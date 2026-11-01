Trei vile, două lacuri și 9.000 de pomi fructiferi, pe o proprietate de 22 de hectare din Apuseni, scoasă la vânzare. Ce preț are domeniul

Un domeniu de o frumusețe rară este scos la vânzare în Munții Apuseni, iar cei care au la dispoziție un buget îndeajuns de mare pot acum să îi devină proprietari. Proprietatea are un teren de 22 de hectare, de-a lungul căruia se găsesc trei reședințe de lux, două lacuri, o plantație de pomi fructiferi și infrastructură modernă.

Domeniul are 22 de hectare Foto: Romania Sotheby’s International Realty

Această proprietate superbă se află în județul Alba, în localitatea Runc. Iar noul proprietar nu numai că va beneficia de un refugiu montan de o frumusețe rară, dar și de oportunități tentante pentru investiții turistice.

Domeniul este scos la vânzare prin intermediul unei agenții imobiliare de lux și costă nu mai puțin de 2.700.000 de euro. Noii proprietari se vor bucura de o priveliște impresionantă asupra Masivului Parâng, iar cele două lacuri de pe proprietate au o suprafață totală de 500 de metri pătrați.

Domeniul costă 2.700.000 de euro

Mai mult decât atât, în mijlocul proprietății se găsește și o plantație cu nu mai puțin de 9.000 de pomi fructiferi, în principal meri și pruni. Cele trei reședințe de pe proprietate au stiluri unice, iar Casa „Verde”, cu o suprafață de 700 mp, este cea principală.

Această casă are șase băi, o sală de fitness, spa, saună și încălzire în pardoseală, decorațiuni de lemn masiv și finisaje aduse din Italia. În același timp, Casa „Lia” are o suprafață de 110 mp și un stil rustic elegant. Casa „Fibonacci” este menită să se integreze în peisajul montan, iar dimensiunile ei, de 5, 8 și 13 metri, derivă din faimosul șir Fibonacci.

Există trei case de-a lungul domeniului

Totul costă 2.700.000 de euro Foto: Romania Sotheby’s International Realty

Acest domeniu din Munții Apuseni are chiar și propria sa sursă de apă, prin intermediul unui izvor spectaculos. În plus, o rețea trifazică asigură energia electrică, iar proprietatea dispune și de panouri solare.

Acest domeniu de o frumusețe rară nu numai că poate servi ca refugiu montan noului proprietar, dar oferă și oportunități pentru dezvoltări turistice spectaculoase.