Plantarea unui pom fructifer este primul pas către o grădină roditoare, însă o greșeală aparent neînsemnată, făcută chiar în momentul introducerii arborelui în pământ, poate avea consecințe serioase pe termen lung. Este vorba despre plantarea la o adâncime prea mare, o problemă pe care mulți grădinari nu o observă imediat, deoarece pomul poate continua să crească și să producă fructe în primii ani, chiar dacă sistemul său radicular este afectat.

Ai plantat pomul fructifer prea adânc? Greșeala care îi poate afecta rădăcinile și recolta după câți Foto: arhiva

De multe ori, semnele apar treptat, atunci când arborele începe să aibă creșteri anuale mai slabe, frunzele își pierd culoarea verde intens, iar ramurile se usucă fără un motiv aparent. În anumite situații, inclusiv fructificarea poate deveni mai slabă, iar pomul ajunge să fie tot mai vulnerabil în perioadele de secetă sau în condiții meteorologice dificile.

Problema este că efectele unei plantări incorecte nu se manifestă întotdeauna imediat. Tocmai de aceea, este important să știi cât de adânc trebuie așezat un pom fructifer, ce semne indică o plantare greșită și dacă un arbore care se află deja de câțiva ani în grădină mai poate fi salvat.

De ce nu trebuie să îngropi prea mult baza unui pom fructifer

Rădăcinile au nevoie de un echilibru între umiditate, substanțe nutritive și oxigen pentru a funcționa corespunzător. Atunci când un pom este plantat prea adânc, o parte importantă a sistemului radicular poate ajunge într-un strat de sol în care circulația aerului este insuficientă, mai ales dacă terenul este argilos, compact sau reține apa după ploi.

În astfel de condiții, rădăcinile pot întâmpina dificultăți în procesul de respirație, iar capacitatea lor de a absorbi apa și elementele nutritive necesare dezvoltării arborelui poate fi afectată. În același timp, acoperirea excesivă a bazei trunchiului menține scoarța într-un mediu umed, ceea ce poate favoriza apariția unor afecțiuni.

Specialiștii de la Clemson University Cooperative Extension atrag atenția asupra importanței respectării adâncimii corecte de plantare, deoarece poziționarea coletului și a rădăcinilor influențează dezvoltarea și sănătatea arborelui pe termen lung.

5 consecințe care pot apărea atunci când plantezi pomul prea adânc

1. Rădăcinile nu mai beneficiază de suficient oxigen

Una dintre primele consecințe ale plantării excesiv de adânci este modificarea condițiilor în care se dezvoltă rădăcinile. În mod normal, acestea au nevoie de un sol afânat, bine drenat și suficient de aerat, însă straturile mai profunde pot fi compacte și pot reține mai multă apă.

Situația devine și mai dificilă în grădinile cu pământ greu, argilos, unde apa se infiltrează lent și există riscul ca porii solului să rămână ocupați de apă pentru perioade îndelungate. În lipsa oxigenului, funcționarea rădăcinilor este afectată, iar pomul nu mai reușește să valorifice eficient resursele din sol.

La început, schimbările pot fi greu de observat, însă, pe măsură ce trece timpul, arborele poate avea o creștere tot mai lentă și poate deveni mai sensibil la perioadele fără precipitații.

2. Scoarța de la baza trunchiului poate fi afectată de putrezire

O altă problemă importantă apare atunci când pământul acoperă zona de tranziție dintre trunchi și rădăcinile principale. Scoarța nu este adaptată să rămână permanent în contact cu un strat de sol umed, iar expunerea prelungită la asemenea condiții poate favoriza apariția unor boli.

Printre agenții patogeni care pot provoca deteriorarea coletului și a rădăcinilor se numără anumite specii de Phytophthora, care se dezvoltă în condiții favorabile de umiditate și pot provoca putrezirea țesuturilor.

Grădinarul poate observa, în timp, porțiuni de scoarță cu aspect modificat, zone închise la culoare la baza trunchiului, uscarea unor ramuri și o degradare treptată a coroanei. Aceste manifestări trebuie investigate, deoarece pot avea și alte cauze, iar identificarea corectă a bolii este esențială pentru alegerea tratamentului potrivit.

