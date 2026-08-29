Pomi pe care nu trebuie să-i plantezi toamna. Temperaturile reci îi pot distruge

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne apropiem cu pași repezi de începutul toamnei. Iar, dacă ne numărăm printre românii care stau la curte, atunci este important să știm precis care sunt copacii pe care trebuie să-i evităm în perioada următoare. Acești pomi fructiferi nu trebuie plantați toamna, deoarece nu vor rezista în fața frigului.

Unii pomi fructiferi nu trebuie plantați toamna Foto: IStock

Pe măsură ce vom înainta tot mai mult în perioada rece a anului, va trebui să avem tot mai multă grijă de plantele și de pomii din curtea noastră. Iar anumiți pomi fructiferi nu trebuie niciodată plantați toamna, potrivit informațiilor de la marthastewart.com.

Smochini

Smochinii au nevoie de timp pentru a-și dezvolta rădăcini puternice înainte de iarnă, motiv pentru care nu ar trebui plantați toamna. Potrivit experților, acest pom ar trebui plantat la finalul primăverii sau la începutul verii.

„Odată ce temperaturile scad în mod constant sub aproximativ -10 grade Celsius, tulpinile lemnoase pot începe să se usuce și să moară, în timp ce sistemul radicular bine dezvoltat supraviețuiește în subteran”, a spus expertul Matt Bunch.

Lămâi

Nici acest pom nu trebuie plantat toamna, indiferent de cât de calde vor fi temperaturile din luna septembrie. Expunerea repetată la temperaturi reci va fi dezastruoasă pentru acest pom, potrivit experților.

„Cel mai important lucru în cazul unui pom fructifer este dacă acesta va putea supraviețui condițiilor de iarnă având sistemul radicular pe care îl are în prezent”, spune specialista Lindsey Chastain.

Piersici

Un alt pom fructifer care nu trebuie plantat toamna este piersicul.

„Pur și simplu nu au suficient timp pentru a prinde rădăcini înainte ca iarna să înghețe solul. În regiunile cu ierni reci, începutul primăverii este perioada mai sigură. Plantați copacul cât timp acesta se află încă în repaus vegetativ, astfel încât să aibă un sezon întreg pentru a se prinde înainte de a înfrunta prima sa iarnă”, spune expertul Erik Lindber.

Portocal

La fel ca și în cazul lămâiului, nici portocalul nu ar trebui plantat toamna. Rădăcinile acestui pom fructifer nu se vor dezvolta suficient de mult până la începutul iernii, iar frigul poate distruge complet copacul.

Cais

Nici caisul nu ar trebui plantat toamna, potrivit experților. Temperaturile reci pot fi foarte periculoase pentru acest copac.

„Vremea mai rece reduce stresul, iar rădăcinile pot continua să crească înainte de venirea primăverii”, mai spune Lindberg.