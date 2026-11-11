 Băutura pe care trebuie să o consumi dacă ai trecut de vârsta de 50 de ani. Vei putea slăbi mai ușor
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Băutura pe care trebuie să o consumi dacă ai trecut de vârsta de 50 de ani. Vei putea slăbi mai ușor

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Pe măsură ce înaintăm în vârstă, devine tot mai greu să scăpăm de kilogramele în plus. Iar, potrivit experților, nu numai alimentele pe care le consumăm vor fi importante pentru dietă, ci și băuturile. Iar o băutură anume poate fi perfectă pentru o dietă sănătoasă și echilibrată.

Apa este foarte utilă în timpul dietei
Apa este foarte utilă în timpul dietei Foto: Vecteezy

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, slăbitul poate deveni din ce în ce mai dificil, mai ales în cazul femeilor, care trec prin mai multe schimbări hormonale în timpul perimenopauzei și după. Iar pentru a ne menține o greutate optimă, este important să nu ignorăm caloriile pe care diversele sucuri pe care le consumăm le conțin.

„Principalul lucru la care mă uit este dacă o persoană consumă în mod regulat calorii prin băuturi, fără să-și dea seama cât de mult se adună acestea. De exemplu, din alcool, sucuri, băuturi îndulcite sau cafele cu un conținut caloric mai ridicat”, a spus nutriționista Ina Benkova, potrivit informațiilor de la EatingWell.

Băutura perfectă pentru a scăpa de kilogramele în plus

Potrivit expertei, cea mai bună băutură pentru a ne menține greutatea optimă după ce trecem de pragul de 50 de ani este apa. În plus, aceasta poate avea diverse arome adăugate în ea, pentru a înlocui sucurile tradiționale pline de zahăr.

Practic, apa ne permite să eliminăm caloriile pe care le ingerăm prin băuturi.

„Atunci când apa înlocuiește băuturile cu un conținut caloric mai ridicat, menținerea unui deficit caloric poate deveni mult mai ușoară, fără a fi nevoie să reducem și mai mult cantitatea de alimente consumate”, spune Benkova.

Vei putea evita consumul de zahăr

Partea cea mai bună atunci când vine vorba despre apă este faptul că nu va conține zahăr. Zahărul adăugat se regăsește în numeroase băuturi, inclusiv în sucurile carbogazoase, băuturile pentru sportivi, băuturile energizante și chiar și în ceaiul și cafeaua îndulcite.

Este important să avem în vedere faptul că acesta poate duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Creșterea glicemiei determină organismul să elibereze în mod natural insulină și poate contribui, în timp, la creșterea în greutate. În plus, putem oferi diverse arome apei noastre.

„Printre combinațiile mele preferate se numără castravetele cu mentă, căpșunile cu lămâie sau ananasul cu ghimbir”, spune nutriționista Valerie Agyeman.

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