preparate lent sau mâncărurile la cuptor. Acest lucru poate duce la eliberarea unei cantități mai mari de aluminiu în alimente”, explică Wood.

Pentru astfel de rețete sunt recomandate vase de gătit din ceramică sau sticlă.

Alimente gătite la temperaturi ridicate

În general, aluminiul începe să se topească abia la temperaturi de aproximativ 538 de grade Celsius.

Cu toate acestea, este recomandat să evităm folosirea aluminiului pentru prepararea alimentelor la temperaturi de aproximativ 204 grade Celsius. La temperaturi mai mari, metalul poate ajunge în alimente.

Ghid de cumpărături

Aliia Roza jpg
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita Internațional
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop joi, 12 noiembrie 2026. Berbecii au parte de surprize în dragoste, iar Gemenii se pregătesc de câștiguri mari Horoscop
image
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul” adevarul.ro
image
Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Aymen Boutoutaou www.fanatik.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro observatornews.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări www.antena3.ro
image
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale www.gandul.ro
image
Aproape 2,8 milioane de pensionari primesc bani în plus în decembrie. Ce sume vor intra în buzunarele seniorilor www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
400 de milioane de euro! Ion Ţiriac a uimit pe toată lumea cu tranzacţia făcută: „Mulţumesc. La revedere” as.ro
image
Termopanele au sau nu „mod de iarnă”? Adevărul despre trucul care promite să păstreze căldura în casă playtech.ro
image
Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Câți bani iau cei doi www.fanatik.ro
image
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Care a fost, de fapt, întrebarea roșie, de la care a pornit tot scandalul. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat-o lui Nicușor Dan, însă președintele nu a răspuns www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, gest sfâșietor pentru o mamă îndoliată! Ducesa, copleșită de propriile necazuri? okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
nuci pexels1 jpeg
Nu cumpăra nuci atunci când observi acest detaliu. Pot deveni periculoase pentru sănătate Fapt divers
curatenie podea istock jpg
Metoda ce te ajută să cureți podeaua mai ușor. Un aliment pe care deja îl ai în frigider te poate scăpa de pete și praf Fapt divers
bloc vechi bucuresti foto adevarul jpg
Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni Actualitate
Schi la Poiana Brasov foto info poiana brasov jpg
Locul din România unde românii vor să ajungă de sărbători. Rezervările au ajuns deja la 80% Național
parinti
Femeile însărcinate vor putea avea pe cineva alături în sala de naștere. Ce prevede noua lege promulgată de Nicușor Dan Național
Șerban Trâmbițașu jpg
FotoCum arată apartamentul în care a locuit Trîmbițașu: „Câți așteptau să-ți vadă casa!” Imagini din locuința agentului imobiliar Fapt divers
Aliia Roza jpg
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita Internațional
closeup shoulder view woman using tablet social media jpg
#Exclusiv Click!
De la manichiură la IT, la 40 de ani. Cum și-a reinventat cariera cu AI Național
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net