3. Pomul se dezvoltă mai greu, iar producția de fructe poate scădea

Un sistem radicular sănătos este esențial pentru dezvoltarea coroanei și pentru susținerea procesului de înflorire și fructificare. Dacă rădăcinile sunt afectate de lipsa oxigenului sau de excesul de umiditate, întregul arbore poate resimți consecințele.

Printre semnele care pot apărea se numără creșterea redusă a lăstarilor, frunzele mai mici decât în mod obișnuit, îngălbenirea acestora și o înflorire mai slabă. În anumite cazuri, pomul poate produce mai puține fructe sau poate avea dificultăți în susținerea recoltei.

De asemenea, un arbore cu rădăcini afectate poate deveni mai vulnerabil în timpul verilor secetoase, deoarece nu mai poate absorbi și transporta eficient apa necesară pentru menținerea țesuturilor.

Este important de reținut că aceste simptome nu indică automat o plantare prea adâncă. Deficiențele nutritive, bolile, dăunătorii și lipsa apei pot provoca manifestări asemănătoare.

4. Se pot forma rădăcini care strangulează trunchiul

O problemă mai puțin cunoscută, dar cu efecte serioase în timp, este apariția rădăcinilor care cresc circular în apropierea bazei trunchiului. Acestea sunt cunoscute în horticultură sub denumirea de girdling roots și pot apărea inclusiv în cazul arborilor plantați prea adânc.

Pe măsură ce pomul se dezvoltă și trunchiul crește în diametru, rădăcinile care îl înconjoară pot exercita o presiune tot mai mare asupra țesuturilor. În timp, această strangulare poate afecta circulația sevei și transportul apei și al substanțelor nutritive.

Consecințele nu sunt întotdeauna vizibile în primii ani. Uneori, arborele începe să manifeste semne de declin abia după o perioadă îndelungată, când afectarea sistemului vascular devine suficient de importantă.

5. Pomii altoiți pot pierde avantajele oferite de portaltoi

În cazul pomilor fructiferi altoiți, adâncimea de plantare are o importanță suplimentară, deoarece poziția punctului de altoire influențează comportamentul arborelui.

Dacă zona de altoire ajunge sub nivelul solului, partea superioară a pomului poate forma propriile rădăcini, în funcție de specie și de soi. În această situație, portaltoiul poate să nu mai controleze dezvoltarea arborelui așa cum a fost proiectat inițial.

De exemplu, un măr altoit pe un portaltoi cu vigoare redusă poate ajunge să dezvolte o creștere mai puternică dacă soiul altoit își formează propriul sistem radicular. Astfel, pomul poate deveni mai mare decât era de așteptat, iar caracteristicile pentru care a fost ales portaltoiul pot fi diminuate.

De aceea, punctul de altoire trebuie identificat înainte de plantare și menținut deasupra nivelului final al solului.

La ce adâncime se plantează corect pomii fructiferi

Pentru ca un pom să se dezvolte sănătos, este important ca zona în care trunchiul începe să se lărgească și să formeze rădăcinile principale să fie poziționată la nivelul solului sau foarte puțin deasupra acestuia, ținând cont de tasarea naturală a pământului după plantare.

Această zonă poartă numele de colet sau colet radicular și poate fi recunoscută printr-o lărgire discretă a bazei trunchiului. Dacă nu este vizibilă, poate fi necesară îndepărtarea unei cantități mici de pământ sau a substratului în exces din jurul bazei pomului înainte de plantare.

În cazul pomilor altoiți, punctul de altoire trebuie să rămână deasupra solului. În funcție de specie și portaltoi, pentru numeroși meri altoiți se recomandă păstrarea acestuia la aproximativ 5-10 centimetri deasupra nivelului final al terenului.

Este esențial să nu confunzi coletul cu punctul de altoire. Coletul reprezintă zona de tranziție dintre trunchi și rădăcini, în timp ce punctul de altoire este locul în care soiul fructifer a fost unit cu portaltoiul.

O greșeală frecventă este să sapi o groapă foarte adâncă și să așezi pomul pe fundul acesteia, fără să verifici unde va ajunge baza trunchiului după umplerea gropii și tasarea pământului.

