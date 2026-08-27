Cum a reacționat pensionara din Oradea când și-a dat seama că a câștigat marele premiu la Loto: „E o minune”

O femeie din Oradea a devenit norocoasă câștigătoare a celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Ea a reușit să ghicească toate numerele norocoase și să pună mâna pe un premiu de puțin peste 10 milioane de euro. Iar momentul în care a aflat cât de mulți bani a câștigat a fost unul emoționant.

A câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 Foto: Shutterstock

Norocoasa câștigătoare din Oradea nu a plătit decât 8,5 lei pentru biletul care i-a adus peste 10 milioane de euro. Iar atunci când și-a dat seama cât de mulți bani a câștigat, femeii i s-a făcut rău în fața televizorului. Orădeanca în vârstă de 59 de ani a fost nevoită să se pensioneze medical și nu mai jucase la Loto de cinci ani, deoarece spunea că nu are niciodată noroc.

Nu a mai jucat la Loto de cinci ani

Pe 12 august, ziua de dinaintea tragerii, ea a intrat în agenția 05-005, în încercarea de a scăpa de caniculă și de a se relaxa cu un joc la Loto. Norocoasa câștigătoare a dictat șase numere la întâmplare, pe care nici măcar nu le-a memorat.

A doua zi, pe 13 august, ea a văzut la televizor că marele premiu de la Loto 6/49 s-a câștigat chiar în Oradea. În acel moment, femeia a decis să-și verifice biletul, iar atunci când și-a dat seama că a câștigat 10 milioane de euro, ea a fost copleșită de emoții.

A câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Numerele norocoase au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37, iar atunci când și-a dat seama că a câștigat, femeia a fost atât de emoționată încât i s-a făcut rău.

„Premiul e o minune care mi-ar putea salva viața. E și noroc, și binecuvântare”, a mărturisit norocoasa câștigătoare. În ciuda impozitului de 40% oprit de statul român, femeia a rămas totuși cu aproximativ șase milioane de euro, sau 31,7 milioane de lei.

„Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mai spus norocoasa orădeancă.