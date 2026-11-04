 Partenera și fiica lui Jesús de Miguel se aflau în tribune în momentul tragediei de pe teren. Fotbalistul a murit la doar 30 de ani
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Partenera și fiica lui Jesús de Miguel se aflau în tribune în momentul tragediei de pe teren. Fotbalistul a murit la doar 30 de ani

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Noi detalii emoționante au ieșit la iveală după moartea fotbalistului spaniol Jesús de Miguel. Potrivit presei internaționale, partenera sa, Maria, și fiica lor în vârstă de un an, Carla, se aflau în tribune la meciul dintre Tenerife și FC Andorra, atunci când atacantul a suferit accidentarea care a precedat stopul cardiac fatal.

Familia l-a văzut în ultimele momente de viață
Familia l-a văzut în ultimele momente de viață Foto: profimedia

Familia fotbalistului a fost martoră la tragedie

Fotbalistul de 30 de ani s-a prăbușit pe gazon în prelungirile reprizei secunde, după o coliziune cu portarul Jesús Owono. Medicii au intervenit imediat și au reușit inițial să îl resusciteze, însă starea sa neurologică s-a agravat ulterior, iar de Miguel a decedat câteva ore mai târziu la spital.

Potrivit informațiilor apărute după tragedie, Maria și micuța Carla au asistat la întreaga scenă din tribune. Familia era extrem de importantă pentru atacantul spaniol, care devenise tată în vara anului trecut, potrivit The Sun.

Nașterea fiicei sale a reprezentat unul dintre cele mai fericite momente din viața lui Jesús de Miguel. După anunțarea decesului, pe rețelele sociale au început să circule imagini emoționante cu fotbalistul ținându-și fetița în brațe la scurt timp după naștere.

Jesus de Miguel
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Jesus de Miguel Foto: profimedia

O iubire trăită în spatele camerelor

Spre deosebire de alte cupluri din lumea sportului, Jesús de Miguel și partenera sa au ales să își păstreze viața personală departe de atenția publicului. Cei doi își administrau conturile de socializare în mod privat și rareori împărtășeau detalii din viața de familie.

Familia fotbalistului nu a transmis încă o declarație publică amplă, însă clubul Tenerife a precizat că apropiații jucătorului sunt recunoscători pentru numeroasele mesaje de susținere primite în ultimele zile.

„Nu există cuvinte de alinare; nu există nimic care să poată diminua acest sentiment copleșitor de tristețe”, au transmis reprezentanții clubului în comunicatul prin care au anunțat moartea jucătorului.

Clubul a mai precizat că familia lui Jesús de Miguel le mulțumește tuturor pentru sprijin și cere respectarea intimității în aceste momente extrem de dificile.

Între timp, autoritățile spaniole continuă investigațiile privind circumstanțele tragediei. De asemenea, este analizat modul în care s-a intervenit medical după incidentul de pe teren, în timp ce întreaga comunitate fotbalistică din Spania încearcă să accepte pierderea unuia dintre jucătorii săi

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