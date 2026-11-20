Andreea Raicu s-ar fi numărat printre persoanele care au ajuns în atenția anchetatorilor într-un dosar de escrocherie și șantaj în care au fost cercetate mai multe vrăjitoare. Procurorul Maximilian Bălășescu, cel care a instrumentat cazul, a făcut dezvăluiri despre presupusa implicare a vedetei și a susținut că aceasta ar fi fost păcălită de femeile investigate.

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Invitat în podcastul „Un Podcast”, magistratul a povestit că Andreea Raicu ar fi participat inclusiv la un ritual de purificare, însă nu a depus o reclamație oficială. Potrivit acestuia, Oana Zăvoranu a fost singura persoană care a avut curajul să facă o plângere.

În timpul interviului, Maximilian Bălășescu a vorbit despre mai multe persoane publice care ar fi fost înșelate de vrăjitoarele cercetate în dosar. Printre numele menționate s-a aflat și cel al Andreei Raicu, despre care procurorul a susținut că ar fi trecut printr-un ritual în apă.

Ce a povestit procurorul Maximilian Bălășescu despre Andreea Raicu

„Dar nu numai ea (Oana Zăvoranu – n.r.) a fost parte vătămată. Au fost mult mai multe persoane. Vă mai dau o persoană care este foarte cunoscută: Andreea Raicu. Și ea, la rândul ei, a fost păcălită. Mai mult decât atât, și ea a intrat în apă și s-a dezbrăcat. Urma să o audiez și pe ea. Dar Oana Zăvoranu este singura care a avut curajul să facă reclamație”, a dezvăluit Maximilian Bălășescu la „Un Podcast”.

Magistratul a oferit și detalii despre motivele pentru care Andreea Raicu ar fi apelat la vrăjitoare. Acesta a susținut că vedeta ar fi mers la ele din cauza problemelor din viața sentimentală și că ar fi participat la un ritual desfășurat în apa unui râu.

Potrivit declarațiilor sale, scopul presupusei practici ar fi fost purificarea și îndepărtarea farmecelor. Procurorul a rezumat motivul apelării la astfel de servicii prin afirmația că Andreea Raicu „nu era iubită”.

Cum a început dosarul vrăjitoarelor în care a fost implicată Oana Zăvoranu

Ancheta care a vizat activitatea vrăjitoarelor Melissa și Vanessa a pornit după ce Oana Zăvoranu a depus o plângere, susținând că fusese înșelată de cele două femei. Actrița ajunsese la ele într-o perioadă dificilă, pe fondul conflictelor pe care le avea cu mama sa.

Ulterior, Oana Zăvoranu a povestit că a pierdut bani și bunuri în valoare de aproximativ 400.000 de euro în urma relației cu cele două vrăjitoare. În 2016, Melissa și Vanessa au fost condamnate la câte trei ani de închisoare cu suspendare.