 Ce fructe și legume să consumi în noiembrie pentru o imunitate mai puternică. Cum te protejezi de răceli și gripă
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Ce fructe și legume să consumi în noiembrie pentru o imunitate mai puternică. Cum te protejezi de răceli și gripă

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Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna noiembrie, vremea din țara noastră va deveni tot mai rece, iar acest lucru înseamnă că vom risca să ne confruntăm cu tot mai multe probleme de sănătate. Din fericire, pentru a evita gripa și răceala, este important să includem aceste legume și fructe în dieta noastră.

Aceste fructe sunt perfecte pentru imunitate
Aceste fructe sunt perfecte pentru imunitate Foto: Shutterstock

Sezonul rece din an este faimos drept perioada în care nenumărați oameni se vor confrunta cu probleme precum gripa și răceala. Din fericire, pentru a oferi o mână de ajutor propriului organism, putem apela la câteva schimbări în dietă, pentru a ne susține sistemul imunitar.

Mai precis, potrivit Real Simple, aceste legume și fructe sunt cruciale pentru imunitate, fiind foarte bogate în nutrienți care ne vor ajuta să avem o stare generală de sănătate mai bună.

„Adoptarea unei alimentații echilibrate, bogate într-o varietate de fructe și legume, reprezintă un element important în susținerea sistemului imunitar. Un aliment care contribuie la întărirea imunității este atât hidratant, cât și bogat în vitamine, minerale și fitochimicale, adică compuși chimici care se găsesc în plante”, spune nutriționista Colette Micko.

Practic, există unele fructe și legume pline de nutrienți importanți pentru imunitate!

Ardei grași

„Ardeii grași roșii sunt o sursă excelentă de vitaminele C și E. Doar o jumătate de cană de ardei grași roșii tăiați felii asigură peste 100% din doza zilnică recomandată de vitamina C”, spune Micko.

Acești ardei cu gust ușor dulce sunt, de asemenea, bogați în apă, fibre și compuși vegetali. Ardeii grași roșii sunt un ingredient perfect pentru preparate delicioase la tigaie, salate răcoritoare sau paste.

Broccoli

Această legumă cruciferă este un adevărat aliat al sistemului imunitar, datorită conținutului de fibre solubile și de vitaminele A, B6 și C. Din fericire, există numeroase moduri gustoase de a include broccoli în alimentație, de la supe și tocănițe până la omlete, paste și preparate pe bază de orez.

Grepfrut

Deși toate citricele sunt utile atunci când vine vorba despre alimente care susțin sistemul imunitar, grepfrutul se remarcă în mod special datorită conținutului ridicat de vitamina C. Un singur grepfrut asigură mult peste 100% din necesarul zilnic de vitamina C, oferind totodată fibre solubile, apă și vitamina A.

Grepfrutul poate fi consumat, desigur, pur și simplu, cu lingurița și, de obicei, se mănâncă jumătate de fruct, dar poate adăuga și o notă plăcută la salate, sosuri și o varietate de produse de patiserie.

Spanac

„Spanacul este o sursă bogată de antioxidanți, mai exact, vitaminele A, C și E”, spune Micko. De asemenea, acesta este o sursă de fier. Toți acești nutrienți, alături de fibrele și compușii vegetali care se găsesc în spanac, îl transformă într-o alegere excelentă pentru persoanele care doresc să își întărească sistemul imunitar.

Avocado

Fiind o sursă excelentă de compuși vegetali și de vitaminele C și E, avocado contribuie la întărirea sistemului imunitar. În plus, avocado este și una dintre cele mai bune surse de fibre solubile. Datorită proprietăților sale prebiotice, acesta susține atât sistemul imunitar, cât și sănătatea intestinală.

Acest fruct poate fi adăugat în salate, lipii, sandvișuri, burgeri, preparate cu ouă, rulouri de primăvară și multe alte feluri de mâncare.

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