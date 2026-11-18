Există numeroase motive pentru care te poți confrunta cu o tuse persistentă, de la infecții respiratorii și alergii până la afecțiuni pulmonare, precum astmul sau boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Dar ce se întâmplă dacă tratamentele pentru aceste afecțiuni nu îți ameliorează simptomele?

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Ar putea fi momentul să consulți un medic cardiolog. Acesta poate stabili dacă insuficiența cardiacă sau o altă afecțiune a inimii este responsabilă pentru tusea ta cronică.

Dr. Michael Hill, de la Clinica Cleveland, medic cardiolog specializat în insuficiență cardiacă, explică legătura dintre tuse și bolile cardiovasculare, cum poți recunoaște o tuse de origine cardiacă și când este necesar să ceri ajutor medical.

Care este legătura dintre tuse și problemele cardiace?

Numeroase afecțiuni ale inimii pot provoca o tuse cronică, determinată de acumularea de lichid în plămâni, o problemă cunoscută sub numele de edem pulmonar. Organismul încearcă să elimine acest lichid prin reflexul de tuse, motiv pentru care poți ajunge să tușești în mod repetat.

Dacă problema de sănătate care stă la baza acestui simptom nu este tratată, tusea de origine cardiacă va persista, indiferent câte medicamente pentru tuse ai lua.

„Multe persoane care se confruntă cu o tuse cronică pot crede că aceasta este provocată de o infecție virală, precum răceala sau gripa, de un efect secundar al unui medicament sau de o afecțiune pulmonară”, explică dr. Hill. „Acestea sunt cauze importante care trebuie investigate, însă insuficiența cardiacă trebuie luată în considerare atunci când simptomele nu se ameliorează în urma unui tratament adecvat.”

Mai multe afecțiuni cardiovasculare pot provoca așa-numita „tuse cardiacă”. Dacă medicul a exclus deja alte cauze mai puțin grave, precum secrețiile nazale care se scurg în gât sau refluxul gastroesofagian, îți poate recomanda investigații pentru a determina dacă ai insuficiență cardiacă sau o altă afecțiune care afectează inima, precum:

Afecțiuni ale valvei mitrale;

Hipertensiune pulmonară;

Revărsat pericardic (acumularea de lichid în jurul inimii);

Tulburări ale ritmului cardiac (aritmii);

Extrasistole ventriculare frecvente (contracții ventriculare premature).

Cum îți dai seama dacă ai o tuse de origine cardiacă?

Deși este necesar să consulți un medic pentru confirmarea diagnosticului, anumite caracteristici te pot ajuta să deosebești o tuse de origine cardiacă de una provocată de alte probleme de sănătate.

Tusea asociată insuficienței cardiace congestive:

Se poate agrava atunci când stai întins sau în timpul somnului;

Poate fi uscată, iritativă, sau poate fi însoțită de eliminarea unei expectorații spumoase;

Poate apărea împreună cu alte simptome, precum dificultăți de respirație la efort, creștere în greutate sau umflarea anumitor părți ale corpului.

O tuse severă apare rareori ca simptom izolat. De aceea, este important să fii atent și la celelalte manifestări, care te pot ajuta să înțelegi dacă tusea ar putea avea legătură cu o problemă cardiacă.

„Atunci când un pacient îmi spune că s-a îngrășat rapid, că are picioarele sau abdomenul umflate și că respiră cu dificultate, insuficiența cardiacă devine o posibilitate reală”, explică dr. Hill. „Chiar și simptomele mai puțin specifice, precum oboseala, greața, pierderea poftei de mâncare sau senzația de sațietate instalată rapid, pot reprezenta semne timpurii.”

Medicul atrage atenția și asupra faptului că anumite medicamente pentru inimă pot provoca tuse cronică. Lisinoprilul și enalaprilul, două medicamente utilizate frecvent pentru tratarea hipertensiunii arteriale, sunt exemple în acest sens.

Dacă urmezi un tratament cu aceste medicamente, întreabă medicul dacă ele ar putea fi responsabile pentru simptomele tale. Nu întrerupe tratamentul fără recomandarea acestuia.

Pe lângă manifestările menționate, dr. Hill recomandă să soliciți o evaluare medicală dacă:

Ai o respirație șuierătoare;

Simți o senzație de bolboroseală sau de lichid în piept;

Dificultățile de respirație se agravează atunci când faci exerciții fizice sau stai întins;

Respiri cu mare efort, iar mușchii pieptului devin dureroși;

Auzi un sunet asemănător unui fluierat atunci când respiri;

Te trezești cu amețeli.

Când trebuie să mergi la medic?

Dacă remediile obișnuite împotriva tusei nu dau rezultate, este important să discuți cu medicul de familie.

„Este esențial să revii la medic dacă simptomele nu se ameliorează în urma tratamentului”, subliniază dr. Hill. „Dacă motivul tusei rămâne neclar, ia în considerare posibilitatea de a solicita o trimitere către un cardiolog sau un pneumolog.”

Indiferent dacă ajungi la un specialist în boli pulmonare sau la un cardiolog, cel mai probabil îți vor fi recomandate investigații pentru identificarea cauzei tusei.

„Atunci când insuficiența cardiacă este cauza, începerea tratamentului medicamentos adecvat ar trebui să ducă la ameliorarea sau dispariția tusei”, adaugă medicul. „Dacă tusea reapare, poate fi necesară modificarea sau ajustarea tratamentului.”

Important: Dacă ai dificultăți severe de respirație, durere în piept, confuzie sau elimini prin tuse spută roz, spumoasă, solicită imediat ajutor medical de urgență. Acestea pot fi semne ale unei probleme cardiopulmonare grave.

Ce trebuie să reții despre tuse și problemele cardiace

Este ușor să îi spui cuiva să meargă la medic. Însă, atunci când te îngrijorează posibilitatea unei boli grave, poate fi mult mai dificil să faci acest pas. Ce se întâmplă dacă ai, într-adevăr, o problemă cu inima? Ce urmează?

„Termenul de «insuficiență cardiacă» este, în mod firesc, înfricoșător și îi poate face pe oameni să creadă că nu mai există speranță”, recunoaște dr. Hill.

Totuși, medicul explică faptul că, în esență, insuficiența cardiacă descrie o situație în care inima nu mai reușește să pompeze suficient sânge pentru a satisface nevoile organismului sau nu poate evacua în mod corespunzător sângele pe care îl primește.

Această problemă poate apărea din numeroase motive, precum slăbirea sau rigidizarea mușchiului cardiac, afecțiunile valvelor inimii, tulburările de ritm cardiac și multe altele.

„Cu ajutorul medicamentelor și al procedurilor potrivite, putem adesea să tratăm cauza principală a problemei, iar oamenii pot continua să ducă o viață fericită, activă și împlinită”, explică specialistul.

Prevenția și implicarea activă în îngrijirea propriei sănătății sunt esențiale pentru menținerea sănătății inimii. Cu cât afli mai repede ce îți provoacă simptomele, cu atât poți începe mai devreme tratamentul de care ai nevoie, poți face schimbările necesare în stilul de viață și poți apela la sprijinul celor dragi.

Sursa: Cleveland Clinic – Health Essentials