Un videoclip postat, zilele trecute, de Marian Manole, pe Facebook, a reaprins discuțiile despre suferințele prin care a trecut regretata Mădălina Manole, în ultimii ei ani de viață. Maria Dragomiroiu a făcut dezvăluiri dureroase. Și Saveta Bogdan rupe tăcerea și oferă, exclusiv prin intermediul Click!, noi detalii despre tensiunile solistei cu familia soțului ei.

1/6 Maria Dragomiroiu deplânge trecerea în neființă a Mădălinei Manole Foto: Foto: Click!

Maria Dragomiroiu: „Puiu a stat în București, cu chirie”

În videoclipul postat recent de Marian Manole, pe contul său de Facebook, și care fusese difuzat, în 2011, de Antena 1, Maria Dragomiroiu vorbește cu tristețe despre Mădălina Manole, care i-a fost prietenă de suflet:

„Tot ce e acolo e munca Mădălinei. Puiu a stat în București, în chirie, până la 37 sau 38 de ani sau câți ani avea. Acum omenește vorbind...dacă nu ai realizat nimic până acum... Eu știu că Mădălina a muncit, a fost o mare vedetă și a câștigat niște bani.

Iar după ce au făcut actele, Puiu nu i-a mai lăsat pe părinții ei să intre în casă. Aveau până atunci, am înțeles, două săptămâni în care stătea mama ei cu copilul și două săptămâni în care stătea mama lui. A fost frumos, până la 8 luni. Păi, asta nu a fost un șoc pentru ea?”.

Acest videoclip a stârnit, și după atâta timp, un val de reacții și de comentarii aprinse pe Facebook.

Contactat de reporterii Click!, Marian Manole nu a dorit să comenteze referitor la aceste dezvăluiri, făcute de Maria Dragomiroiu, după decesul Mădălinei Manole.

Saveta Bogdan: „Soacra ei nu o plăcea”

Exclusiv pentru Click!, artista de muzică populară Saveta Bogdan susține spusele Mariei Dragomiroiu. Și ea deplânge sfârșitul tragic al Mădălinei Manole:

„Maria are dreptate, aceste lucruri se și știau, de fapt, la acea vreme. Mădălina era o fată foarte talentată, politicoasă, frumoasă. Când urca pe scenă, lumea era a ei, publicul o iubea, avea în repertoriu superbe cântece de dragoste, a fost o vedetă cu un succes extraordinar. Se știa, în lumea noastră, din povestirile ei, că familia soțului nu o avea la suflet, că soacra ei nu o plăcea.

O fi suferit, și din acest motiv, sărăcuța. Și-a iubit soțul, așa părea, când ieșeau în public, dar nu știm cât bine i-a făcut această dragoste, ei știu ce a fost, cu adevărat, între ei. Vestea decesului Mădălinei Manole a șocat o țară întreagă. Era atât de tânără și de frumoasă! A rămas în urma ei un copil, lumea care l-a văzut spune că e frumos ca ea”, a menționat artista Saveta Bogdan, la 16 ani de la decesul Mădălinei Manole.

Octavian Ursulescu, prezentator de evenimente: „Artiștii valoroși, după o vârstă, sunt marginalizați”

Într-un interviu pentru Click! și celebrul prezentator de evenimente Octavian Ursulescu ne-a depănat amintiri despre Mădălina Manole, artista care a lăsat în urmă piese de neuitat, precum: „Fată dragă”, „Tu n-ai avut curaj” și „Te-am văzut, te-am plăcut”:

„Pentru unii, nu numai de la noi, este foarte greu să-și asume scăderea popularității, mai ales că, să recunoaștem, nu este deloc simplu. E foarte greu, cum spuneam, să te împaci cu schimbarea de paradigmă, apar soliști noi, se modifică stilurile și mai ales apar noi generații, fiecare cu idolii ei”.

Octavian Ursulescu a mai menționat:

„E ca și cum eu aș intra acum în depresie, fiindcă nu mă mai recunoaște lumea ca altădată și nu mai sunt la fel de solicitat, ca până acum două decenii, să zicem. Azi avem zeci de posturi TV, mulți organizatori sunt și ei tineri, apelează la cei alături de care au crescut”.

Artista de muzică ușoară Mădălina Manole a încetat din viață la vârsta de 43 de ani, pe 14 iulie 2010. A fost înmormântată în Cimitirul Bolovani din Ploieşti.