Mucegaiul rar care atacă creierul, în creștere în SUA. Cercetătorii nu știu de ce devine tot mai răspândit

Un tip rar de ciupercă, cunoscut sub numele de Cladophialophora bantiana, atrage atenția cercetătorilor după ce numărul infecțiilor confirmate a crescut semnificativ în ultimii ani.

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Studiul realizat de specialiști de la Universitatea din Washington și Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că această infecție, deși extrem de rară, este una dintre cele mai periculoase infecții fungice cunoscute.

Cum afectează organismul această ciupercă

Spre deosebire de majoritatea infecțiilor fungice grave, care afectează în principal persoanele cu un sistem imunitar slăbit, Cladophialophora bantiana poate provoca îmbolnăviri și în rândul persoanelor aparent sănătoase, potrivit publicației Gizmodo.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ jumătate dintre cazurile documentate au fost identificate la persoane fără probleme imunitare cunoscute. Ciuperca are o afinitate deosebită pentru creier, unde poate produce abcese severe. Rata mortalității este estimată între 60% și 70%, chiar și atunci când pacienții beneficiază de tratament.

Analiza datelor colectate între ianuarie 2009 și iulie 2026 a identificat 48 de cazuri confirmate și un caz probabil în 21 de state americane și în Washington D.C. Între 2009 și 2023 erau raportate anual între unu și cinci cazuri, însă situația s-a schimbat recent: opt cazuri au fost confirmate în 2024 și 14 în 2025.

Potrivit autorului studiului, microbiologul Joshua Lieberman, creșterea nu poate fi explicată doar printr-un număr mai mare de teste efectuate. Datele sugerează că frecvența reală a infecțiilor este în creștere, deși motivele din spatele fenomenului rămân necunoscute.

Cauza răspândirii nu a fost detectată

Specialiștii nu au reușit încă să stabilească exact unde se găsește în mod natural această ciupercă și nici modul precis prin care ajunge să infecteze oamenii. Există însă indicii că sporii ar putea fi inhalați din mediul înconjurător, infectând inițial plămânii înainte de a ajunge la creier prin fluxul sanguin.

Unele probe analizate în cadrul studiului au provenit din țesut pulmonar, susținând această ipoteză.

O altă necunoscută importantă este motivul pentru care această ciupercă are o preferință atât de pronunțată pentru țesutul cerebral și de ce poate provoca infecții invazive chiar și la persoane sănătoase. Cercetătorii susțin că este nevoie de o colectare sistematică a datelor la nivel național pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului.

Nu este singura amenințare fungică

Experții atrag atenția că Cladophialophora bantiana nu este singura infecție fungică aflată în expansiune. În ultimii ani, cercetătorii au observat și o creștere a altor infecții fungice rezistente la tratament în diferite regiuni ale lumii, ceea ce ridică noi provocări pentru sistemele de sănătate publică.

Deși infecțiile provocate de această ciupercă rămân rare, lipsa informațiilor despre sursa sa, căile de transmitere și răspândirea reală îi îngrijorează pe specialiști, care cer monitorizare și cercetări suplimentare pentru a înțelege riscurile pe termen lung.