 Un actor faimos din Italia, îndrăgostit de vinurile românești: „Sunt o mulțime de crame”
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Un actor faimos din Italia, îndrăgostit de vinurile românești: „Sunt o mulțime de crame”

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Unul dintre cei mai faimoși actori italieni se află în această perioadă în România și spune că s-a îndrăgostit de țara noastră. Riccardo Scamarcio urmează să interpreteze rolul lui Pilat din Pont într-un film regizat de Mel Gibson, iar acum a participat la noua ediție a  Buzău International Arts Festival.

Riccardo Scamarcio a participat la BIAF 2026
Riccardo Scamarcio a participat la BIAF 2026 Foto: BIAF 2026

Riccardo Scamarcio a fost invitat de onoare la cea de-a VI-a ediție a Buzău Internațional Arts Festival (BIAF 2026) și a oferit un moment de excepție publicului buzoian. El s-a întâlnit cu fanii, a susținut o conferință de presă la Hotel Pietroasa și a luat parte la proiecțiile filmelor „Umbra lui Caravaggio” și „Modi - Three Days on the Wing of Madness”, un film regizat de Johnny Depp.

Faimosul actor italian este pasionat de agricultură și vinificație și a mărturisit că este fascinat de tradiția viticolă a Buzăului.

Este fascinat de vinurile românești

„Sunt foarte curios pentru că ştiu că această regiune este foarte specific axată pe vinificație. Sunt o mulțime de crame, o mulțime de case de vinuri”, a mărturisit actorul, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Iar cu ocazia vizitei sale în Buzău, actorul italian a vorbit și despre propria sa afacere agricolă din Italia.

„Am cumpărat acest loc când aveam 24 de ani şi sunt fermier. Deci latura agricolă din viața mea este foarte importantă. Produc singur vin şi ulei de măsline în această fermă care se numeşte Azienda Agricola Rivale. Vinul pe care îl fac se numeşte Rivale”, a explicat Scamarcio.

Va juca în filmul „Învierea lui Hristos”

Riccardo Scamarcio s-a născut în 1979 în Trani, în regiunea Puglia. El a devenit faimos în anul 2004, când a jucat în filmul „Trei metri deasupra cerului”. Apoi, el a jucat în nenumărate filme atât în Italia, cât și la Hollywood.

El va interpreta rolul lui Pilat din Pont în filmul „Învierea lui Hristos”, continuarea faimoasei producții „Patimile lui Hristos”, un film regizat de Mel Gibson. Filmul este programat să fie lansat în perioada 2027-2028.

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