Cine era Nathalia, copilotul de 20 de ani mort în accidentul aviatic din Florida. Mesajul trimis cu 10 minute înainte de tragedie

Ea este copilotul care se afla în aeronava prăbușită în Florida. Nathalia Filgueiras avea doar 20 de ani și și-a obținut permisul de zbor încă din liceu. Tot ea este și cea care se aude pe înregistrarea audio de dinainte de tragedie.

Nathalia Filgueiras, copilotul aeronavei prăbușite în Florida. Foto: X

Aeronava Learjet 60 zbura din Austin, Texas, către Bahamas, iar Nathalia era copilotul care a anunțat turnul de control că avionul se prăbușește. Mama ei și tatăl vitreg sunt îndurerați în urma acestei tragedii.

Cine este Nathalia, tânăra de 20 de ani care era copilot în aeronava prăbușită

Părinții tinerei de 20 de ani au confirmat că fiica lor. Nathalia, a fost copilotul avionului care s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Palm Beach, Florida. Mama ei, Camila, este îndurerată în urma acestei pierderi și susține că fiica ei, care ar fi împlinit 21 de ani în ianuarie, lucra ca pilot comercial de nouă luni, scrie New York Post.

„Am vrut ca ea să-și trăiască visul, dar știam că visul ei va fi lucrul care o va îndepărta de mine”. Știam că un avion o va lua de lângă mine. Am știut mereu asta, dar eram atât de mândră de ea. Știam că își trăia visul”, a spus Camila, pentru sursa citată.

Soțul Camilei, Thiago Corteleti, în vârstă de 44 de ani, a declarat pentru publicație faptul că Nathalia avea 1.300 de ore de experiență de zbor. Ea i-a trimis un mesaj iubitului ei, Justin, cu doar 10 minute înainte ca avionul să se prăbușească , a spus el.

„Ea a spus doar: «Am turbulențe»”, susține Corteleti.

A obținut licența de zbor înainte de permisul de conducere

Tânăra aviatoare, care a crescut în Palm Beach, a apărut anterior în presa locală când și-a obținut licența de pilot privat la doar 17 ani, în octombrie 2023, înainte de a avea măcar permisul de conducere.

„Cu siguranță mă laud pentru că oamenii spun: «O, nu poți conduce», iar eu le spun: «Da, dar pot zbura»”, a declarat ea pentru CBS12 într-un interviu la acea vreme.

Elevă în ultimul an de la liceul West Boca Raton, tânăra a explicat că a început lecțiile de pilot în 2020, dar a exersat și împreună cu tatăl ei, care a învățat să piloteze din pură pasiune în 2018.

Nathalia a învățat să devină pilot încă de la o vârstă fragedă, atunci când tatăl ei a luat-o în plimbare cu un avion Beechcraft Bonanza.

„Într-o zi după ce am zburat cu el, ea a venit acasă, eram în camera noastră și ea a intrat și a spus: «Voi fi pilot», iar eu am spus: «Nu, nu vei fi pilot». Thiago s-a uitat la mine și a spus: «Dacă asta vrea să fie, va fi pilot», iar eu am răspuns: «Nu, nu va fi»”, a spus Camila printre lacrimi.

Nathalia a spus că visul ei era să devină într-o zi pilot de linie comercială, dar era încă prea tânără pentru a aplica pentru un loc de muncă la American Airlines, potrivit familiei sale. A absolvit American Flyers, o școală de zbor cu sediul în Addison, Texas, iar după ce și-a obținut licența a început să lucreze ca instructor la o altă școală din Fort Lauderdale.

„Unii oameni cred că e ciudat că pot pilota avioane, dar nu pot conduce o mașină, adică pot, dar multor oameni li se pare amuzant. Mie mi se pare amuzant și acum îmi doresc foarte mult permisul [de conducere]”, a mai spus tânăra.

Între timp, autoritățile nu au identificat încă niciuna dintre celelalte opt persoane aflate la bordul avionului care au murit în accident.