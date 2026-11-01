Cod portocaliu de ploi și vânt în mai multe județe din România. ANM spune care vor fi zonele lovite de ninsori

Vremea din România devine tot mai instabilă, iar meteorologii au emis un Cod portocaliu de precipitații abundente valabil de astăzi, 1 noiembrie, până luni dimineață. La munte ne putem aștepta chiar la ninsori consistente, iar stratul de zăpadă poate ajunge chiar și la 40 de centimetri.

Vremea din România va fi instabilă Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România se va confrunta cu un episod de vreme severă, dominat de vânt, ninsori în zonele montane și ploi abundente. Vremea rea va persista până miercuri, 4 noiembrie, în jurul orei 20:00, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, ne putem aștepta la ninsori.

Mai mult decât atât, ANM a emis și un Cod portocaliu valabil de astăzi, duminică, 1 noiembrie, de la ora 10:00 și până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00. Codul portocaliu de precipitații abundente vizează vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei.

ANM a emis un Cod portocaliu de precipitații abundente

Meteorologii spun că, în zonele vizate de Codul portocaliu, acumulările de apă vor fi de 50 și pot ajunge chiar și la 70 l/mp. Acest cod vizează în special zonele montane și submontane din județe precum Gorj şi Mehedinţi, la altitudini sub 1.700 de metri.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 20-40 de centimetri. Ninsorile vor continua și în zilele următoare, iar informarea meteorologică este valabilă până pe 4 noiembrie. La altitudini mari, putem observa un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri.

Cod galben de vânt puternic în București și Ilfov

Informarea meteo emisă de ANM este valabilă între 1 noiembrie (ora 10:00) și 4 noiembrie (ora 20:00). Potrivit meteorologilor, ne putem aștepta la ploi moderate cantitativ în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, iar acumulările de apă vor fi de 30-50 l/mp.

De asemenea, ISU Bucureşti-Ilfov a emis o avertizare prin care informează că municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se vor confrunta cu un Cod galben de intensificări ale vântului. Această avertizare va fi valabilă între 2 noiembrie (ora 08:00) și 3 noiembrie (ora 10:00).