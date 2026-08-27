 Usturoiul sau ghimbirul? Care dintre cele două alimente este mai eficient împotriva inflamației
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Usturoiul sau ghimbirul? Care dintre cele două alimente este mai eficient împotriva inflamației

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O dietă sănătoasă nu ne va ajuta numai împotriva kilogramelor în plus, ci va permite întregului organism să funcționeze mai eficient ca oricând. Unele alimente, de exemplu, sunt recunoscute pentru proprietățile antiinflamatoare puternice pe care le au. Iar, potrivit medicilor nutriționiști, aceste alimente nu ar trebui să lipsească din dieta noastră.

Ambele sunt utile împotriva inflamației
Ambele sunt utile împotriva inflamației Foto: EatingWell

Atunci când vine vorba despre alimente cu proprietăți antiinflamatoare, poate cele mai bune produse pe care le avem la îndemână sunt usturoiul și ghimbirul. Ambele alimente au fost folosite de secole în medicina tradițională, iar dacă dorim să oferim organismului nostru o mână de ajutor, nu trebuie să le ignorăm.

Inflamația din corp este un răspuns natural la anumite probleme precum infecțiile, stresul sau diversele răni pe care le-am suferit.

„În reprize de scurtă durată, te ajută să te vindeci. Atunci când persistă, însă, inflamația cronică de grad scăzut a fost asociată cu afecțiuni precum bolile de inimă și diabetul de tip 2”, avertizează medicul Jamie Lee McIntyre, conform EatingWell.

Sunt două alimente utile împotriva inflamației

Usturoiul este util împotriva inflamației datorită compușilor săi cu sulf, cum ar fi alicina. Însă, aceasta nu este prezentă într-un cățel întreg de usturoi. În schimb, se formează atunci când usturoiul este zdrobit sau tocat.

Deși există studii care sugerează că usturoiul este util împotriva inflamației și ar putea proteja sistemul cardiovascular, aceste cercetări au analizat suplimentele de usturoi, nu condimentul obișnuit folosit la gătit.

Care aliment este mai sănătos

În ce privește usturoiul, încă este nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege precis cât de eficient este împotriva inflamației. În ce privește ghimbirul, acesta are compuși utili pentru organism cum ar fi gingeroli, shogaoli, paradoli și zingeronă.

Însă, deși poate părea că ghimbirul este mai util împotriva inflamației, experții spun că ambele sunt la fel de eficiente. Cele două alimente conțin compuși diferiți și ar trebui integrate în dieta noastră.

„Nici usturoiul, nici ghimbirul nu sunt mai bune unul decât celălalt în ceea ce privește reducerea inflamației. Ambele condimente au proprietăți antiinflamatoare care pot contribui la reducerea inflamației”, spune medicul Michael Rollo.

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