Groapa trebuie să fie suficient de lată pentru ca rădăcinile să poată fi așezate natural, fără îndoire sau răsucire, însă adâncimea ei trebuie adaptată sistemului radicular, nu aleasă la întâmplare.

Cum verifici dacă un pom plantat în urmă cu câțiva ani este prea adânc

Dacă ai în grădină un pom care nu se dezvoltă corespunzător, merită să verifici și modul în care a fost plantat. Un prim indiciu poate fi aspectul bazei trunchiului.

La un arbore plantat corect, baza acestuia prezintă, de regulă, o lărgire vizibilă în zona de pornire a rădăcinilor principale. Dacă trunchiul pare să intre în pământ drept, asemenea unui stâlp, fără să se observe această evazare, există posibilitatea ca pomul să fie acoperit cu prea mult pământ.

Pentru o verificare mai atentă, poți îndepărta cu grijă stratul superficial de sol din jurul trunchiului, până când începe să se contureze zona de pornire a rădăcinilor. Operațiunea trebuie realizată cu atenție, fără să rănești scoarța și fără să tai rădăcinile care se află aproape de suprafață.

Dacă descoperi că primele rădăcini importante pornesc mult sub nivelul actual al solului, este posibil ca pomul să fi fost plantat prea adânc sau să fi fost acoperit ulterior cu pământ adus pentru nivelarea grădinii.

Totuși, aspectul bazei trunchiului nu oferă singur un diagnostic sigur. Pentru o evaluare corectă trebuie luate în considerare și starea rădăcinilor, drenajul terenului, eventualele leziuni ale scoarței și simptomele observate la nivelul coroanei.

Mai poate fi salvat un pom fructifer plantat prea adânc?

Vestea bună este că o plantare greșită nu înseamnă automat pierderea pomului. În multe situații, problema poate fi corectată, însă soluția depinde de vârsta arborelui, de cât de mult a fost îngropat coletul și de starea în care se află rădăcinile.

Dacă pomul a fost plantat recent și nu s-a înrădăcinat încă bine, cea mai potrivită soluție poate fi scoaterea și replantarea lui la adâncimea corespunzătoare. Operațiunea se realizează, de regulă, în perioada de repaus vegetativ, evitând deteriorarea rădăcinilor.

În cazul unui pom care se află în grădină de mai mulți ani, intervenția trebuie făcută cu mai multă precauție. Dacă problema este cauzată de un strat de pământ acumulat deasupra coletului, îndepărtarea treptată și atentă a excesului de sol poate ajuta la readucerea bazei trunchiului în condiții mai potrivite.

Este important însă să verifici și modul în care se scurge apa în jurul arborelui. Nu este recomandat să formezi o adâncitură în care să se acumuleze apa de ploaie, deoarece umezeala persistentă poate agrava problemele de la baza trunchiului.

Dacă există rădăcini groase care strangulează trunchiul, porțiuni de scoarță putrezite sau semne evidente de degradare a sistemului radicular, este indicată evaluarea de către un specialist în arboricultură sau horticultură. Tăierea rădăcinilor importante ori săparea agresivă în jurul pomului poate provoca daune suplimentare.

Cum eviți această greșeală atunci când plantezi următorul pom

Pentru a preveni problemele care pot apărea după câțiva ani, verifică întotdeauna coletul și punctul de altoire înainte de a introduce pomul în groapă. Așază arborele astfel încât rădăcinile principale să fie bine distribuite, iar baza trunchiului să rămână la nivelul potrivit.

Nu încerca să compensezi o groapă prea adâncă printr-un strat gros de pământ pus ulterior în jurul trunchiului. Este preferabil să ajustezi adâncimea gropii înainte de plantare și să te asiguri că solul este suficient de afânat și bine drenat.

După umplerea gropii, udă moderat pentru a favoriza așezarea pământului printre rădăcini și verifică din nou nivelul coletului. Dacă solul se tasează și baza pomului ajunge sub nivelul corespunzător, corectează poziția înainte ca arborele să se stabilească definitiv.

O plantare atentă poate face diferența dintre un pom care se dezvoltă armonios și unul care începe să aibă probleme după câțiva ani. De aceea, atunci când plantezi un pom fructifer, nu adâncimea gropii este cea care contează cel mai mult, ci poziția corectă a rădăcinilor, a coletului și a punctului de altoire.