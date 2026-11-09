Clubul Tenerife, gest impresionant după moartea lui Jesus de Miguel! Ce sprijin financiar va primi fiica fotbalistului până la 18 ani

Clubul spaniol CD Tenerife a decis să ofere sprijin financiar familiei lui Jesus de Miguel, fotbalistul care și-a pierdut viața în urma unui incident dramatic petrecut pe teren. Fiica acestuia, Carla, în vârstă de doar un an, va beneficia de ajutorul clubului până când va deveni majoră. Conducerea echipei a anunțat că își dorește să fie alături de familie și să ofere un sprijin care depășește obligațiile legale.

Clubul Tenerife, gest impresionant după moartea lui Jesus de Miguel! Foto: profimedia

Clubul Tenerife, alături de familia lui Jesus de Miguel după tragedia de pe teren

Moartea lui Jesus de Miguel, la numai 30 de ani, a lăsat în urmă multă durere, dar și o familie care trebuie să învețe să trăiască fără el. În aceste momente dificile, CD Tenerife a făcut un anunț important, prin care și-a exprimat solidaritatea față de cei apropiați regretatului sportiv.

Fotbalistul a murit luni, în urma unei coliziuni cu portarul formației Andorra, Jesus Owono, în timpul unei faze de joc. Impactul a provocat un stop cardiorespirator, iar sportivul nu a mai putut fi salvat. Acesta a fost înmormântat joi.

Printre cei care au asistat din tribune la momentul dramatic s-au numărat partenera sa, Maria Fernandez, și fiica lor, Carla, care are numai un an.

Ce ajutor financiar va primi fiica fotbalistului timp de 17 ani

În urma tragediei, oficialii clubului Tenerife au decis să își asume responsabilitatea de a contribui la viitorul micuței Carla. Astfel, echipa va asigura sprijin financiar pentru fiica fostului jucător până când aceasta va împlini 18 ani.

Potrivit informațiilor publicate de The Athletic, familia lui Jesus de Miguel ar urma să beneficieze și de o compensație de bază în valoare de aproximativ 360.000 de euro.

Decizia de a o susține pe Carla pe termen lung a fost luată la inițiativa acționarului majoritar al clubului, Rayco Garcia, și a fost susținută de conducerea formației.

Mesajul conducerii CD Tenerife: „Vom oferi tot sprijinul posibil”

Antonio Manuel Porro Granados, directorul executiv al clubului Tenerife, a explicat că instituția își dorește să rămână aproape de familia fostului fotbalist și să contribuie la asigurarea unui viitor cât mai stabil pentru fiica acestuia.

Oficialul a transmis că ajutorul nu se va limita la responsabilitățile prevăzute de lege, ci va include toate formele de sprijin pe care clubul le poate oferi.

„Intenționăm să fim alături de fetiță și să ne asigurăm că întreaga familie a clubului Tenerife o susține. Vrem să-i fim alături cel puțin până când va ajunge la vârsta adultă. Acesta este un angajament asumat la inițiativa acționarului nostru majoritar, Rayco Garcia, și pe care îl susținem cu toții pe deplin.

Este un angajament pe care Tenerife, ca club, și-l ia față de familia lui și față de fiica lui, Carla. Vom oferi tot sprijinul posibil, sub toate aspectele, depășind obligațiile noastre legale.

De asemenea, analizăm și alte modalități de a suplimenta sprijinul financiar, astfel încât, cel puțin din punct de vedere material, circumstanțele să nu le afecteze viața într-o măsură atât de mare – deși, desigur, este imposibil ca un astfel de eveniment să nu aibă un impact”, a declarat Antonio Manuel Porro Granados, potrivit Daily Mail.

Prin această decizie, CD Tenerife își propune să rămână aproape de familia lui Jesus de Miguel și să îi ofere fiicei sale sprijinul necesar în anii care urmează. Pentru Carla, ajutorul va reprezenta o formă de susținere pe termen lung, într-un moment în care familia se confruntă cu o pierdere imposibil de înlocuit.