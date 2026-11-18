Tusea care nu mai trece, oboseala la efort sau senzația de lipsă de aer nu ar trebui ignorate. Societatea Română de Pneumologie încurajează persoanele care se confruntă cu astfel de simptome să meargă la medic pentru o evaluare a sănătății plămânilor.

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Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) este o boală pulmonară cronică, prevenibilă și tratabilă, care îngreunează circulația aerului prin căile respiratorii, făcând respirația dificilă. Se poate dezvolta treptat, iar primele semne sunt adesea trecute cu vederea. Printre simptomele frecvente se numără lipsa de aer, tusea persistentă și producția cronică de spută. Fumatul este unul dintre principalii factori de risc; de altfel, BPOC mai este numită şi boala fumătorului.

Bronhopneumopatia obstructivă cronică poate apărea și în urma expunerii îndelungate la poluare, fum, praf sau substanțe nocive la locul de muncă, precum și din cauza unor factori genetici. La nivel mondial, BPOC provoacă aproximativ 3,4 milioane de decese anual (conform fișei OMS actualizate la 10 iunie 2026), iar numeroase persoane trăiesc cu această afecțiune fără să știe că o au. Identificarea timpurie permite începerea tratamentului și a măsurilor necesare pentru gestionarea bolii și menținerea calității vieții.

Pe 18 noiembrie este marcată Ziua Mondială a BPOC, o inițiativă care atrage atenția asupra acestei afecțiuni și asupra importanței identificării timpurii. Tema propusă în 2026 de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) este „Diagnostic la timp pentru o viață mai bună”.

„BPOC nu apare peste noapte, iar primele semne sunt adesea ignorate sau puse pe seama vârstei, a fumatului ori a lipsei de condiție fizică. O tuse care persistă, oboseala la efort sau senzația că nu mai avem suficient aer nu ar trebui considerate normale. Diagnosticul precoce contează: cu cât identificăm mai devreme boala, cu atât putem interveni mai eficient pentru a încetini evoluția ei și pentru a păstra calitatea vieții pacientului. De aceea, le recomandăm celor care au simptome sau factori de risc să nu amâne consultul pneumologic și evaluarea funcției pulmonare”, declară Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie (SRP).

Teste prin care este depistată boala

Spirometria măsoară cât aer poate inspira și expira o persoană și cât de repede îl poate elimina din plămâni. Este investigația esențială pentru confirmarea diagnosticului de BPOC și poate oferi medicului informații importante despre funcția pulmonară. „Spirometria este cel mai simplu, neinvaziv, nedureros, rapid și accesibil test pentru evaluarea funcției pulmonare și depistarea precoce a BPOC. O banală răceală care agravează dificultățile de respirație nu ar trebui ignorată. Multe boli pulmonare evoluează în tăcere ani de zile, iar spirometria poate identifica îngustarea căilor respiratorii înainte ca simptomele să devină severe. Investigația este recomandată fumătorilor, persoanelor expuse la noxe profesionale, dar și celor care prezintă tuse cronică, respirație șuierătoare sau oboseală la efort. Spirometria poate fi efectuată gratuit, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, pentru un consult la medicul specialist pneumolog.”, explică Prof. Univ. Dr. Roxana Maria Nemeș, fost președinte al Societății Române de Pneumologie (2020–2024).

Oscilometria evaluează modul în care aerul circulă prin căile respiratorii, în timpul respirației obișnuite. Nu presupune manevre complicate și poate fi utilizată și în evaluarea copiilor, în funcție de vârstă și de recomandarea medicală.

Măsurarea FeNO analizează cantitatea de oxid nitric din aerul expirat și oferă informații despre un anumit tip de inflamație la nivelul căilor respiratorii. Este utilizată în special în evaluarea și monitorizarea anumitor forme de astm și poate fi realizată și la copii.

Investigații gratuite la București și Timișoara, în 21 și 22 noiembrie

Pentru a încuraja oamenii să acorde mai multă atenție sănătății plămânilor, SRP organizează o campanie de evaluare respiratorie gratuită.

Astfel, pe 21 și 22 noiembrie, bucureștenii pot merge la Auchan Titan în intervalul 9.00-21.00, pentru a beneficia gratuit de spirometrii, oscilometrii și măsurarea fracției de oxid nitric în aerul expirat (FeNO).

Tot pe 21 și 22 noiembrie, în Timișoara, vor fi disponibile spirometrii gratuite la Iulius Mall, în intervalul 10.00-22.00.