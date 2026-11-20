Laurențiu Cazan, artistul care locuiește într-un bloc din Buzău, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre stările de neliniște prin care trece înaintea cutremurelor majore, așa cum, de altfel, i s-a întâmplat și zilele trecute, pe 18 noiembrie 2026. Și-a amintit însă și de coșmarul trăit pe 4 martie 1977, când seismul de 7,2 grade pe scara Richter a zdruncinat România.

1/4 Laurențiu Cazan este ferm convins că foarte multe persoane pot presimți cutremurele Foto: foto: Facebook

Laurențiu Cazan: „Ar fi bine dacă ne-am dezvolta aceste simțuri”

Artistul din Buzău Laurențiu Cazan susține că foarte multe persoane, nu numai el, sunt cuprinse de aceeași stare inexplicabilă de neliniște, înaintea unui seism major, însă pun totul pe seama oboselii sau a stresului și trec peste acest detaliu fără să își dea seama că, de fapt, presimt un dezastru:

„La noi, în Buzău, cutremurul de zilele trecute s-a simțit foarte tare. Noroc că a durat numai vreo 3-4 secunde, fiecare secundă contează la un cutremur. Nu dormeam, citeam niște comentarii pe internet. A fost ca în 4 martie 1977, când, înainte de cutremur, am început să cânt la chitară într-un fel în care parcă presimțeam ceva.

Sunt anume energii pe care le simt și animalele și unii oameni, dar nu toți sunt conștienți, ar fi bine dacă ne-am dezvolta aceste simțuri. Eu locuiesc la etajul 2, într-un bloc de 4 etaje. Nu mi-a venit alerta de cutremur pe telefon, oricum nici nu știu dacă ajută la ceva. Am vorbit cu niște prieteni din București, care stau la etajul 9, și mi-au zis că n-au simțit nimic, dormeau”.

Ce i s-a întâmplat, înainte de cutremurul din 4 martie 1977?

Cel mai tulburător episod l-a trăit însă în noaptea de 4 martie 1977, când l-a cuprins o stare inexplicabilă, înainte de tragedia în care aveau să-și piardă viața peste 1.500 de persoane:

„Fugisem pe scări, deși mai apoi am înțeles că, de fapt, făcusem o mare greșeală, acestea se prăbușesc primele și poți să mori strivit.

Ieșisem în stradă și-mi amintesc că blocurile se mișcau ca spicele în bătaia vântului, iar șoseaua și asfaltul erau în valuri, din cauza undei seismice. Noi, locuind în Buzău, suntem mult mai aproape de Vrancea, mai expuși, și ne zguduie serios, așa cum s-a întâmplat și zilele trecute”, a mai precizat Laurențiu Cazan, exclusiv pentru Click!

Există riscul unui nou cutremur puternic în Vrancea?

În cazul cutremurelor vrâncene cu magnitudinea celui înregistrat pe 18 noiembrie 2026, de 5,7 grade pe scara Richter, replicile sunt, de regulă, puține sau pot lipsi complet. Totuși, acest lucru nu înseamnă că posibilitatea unui nou seism semnificativ poate fi exclusă în totalitate.

Mircea Radulian a atras atenția asupra unui fenomen mai puțin întâlnit, cunoscut în literatura de specialitate drept „dublet seismic”. Acesta presupune producerea a două cutremure importante, relativ apropiate în timp, fără ca al doilea să fie o replică obișnuită a primului:

„Este posibil să apară și o astfel de dubletă, un cutremur care nu este o replică tipică, ci este un cutremur destul de mare. Există acest risc, dar totuși este destul de mic. Aceste cazuri sunt destul de rare”, a explicat cercetătorul INFP.

Ce este, de fapt, un „dublet seismic”?

Spre deosebire de replicile obișnuite, care apar după un cutremur principal și au, în general, o magnitudine mai mică, un dublet seismic presupune două evenimente seismice importante.

Cu alte cuvinte, al doilea cutremur nu este doar o mișcare secundară generată de primul, ci poate avea o magnitudine suficient de mare pentru a fi considerat un eveniment seismic distinct. Fenomenul este rar, iar apariția lui nu poate fi anticipată cu precizie. De aceea, specialiștii evită să facă predicții privind producerea unui nou cutremur pe baza unui singur eveniment seismic.