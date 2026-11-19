Pierderea involuntară de urină în timpul efortului fizic beneficiază de diverse tratamente, inclusiv cel chirurgical, care are cea mai bună rată de vindecare.

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Există două tipuri principale de incontinenţă urinară - de efort - când apar pierderi de urină la eforturi de intensități variabile (tuse, strănut, ridicarea unor greutăți etc.) şi incontinența urinară prin impetuozitate, când apare nevoia imperioasă de a merge la toaletă, fără ca persoana să poată opri urinarea.

Forma diagnosticată cel mai des este cea de efort, care apare din cauza slăbirii sistemului de susţinere a uretrei. Survine adesea pe măsura înaintării în vârstă, însă nu ca o consecinţă a îmbătrânirii, ci ca urmare a faptului că muşchii care controlează vezica şi uretra se slăbesc.

Femeile, mai afectate

Femeile au o probabilitate mai mare de a se confrunta cu incontinenţă urinară, pe fondul sarcinii (din cauza modificărilor hormonale şi a greutăţii fătului), a menopauzei (când scade nivelul de estrogen, hormon implicat în buna funcţionare a vezicii şi a uretrei) şi a intervenţiilor chirurgicale la nivelul sistemului reproducător (scoaterea uterului).

Şi bărbaţii pot face incontinenţă urinară de efort, cauzele fiind prostata mărită (în special la bărbaţii în vârstă) şi cancerul de prostată.

Tumorile locale şi afecţiunile neurologice (scleroza multiplă, boala Parkinson, accidentul vascular cerebral) sunt alte cauze ale incontinenţei urinare. Factori de risc sunt şi kilogramele în plus, fumatul şi istoricul familial.

Pierderile de urină involuntare, semnul principal

Persoana cu incontinenţă urinară de efort are scurgeri involuntare de urină în timpul activităților care cresc presiunea în cavitatea abdominală sau vezica urinară: tuse, râs, strănut, ridicarea de obiecte grele, urcarea scărilor, sport, contact sexual.

În cazurile de incontinență de efort moderată până la severă, pacienții pot avea scurgeri mai mari de urină. Această afecțiune poate apărea chiar și în timpul activităților ușoare, cum ar fi statul în picioare sau aplecarea, care de obicei nu pun o presiune semnificativă asupra vezicii urinare.

Netratată, poate da complicaţii

Incontinenţa urinară poate afecta semnificativ calitatea vieţii, relaţiile sociale şi personale. Există absorbante pentru această problemă, dar, cu toate acestea, incontinenţa urinară poate limita ieşirile sau interacţiunile sociale, ceea ce poate cauza anxietate. Netratată, poate duce şi la apariţia problemelor dermatologice (pielea umedă este expusă infecţiilor sau ulceraţiilor) şi a infecţiilor urinare.

În ce constă tratamentul

Scăderea în greutate poate avea efecte benefice în cazul femeilor cu incontinenţă urinară. Se recomandă şi exerciţiile de întărire a musculaturii pelvine. Femeilor aflate la menopauză li se pot prescrie ovule cu estrogeni.

Dacă tratamentele conservatoare nu dau rezultate se poate apela la soluțiile chirurgicale - bandelete suburetrale, corectarea defectelor genitale rezultatele în urma traumelor obstetricale etc.

Bandeletele suburterale, metodă eficientă

Având o rată mare de vindecare şi o probabilitate redusă de recidivă, bandeletele suburetrale sunt o soluţie chirurgicală eficientă în incontinenţa urinară de efort în cazul femeilor. În cadrul acestei intervenţii, se montează pe cale vaginală la nivelul uretrei o bandeletă din material sintetic şi astfel se reface rezistenţa ţesuturilor locale şi susţinerea uretrei în condiţii de presiune crescută.

Intervenţia se face cu anestezie rahidiană sau generală şi durează cel mult 30 de minute.

Cum se pot întări muşchii pelvieni

Exerciţiile Kegel întăresc muşchii implicaţi în controlul urinării, cu beneficii în incontinenţa urinară. Pentru a le practica, este nevoie de un efort asemănător celui în care se încearcă oprirea fluxului urinar. Apoi, se contractă 5 secunde muşchii folosiţi pentru a opri urinarea, după care se relaxează, 5 secunde. Se exersează zilnic pentru a ajunge la contracţii de 10 secunde. Se recomandă 3 seturi a câte 10 repetiţii zilnic.