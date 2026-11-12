Ce înseamnă trezitul la 04:00 dimineaţa, din perspectiva medicinei chineze

Medicina chineză se bazează pe teoria celor 12 meridiane ale corpului, care urmează un ritm precis de 24 de ore.

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Ți se întâmplă să te trezești la ora 03:00, 04:00 sau 05:00 dimineața, fără să știi exact de ce? Este oare din cauza schimbării orei, a stresului sau a grijilor care îți rulează prin minte? Problema cu aceste treziri nocturne este oboseala pe care o provoacă a doua zi – mai ales atunci când se repetă mai multe nopți la rând. Deși există diverse cauze posibile, medicina tradițională chineză indică un factor anume care ar putea oferi indicii despre starea noastră de sănătate.

Acest lucru este explicat de dr. Jin Hongjun, practician de medicină tradițională chineză la clinica Mingyue din Taiwan, într-un interviu acordat publicației Orange UDN. Potrivit acestuia, trezirea regulată la aceeași oră în timpul nopții necesită o atenție deosebită, informează journaldesfemmes.fr.

Pentru a înțelege aceste fenomene, medicina chineză se bazează pe teoria celor 12 meridiane ale corpului, care urmează un ciclu specific de 24 de ore. Fiecare interval de două ore corespunde unui meridian diferit. „Între orele 01:00 și 03:00 este activ meridianul ficatului; între orele 03:00 și 05:00 este meridianul plămânilor”, explică el.

Asociate cu meridianul plămânilor

Prin urmare, conform medicinei chineze, meridianul plămânilor este sursa trezirilor care au loc în jurul orei 04:00 dimineața. Meridianul plămânilor este strâns legat de respirație, de distribuția energiei în întregul corp și de anumite emoții. Trezirea repetată între orele 03:00 și 05:00 ar putea fi un semn al unui dezechilibru la nivelul acestei energii. „Asta nu înseamnă că există o problemă fizică la nivelul plămânilor”, precizează Marina Doktorman, acupuncturist și specialist în medicină chineză. „Este o abordare tradițională de a înțelege legăturile dintre simptome, emoții și tiparele energetice ale corpului.”

Medicina chineză oferă, de asemenea, o interpretare emoțională a acestor treziri nocturne. „Sistemul pulmonar este asociat cu emoții precum durerea sufletească, tristețea și procesul de a lăsa lucrurile să plece. Stresul emoțional nerezolvat sau tristețea prelungită pot fi considerate factori care influențează fluxul de Qi și contribuie la tulburările de somn”, explică expertul. Acestea sunt cauze potențiale care merită explorate.

Ce poţi face pentru a dormi mai bine

Dr. Jin Hongjun sugerează presopunctura, o tehnică ce presupune aplicarea unei presiuni cu degetele pe anumite puncte ale corpului.

În general, medicina chineză recomandă culcarea înainte de ora 23:00, o cină ușoară și caldă, precum și alocarea unui timp pentru relaxare înainte de a merge la culcare.

Scopul este calmarea atât a corpului, cât și a minții, facilitând astfel adormirea și reducând probabilitatea trezirii în timpul nopții. Dacă aceste treziri se repetă și încep să îți afecteze nivelul de energie sau calitatea vieții, nu ezita să consulți un medic.

În medicina convențională, trezirile frecvente care au loc la aceeași oră în fiecare noapte pot fi cauzate și de apneea în somn, refluxul gastro-esofagian (boala de reflux gastro-esofagian), o tulburare de anxietate sau alte afecțiuni medicale subiacente.