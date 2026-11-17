Dacă încerci să rămâi însărcinată, probabil faci tot ce îți stă în putere pentru a-ți îndeplini dorința: ai renunțat la contracepție, îți pregătești organismul pentru sarcină și ai început să îți monitorizezi ciclurile menstruale. Poate că ai început deja și tratamente pentru fertilitate.

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Este posibil să te gândești și la metode complementare, precum acupunctura, o practică terapeutică naturală, veche de mii de ani.

„Poate fi extrem de dificil să nu reușești să obții o sarcină atunci când îți dorești acest lucru”, spune dr. Jenna Rehmer, specialist în endocrinologie reproductivă. „De multe ori, persoanele care își doresc un copil caută orice metodă care le-ar putea ajuta să își atingă acest obiectiv.”

Dr. Rehmer și Megan Scott, de la Clinica Cleveland, specialistă în acupunctură, explică dacă și în ce mod acupunctura te poate ajuta atunci când încerci să rămâi însărcinată.

Unele cercetări sugerează că acupunctura poate îmbunătăți calitatea spermei și funcția ovariană, însă nu există dovezi științifice concludente care să demonstreze că această practică poate trata infertilitatea sau că te poate ajuta să concepi un copil.

„Literatura științifică referitoare la diferitele metode de îmbunătățire a fertilității este foarte vastă”, explică dr. Rehmer, „însă datele disponibile în prezent nu susțin cu adevărat eficiența acestor metode alternative.”

De exemplu, un studiu realizat pe femei care urmau proceduri de fertilizare in vitro (FIV) a arătat că acupunctura nu a produs diferențe semnificative în ceea ce privește rata nașterilor de copii vii.

Cu toate acestea, multe persoane care încearcă să conceapă un copil susțin, pe baza propriilor experiențe, că acupunctura le-a adus beneficii. Specialiștii autorizați în acupunctură lucrează frecvent cu persoane care își doresc să devină părinți, fie individual, fie în cuplu.

„Pacienții apelează la acupunctură în toate etapele încercărilor de a concepe un copil: la scurt timp după renunțarea la contracepție, după luni întregi de încercări nereușite sau atunci când caută sprijin după proceduri FIV care nu au avut succes”, explică Scott.

„Specialiștii în acupunctură pot oferi sprijin pacienților indiferent de etapa în care se află în parcursul lor către obținerea unei sarcini.”

Este sigură acupunctura atunci când încerci să rămâi însărcinată?

Pe scurt, da. Acupunctura este o practică străveche, larg răspândită, considerată în general foarte sigură. În plus, poate fi utilizată în paralel cu aproape toate tratamentele medicale convenționale.

În medicina tradițională chineză, se consideră că acupunctura contribuie la echilibrarea energiei qi (pronunțată „ci”), o forță energetică despre care se crede că circulă prin organism de-a lungul unor trasee numite meridiane.

În timpul unei ședințe, specialistul introduce în piele ace foarte fine, sterile, din oțel, în anumite puncte specifice, numite puncte de acupunctură, pentru a stimula mecanismele naturale de vindecare ale organismului.

În cazul acupuncturii pentru fertilitate, aceste puncte sunt adesea situate în zona abdomenului, cu scopul de a acționa asupra organelor reproducătoare.

Potrivit lui Scott, printre beneficiile potențiale ale acupuncturii pentru fertilitate se numără:

Reglarea ciclului menstrual.

Îmbunătățirea numărului și mobilității spermatozoizilor.

Creșterea fluxului sanguin către organele reproducătoare.

Reducerea stresului și a anxietății.

Totuși, aceste efecte asupra fertilității nu sunt toate confirmate prin dovezi științifice solide.

Dacă te interesează acupunctura, discută mai întâi cu medicul de familie, medicul ginecolog sau specialistul în endocrinologie reproductivă și infertilitate, pentru a te asigura că această metodă este potrivită pentru tine.

Merită să încerci acupunctura pentru fertilitate?

Există un beneficiu important al acupuncturii atunci când încerci să rămâi însărcinată: reducerea stresului.

Studiile au arătat că acupunctura poate fi o metodă utilă pentru ameliorarea stresului, iar persoanele care se confruntă cu infertilitatea pot experimenta niveluri foarte ridicate de stres.

De fapt, un studiu a constatat că femeile diagnosticate cu infertilitate prezintă niveluri de stres comparabile cu cele ale femeilor diagnosticate cu cancer de sân.

„Stresul emoțional și psihologic asociat infertilității și tratamentelor pentru aceasta poate fi foarte greu de suportat”, spune Scott. „Acupunctura poate fi un instrument extraordinar pentru reducerea stresului și pentru a oferi o stare de confort.”

Dr. Rehmer este de aceeași părere:

„Le spun întotdeauna pacientelor mele: dacă treci printr-o perioadă în care simți că stresul și anxietatea te copleșesc și găsești o metodă sigură prin care poți reduce această povară, merită să o încerci.”

Acupunctura poate fi folosită ca metodă complementară pentru gestionarea stresului, dar nu trebuie să înlocuiască investigațiile și tratamentele medicale pentru infertilitate. Dacă ai peste 35 de ani, evaluarea fertilității este recomandată, în general, după șase luni de încercări nereușite, iar dacă ai sub 35 de ani, după 12 luni. În anumite situații medicale, consultul este indicat mai devreme.

Sursa: Clinica Cleveland