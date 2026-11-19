John Christ, chitaristul fondator al trupei heavy metal Danzig, a murit la vârsta de 61 de ani. Muzicianul, care a contribuit la realizarea unora dintre cele mai cunoscute piese ale formației, inclusiv celebra melodie „Mother”, își întrerupsese concertele și lecțiile de chitară în urmă cu câteva luni, după ce medicii i-au recomandat să se odihnească din cauza unor probleme medicale.

Chitaristul trupei Danzig, John Christ, a murit la vârsta de 61 de ani, Foto: Instagram

John Christ a murit duminică, 15 noiembrie 2026, însă vestea decesului său a fost făcută publică abia joi, 19 noiembrie. Artistul a fost unul dintre membrii esențiali ai formulei originale Danzig, formație înființată alături de Glenn Danzig, fostul solist al trupei Misfits, în vârstă de 71 de ani.

Anunțul trist a fost transmis prin intermediul conturilor oficiale de social media ale chitaristului. Familia nu a dezvăluit cauza exactă a morții și a precizat că nu vor fi organizate ceremonii funerare.

„Cu profundă tristețe, trebuie să vă anunțăm că John Christ a încetat din viață în liniște, pe 15 noiembrie 2026. Nu vor avea loc ceremonii funerare și vă rugăm să respectați intimitatea familiei în aceste momente”, se arată în mesajul publicat pe paginile sale oficiale.

Reprezentanții familiei au transmis și un mesaj emoționant pentru admiratorii muzicianului: „John v-a iubit pe fiecare dintre voi”.

John Christ își suspendase activitatea muzicală din cauza unor probleme de sănătate

În septembrie 2026, John Christ le dezvăluise fanilor că se confruntă cu o problemă medicală care îi afectase starea de sănătate și că avea nevoie de o perioadă de recuperare. La acel moment, chitaristul anunțase că va lua o pauză de la activitatea muzicală, la recomandarea medicilor.

Artistul nu a oferit detalii despre afecțiunea de care suferea, însă a explicat că medicii i-au cerut să se odihnească timp de câteva luni.

„În ultima perioadă, m-am concentrat asupra unei probleme medicale care mi-a dat destul de multe bătăi de cap și sunt în plin proces de recuperare”, scria John Christ într-un mesaj publicat pe Instagram.

Muzicianul a încercat să-și păstreze umorul chiar și în contextul problemelor de sănătate, făcând o glumă despre fostul său coleg de trupă, Glenn Danzig.

„Medicii mi-au cerut să iau câteva luni de pauză, să mă odihnesc și să-mi las organismul să revină la normal. Altfel, au spus că îl vor trimite pe Glenn la mine acasă să mă supravegheze! Asta da motivație să mă fac bine!”, a glumit chitaristul.

Tot atunci, John Christ a confirmat că nu va putea susține concerte și nici nu va mai putea oferi lecții de chitară până când starea sa de sănătate nu se va îmbunătăți.

„Știu că mulți dintre voi m-ați întrebat despre lecțiile de chitară și concertele viitoare. Vă promit că, imediat ce voi fi din nou pe picioare și voi putea cânta la chitară ca înainte, îi voi contacta pe toți cei care mi-au scris pentru a stabili programul lecțiilor”, le-a transmis el admiratorilor.

Artistul le-a mulțumit fanilor pentru susținerea oferită de-a lungul anilor și a precizat că echipa sa va continua să se ocupe de comenzile pentru produse promoționale în perioada recuperării.

„Apreciez enorm tot sprijinul vostru de-a lungul anilor și, mai ales acum, în perioada în care mă refac. Voi reveni aici cu un mesaj imediat ce mă voi simți mai bine și lucrurile vor începe să reintre în normal”, a mai scris John Christ.

Natura bolii sale nu a fost făcută publică nici în acel moment, iar până la anunțul decesului nu au fost comunicate alte informații medicale.

John Christ, unul dintre muzicienii care au definit sunetul trupei Danzig

Legătura lui John Christ cu universul muzical creat de Glenn Danzig a început în 1987, când s-a alăturat formației Samhain, proiectul de punk gotic înființat de fostul solist Misfits.

Ulterior, proiectul s-a transformat în Danzig, iar John Christ a devenit unul dintre membrii importanți ai formulei originale. Stilul său distinctiv de interpretare la chitară a contribuit decisiv la conturarea sunetului formației, care îmbina influențe heavy metal, hard rock și elemente întunecate de punk.

Potrivit informațiilor publicate de revista Rolling Stone, obținerea postului de chitarist în formație a avut o poveste aparte. John Christ a participat inițial la o audiție în persoană, însă a reușit să-l convingă pe Glenn Danzig să-i ofere locul după ce i-a lăsat înregistrări cu solo-urile sale de chitară pe robotul telefonic al acestuia.

Contribuția sa poate fi ascultată pe albumul de debut al trupei, „Danzig”, lansat în 1988. Materialul discografic include piesa „Mother”, care avea să devină cea mai cunoscută melodie a formației și unul dintre hiturile reprezentative ale scenei heavy metal.

Popularitatea piesei a crescut considerabil în 1993, odată cu relansarea acesteia în contextul apariției EP-ului „Thrall-Demonsweatlive”.

John Christ a cântat și pe alte albume importante din discografia formației:

„Danzig II: Lucifuge” (1990);

„Danzig III: How the Gods Kill” (1992);

„Danzig 4” (1994).

Prin riff-urile sale puternice și solo-urile recognoscibile, chitaristul a contribuit la identitatea muzicală a trupei într-o perioadă esențială pentru evoluția acesteia.

De ce a plecat John Christ din Danzig

În 1995, John Christ a părăsit formația și a continuat să se concentreze asupra propriilor proiecte muzicale.

În 1999, artistul și-a lansat albumul solo, intitulat „Flesh Caffeine”, demonstrând că își dorește să exploreze și alte direcții muzicale în afara colaborării cu Glenn Danzig.

Înregistrări care includ interpretările sale la chitară au apărut ulterior pe compilația „Live on the Black Hand Side”, lansată în 2001, precum și pe „The Lost Tracks of Danzig”, material publicat în 2007.

Într-un interviu acordat publicației Metal Insider în 2018, John Christ a vorbit despre perioada petrecută în Danzig și despre relațiile dintre membrii formulei originale. Muzicianul a recunoscut că păstra amintiri frumoase din acei ani, dar și regrete legate de felul în care s-a încheiat colaborarea.

„A fost o perioadă magică, în care am fost împreună și am făcut muzică în felul acela, atât timp cât am reușit să o facem”, declara chitaristul.

Referindu-se la neînțelegerile personale care au contribuit la destrămarea formulei originale, John Christ a mărturisit că și-ar fi dorit ca lucrurile să fi evoluat diferit.

„Privesc în urmă și îmi doresc să fi fost cu toții mai maturi. În special eu. Îmi place să cred că, dacă aș fi fost un comunicator mai bun, am fi putut continua împreună ceva mai mult timp și am fi putut repara neînțelegerile de atunci. Nu știam cum să fac asta și nici nu știam ce să spun”, povestea el.