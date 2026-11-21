Artista de muzică populară Stana Izbașa nu ține cont de vârsta din buletin, îmbrăcându-se la petreceri în ținute adolescentine. În videoclipurile postate pe Facebook, solista apare adesea cântând în fuste mini, iar, mai nou, și în pantaloni scurți, atrăgându-și un val de critici. Unii o compară cu Loredana Groza, la fel de nonconformistă, la cei 56 de ani ai săi. Iată și părerea designerului Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

1/6 Stana Izbașa, în costum popular, dar și în varianta adolescentină, în mini și în pantaloni scurți Foto: Foto: Click!

Criticată dur de internauți: „Chiar era nevoie să iasă în chiloți?”

Solista de muzică populară Stana Izbașa face ce face și revine în centrul atenției, prin ținutele adolescentine, purtate la cântări, și considerate de fanii ei total nepotrivite, pentru vârsta de 57 de ani.

După ce, de curând, v-am prezentat fotografii cu Stana Izbașa în fustă mini, iată că pe contul ei de Facebook e postat și un videoclip în care artista apare cântând în pantaloni scurți. Filmarea a fost preluată și de colegii ei muzicanți, alături de care a fost invitată să încingă hora în străinătate. Vă prezentăm și o parte dintre comentariile internauților, de-a dreptul șocați de look-ul nonconformist, considerat de unii o sfidare la portul popular.

„O fustă ar fi fost mai potrivită”

„Păcat! Ce eleganță aveai în costumul popular! Dar nu știți cum să mai atrageți atenția. Jos pălăria, pentru voce, pentru toți anii de cântat, dar, să mă ierte Dumnezeu, chiar era nevoie să iasă în chiloți?

Sau poate a uitat să-și pună poalele și fota? Sau o fustă? Nu o luați în nume de rău, nu am nimic cu doamna, dar, pe bune!” sau „Urât...o fustă ar fi fost de zece ori mai potrivită. Chiloții ăia cu dantelă te duc cu gândul la femeile din anii o mie nouă sute ...toamna”.

„Nu puteți apărea îmbrăcată astfel, decât dacă aveți un program de club!”

Alții au adăugat, pe Facebook, în dreptul videoclipului cu bucluc, la fel de surprinși de alegerile vestimentare curajoase ale interpretei:

„Stana Izbașa, vă admir ca artist, când sunteți pe scenă îmbrăcată în frumosul costum popular! Acum nu înțeleg ce se întâmplă, este o glumă proastă? Ați folosit autobuzul, un cățel v-a tras de fotă, v-ați grăbit și ați omis să o îmbrăcați? Din respect pentru spectatori, pentru folclorul nostru românesc, nu puteți apărea îmbrăcată astfel, decât dacă aveți un program de club sau orice altceva”.

„Costumația nu este adecvată pentru o melodie populară, fără supărare, plus că aveți și o vârstă, puțină decență nu ar strica! Un fel de Loredana Groza”, „O sfidare la adresa costumului tradițional! Păcat, tocmai din partea unei artiste de talia ei!”, „Muzică populară în chiloți!”, „Pantalonii scurți sunt făcuți din mileul bunicii, pe care îl punea pe televizorul cu lămpi”.

Designerul Florin Burescu: „A fost tot timpul excentrică”

Designerul Florin Burescu i-a atras adesea atenția, ba chiar i-a oferit, prin intermediul Click!, câteva sfaturi utile pentru un look potrivit vârstei, dar și stilului muzical pe care îl abordează:

„Stana Izbașa a fost tot timpul excentrică, exuberantă, mereu și-a dorit mai mult decât alți artiști. Nu am fost însă niciodată fanul stilului ei vestimentar. Din păcate, solista a rămas în perioada aceea de glorie, de la începutul anilor 2000, inclusiv cu încălțările, ținutele și coafurile, toate au fost la modă atunci.

„La peste 50 de ani, nu mai pui și mini și paiete și decolteu”

Este o artistă foarte apreciată, trebuie să recunoaștem că are o voce foarte bună, a reușit să răzbată singură în lumea grea a artiștilor, dar din punct de vedere vestimentar nu a excelat.

Să înțelegem că, în momentul în care am trecut de o vârstă, chiar și ca artist, chiar dacă trupul încă parcă ți-ar mai permite să mai porți și mini și decolteu, trebuie să ținem cont de etică. Dacă pui și paiete și mini și decolteuri, la peste 50 de ani, nu e deloc indicat, din punct de vedere stilistic. Odată cu vârsta, ar trebui să ne adaptăm cerințelor!”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!