 Ce legătură este între mamografie și sănătatea inimii?
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Ce legătură este între mamografie și sănătatea inimii?

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Mamografiile pot evidenția calcificări arteriale mamare, numite BAC (Breast Arterial Calcification), adică depozite de calciu în vasele de sânge ale sânului. Aceste calcificări nu au legătură cu cancerul de sân, însă cercetările arată că femeile la care sunt observate pe mamografie ar putea avea un risc dublu de eveniment cardiovascular, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral.

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Foto: Shutterstock

„Calcificările arteriale mamare pot fi primul semn al unei boli de inimă la o femeie”, a declarat pentru ABC News dr. Nisha Parikh, directoarea departamentului de boli cardiovasculare de la Katz Institute of Women’s Health, Northwell Health, din New York.

Ce sunt calcificările arteriale mamare

Calcificările arteriale mamare sunt depozite de calciu care pot apărea pe mamografie sub forma unor puncte luminoase. Ele sunt diferite de calcificările obișnuite pe care radiologii le evaluează atunci când caută semne de cancer de sân.

„Radiologii observă calcificări arteriale. Sunt necesare doar câteva secunde pentru a le identifica la mamografiile standard pe care femeile le fac de ani de zile”, a declarat pentru ABC News dr. Tahira Ahmed, directoarea medicală a departamentului de imagistică a sânului de la Maryland Imaging Network–RadNet.

Dacă ai calcificări arteriale mamare, nu înseamnă că ai o boală de inimă sau că ai nevoie de tratament. Cercetările sugerează, în schimb, că aceste depozite de calciu pot reprezenta un semnal suplimentar al unui risc cardiovascular crescut.

Medicii spun că, atunci când raportul unei paciente menționează astfel de calcificări, aceasta poate fi îndrumată către investigații suplimentare și, eventual, tratament.

„Vom lucra cu pacientele pentru a modifica factorii de risc, a scădea tensiunea arterială și colesterolul”, spune Parikh. „Unele paciente pot avea nevoie de investigații suplimentare în funcție de factorii lor de risc.”

Un studiu din 2026, care a inclus aproximativ 25.000 de femei, a constatat că femeile cu calcificări arteriale mamare pe mamografie aveau un risc cu 82% mai mare de evenimente cardiovasculare viitoare.

„Asocierea dintre calcificările arteriale mamare și bolile de inimă este atât de puternică, încât trebuie să le comunicăm pacientelor această informație”, spune Ahmed.

Când o mamografie conduce la tratamentul inimii

Katherine Bormann, o pacientă a cărei mamografie a evidențiat calcificări arteriale mamare, a declarat că „nu ar fi ajuns niciodată la cardiolog” dacă acele calcificări nu ar fi determinat consultul la un specialist.

Ulterior, medicii au descoperit o arteră coronară sever blocată, iar ea a fost supusă unei intervenții pentru a înlătura blocajul.

Sursa: Yahoo

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