 Un nivel crescut al testului PSA înseamnă cancer de prostată? Medicul răspunde
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Un nivel crescut al testului PSA înseamnă cancer de prostată? Medicul răspunde

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aproape 8.000 de cazuri noi de cancer de prostată estimate anual în România, iar medicii atrag atenţia asupra depistării precoce a bolii. 

În stadiile incipiente, boala poate evolua fără semne evidente. Bărbații sunt încurajați să discute cu medicul despre riscul individual și controalele necesare înainte de apariția simptomelor.

prostata shutterstock 2296658117 jpg
Foto: Shutterstock

De ce contează depistarea precoce și ce arată testul PSA

Când cancerul de prostată este depistat înainte de a se răspândi în alte părți ale corpului, medicii pot avea mai multe opțiuni terapeutice, inclusiv tratamente cu intenție curativă. Diagnosticul într-un stadiu avansat poate însemna o boală mai greu de controlat, necesitatea unor tratamente sistemice și un prognostic mai puțin favorabil. Testul PSA este unul dintre instrumentele folosite în evaluarea prostatei.

Testul măsoară nivelul antigenului specific prostatic din sânge, printr-o recoltare obișnuită. Medicul de familie sau medicul urolog poate recomanda analiza în funcție de vârstă și de riscul individual. O valoare crescută nu stabilește diagnosticul de cancer de prostată, dar poate indica necesitatea unei evaluări medicale suplimentare.

Recomandările europene susțin screeningul organizat, bazat pe evaluarea riscului. Dacă rezultatele ridică suspiciuni, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum imagistica prin rezonanță magnetică.

Înainte de testare, este important ca bărbații să afle de la medic atât beneficiile posibile ale depistării precoce, cât și limitele testului. Unele rezultate pot fi fals pozitive; unele cancere depistate nu ar fi produs probleme pe parcursul vieții. Aceste informații și evaluarea riscului ajută la o decizie informată și la limitarea investigațiilor și tratamentelor inutile.

Este semal de alarmă PSA-ul crescut?

„Un PSA crescut nu înseamnă automat cancer și nici nu reprezintă, singur, o indicație de biopsie. Avem nevoie de o evaluare a riscului și de un traseu clar pentru fiecare bărbat. Prin proiectul MARIN, testarea este legată de consultația urologică, de investigațiile necesare și de sprijinul pentru a ajunge la ele. Obiectivul este să identificăm la timp cancerele care necesită îngrijire și să limităm investigațiile inutile. La fel de important este ca fiecare participant să înțeleagă rezultatul și recomandarea medicală”, a declarat dr. Rădăvoi George Daniel, conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

De la testare la un traseu medical bazat pe evaluarea riscului

Lansat în 2026, MARIN — Mobilizare pentru Acces la screening, evaluarea Riscului, Informare și Navigare — este primul proiect-pilot de screening pentru cancerul de prostată din România. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București implementează proiectul în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) și opt spitale partenere. Finanțat prin Programul Sănătate, MARIN vizează testarea a 23.002 persoane în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

MARIN se adresează bărbaților cu vârste între 50 și 70 de ani din grupuri vulnerabile sau defavorizate socio-economic, fără un diagnostic anterior de cancer de prostată. Pentru persoanele eligibile, participarea este gratuită și include testarea PSA și, atunci când este necesar, consultația urologică și investigațiile suplimentare recomandate în funcție de riscul individual. Proiectul oferă și sprijin pentru parcurgerea etapelor medicale recomandate.

Tratamentul după confirmarea diagnosticului

Tratamentul se alege în funcție de tipul și stadiul bolii, de starea generală de sănătate și de nevoile pacientului. Colaborarea dintre specialitățile medicale și implicarea pacientului în luarea deciziilor contribuie la stabilirea unui plan de tratament individualizat.

Progresele în cercetarea cancerului de prostată continuă să extindă perspectivele de tratament. La cel mai recent congres al Societății Europene de Oncologie Medicală, ESMO 2026, au fost prezentate noi date care indică rezultate încurajatoare în tratamentul anumitor forme de cancer de prostată, inclusiv în ceea ce privește supraviețuirea și reducerea riscului de progresie sau recurență a bolii.

Estimările GLOBOCAN 2024 situează cancerul de prostată pe locul al doilea între cancerele diagnosticate la bărbații din România, după cancerul pulmonar, cu 14,9% dintre cazurile noi. Cele 2.389 de decese estimate anual îl plasează pe locul al treilea între cauzele de deces prin cancer la bărbați, după cancerul pulmonar și cel colorectal.

La nivel mondial, în 2024 au fost estimate peste 1,5 milioane de cazuri noi de cancer de prostată și aproape 420.000 de decese asociate acestei boli.

6 NOIEMBRIE Oferta Black Friday pt IMM uri jpeg
Cum pot IMM-urile să ofere beneficii medicale angajaților cu un buget mai mic. Oferta MedLife de Black Friday adevarul.ro

Ghid de cumpărături

mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
supermarket, foto shutterstock jpg
VideoProdusul care se găsește în orice magazin și omoară mai mulți oameni decât accidentele sau războaiele. Efectele mai puțin cunoscute asupra creierului și organismului Fapt divers
image
Șoc în sistemul energetic: Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou la doar câteva zile de la repornire. Nuclearelectrica: „Directorul Tehnic al CNE va fi înlocuit” adevarul.ro
image
Russell Brand, condamnat la peste 10 ani de închisoare. Actorul a fost găsit vinovat de viol și agresiuni sexuale adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Declarații pe șleau despre Mihai Rotaru și Craiova pe locul 1. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală observatornews.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit www.antena3.ro
image
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Părinții îți donează apartamentul, dar vor să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Clauza care îi poate proteja chiar dacă locuința devine a copilului playtech.ro
image
„Absența scutiților medical, bucuria Regelui?”. Marcel Pușcaș, întrebări tăioase pentru Gică Hagi și tricolorii absenți! www.fanatik.ro
image
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Cea mai petrecăreață prințesă a Europei! Nu are nevoie de tron ca să domnească peste nopțile nebune ale aristocrației okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
shutterstock 2421080943 jpg
7 semne că ai putea suferi de depresie „înalt funcțională” fără să-ți dai seama Prevenție și tratament
shutterstock 2208429799 jpg
Ce legătură există între capacitatea de a identifica mirosuri și riscul de demență? Prevenție și tratament
shutterstock 2040427511 jpg
Bei cafeaua dimineața înainte apă? Care sunt efectele? Prevenție și tratament
shutterstock 2359991575 jpg
Cărțile audio versus lectură: Ce este mai benefic pentru creierul tău? Wellness
e1d348989d75d0cf6032006038a6eade76 jpg
Amorțeala mâinilor poate ascunde sindromul de canal carpian? Specialiști
vitamina d shutterstock 465164366 jpeg
La ce probleme de sănătate eşti expus dacă ai carenţă de vitamina D Prevenție și tratament
dependenta alcool jpg
Planta care ar putea reduce pofta de alcool. Cât costă și ce au descoperit cercetătorii Sănătate!
plimbare vecteezy jpg
De ce ar trebui să mergi 15 minute după fiecare masă. Iată ce se întâmplă cu glicemia și de ce recomandă cercetătorii acest obicei Sănătate!
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Mircea Badea îi spunea Andreei Bănică că are acasă posterul ei din Playboy: „Am și autograf de la tine”. Câți bani a primit artista pentru pictorial actualitate.net