Iată de ce specialiștii recomandă să-ți masezi sânii

Masarea țesutului mamar poate contribui la reducerea durerii asociate alăptării, la tratarea limfedemului și în depistarea precoce a cancerului.

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Dr. Margaret Thompson, oncolog cu specializare în chirurgia sânului, de la Clinica Cleveland, explică beneficiile acestei practici.

La fel ca alte forme de masaj terapeutic, masajul sânilor poate contribui la starea ta de bine. Dr. Thompson prezintă principalele sale beneficii.

Te poate ajuta să depistezi cancerul de sân

Masajul sânilor și autoexaminarea sânilor sunt foarte asemănătoare. Ambele îți permit să identifici eventualele umflături sau formațiuni apărute în țesutul mamar.

„Masajul sânilor poate fi o ocazie bună de a te familiariza cu aspectul și textura obișnuită a sânilor tăi”, afirmă dr. Thompson. „Îl încurajăm deoarece te ajută să-ți cunoști sânii și să știi ce este normal pentru tine. Dacă apare ceva îngrijorător, cum ar fi un nodul, îl vei putea recunoaște și verifica mai devreme.”

Depistarea precoce a cancerului de sân înseamnă adesea mai multe opțiuni de tratament și rezultate mai bune. Dacă folosești masajul sânilor pentru a observa eventuale modificări suspecte, dr. Thompson recomandă să îl faci lunar, la aproximativ o săptămână după menstruație, când este mai puțin probabil ca sânii tăi să fie sensibili.

Reduce durerea provocată de alăptare

Alăptarea poate deveni uneori dureroasă dacă sânii tăi sunt angorjați, dacă se blochează canalele galactofore sau dacă apare mastita, adică inflamația țesutului mamar. Un masaj limfatic ușor al sânilor poate fi însă de ajutor. Pentru acesta, folosește mișcări blânde și delicate, nu o presiune puternică.

În cadrul unui studiu, persoanele care se confruntau cu dureri asociate alăptării au raportat o reducere a durerii imediat după masaj. După 12 săptămâni de masaj regulat al sânilor, 65% dintre participante au declarat că această practică le-a fost foarte utilă.

Ajută la tratarea limfedemului

Sistemul tău limfatic contribuie la protejarea organismului împotriva infecțiilor și transportă excesul de lichid prin corp. Uneori, lichidul se poate acumula, provocând limfedem. Persoanele care au cancer de sân pot dezvolta limfedem, de obicei după o intervenție chirurgicală sau după radioterapie.

„Masajul limfatic ajută la deplasarea lichidului prin sistemul limfatic și poate reduce umflarea”, explică dr. Thompson.

Masajul sânilor efectuat în paralel cu terapia compresivă — tratamentul utilizat în mod obișnuit pentru limfedem — poate ameliora simptomele mai eficient decât utilizarea exclusivă a compresiei.

„Totuși, înainte de a apela la masajul pentru drenaj limfatic, cere sfatul chirurgului sau al medicului tău”, subliniază specialista. „Dacă acesta face parte din planul tău de tratament, vei primi instrucțiuni adaptate situației tale.”

Poate îmbunătăți aspectul sânilor

Nu există dovezi concludente că masajul sânilor poate îmbunătăți sau preveni lăsarea acestora. Totuși, masajul sânilor, mai ales dacă folosești uleiuri, ar putea îmbunătăți aspectul pielii.

„Un masaj delicat poate contribui la îmbunătățirea elasticității pielii”, spune dr. Thompson. „De asemenea, poate diminua aspectul vergeturilor.”

Ameliorează durerea mușchilor pectorali

Mușchii aflați sub sâni se numesc mușchi pectorali. Aceștia te ajută să-ți miști umerii și brațele. Atunci când ridici obiecte grele sau faci exerciții de forță pentru partea superioară a corpului, mușchii pectorali pot deveni dureroși.

„Masarea sânilor poate contribui și la ameliorarea durerii și a tensiunii din mușchii pectorali”, precizează dr. Thompson.

Aceasta adaugă că mușchii încordați ai spatelui pot suprasolicita mușchii pectorali. Prin urmare, dacă te doare și partea superioară a spatelui, masajul sânilor ar putea fi de ajutor.

Reduce stresul

Masajul oricărei zone a corpului, inclusiv al sânilor, contribuie la reducerea stresului. De asemenea, poate intensifica intimitatea sexuală.

„Atât masajul, cât și intimitatea sexuală determină eliberarea oxitocinei, hormonul asociat stării de bine”, explică dr. Thompson. „Aceasta te poate ajuta să-ți relaxezi întregul corp.”

Cum să-ți masezi sânii

Modul în care îți masezi sânii poate varia ușor în funcție de motivul pentru care faci masajul. Dr. Thompson oferă câteva recomandări generale.

Alege o metodă confortabilă

Pentru a obține cât mai multe beneficii, alege o metodă practică și confortabilă, care te ajută să te relaxezi.

„Folosește metoda cu care te simți cel mai confortabil”, recomandă dr. Thompson. „Unele persoane preferă să-și maseze sânii la duș, deoarece săpunul ajută degetele să alunece ușor pe piele. Altele preferă să stea întinse sau așezate în fața unei oglinzi. În aceste situații, poți folosi un ulei de masaj sau un alt lubrifiant sigur pentru piele.”

Folosește mereu același mișcări

Aplică o presiune ușoară în timp ce îți deplasezi degetele pe suprafața sânului sau efectuează cercuri mici. Pentru a te asigura că masezi întregul sân, dr. Thompson recomandă să folosești unul dintre următoarele moduri de masaj:

Mișcări circulare: masează în jurul sânului, pornind de la mamelon și înaintând către baza acestuia.

Mișcări asemănătoare tunderii gazonului: deplasează-ți degetele înainte și înapoi, pe rânduri.

Mișcări radiale, ca acele unui ceas: pornește din centrul „ceasului”, reprezentat de mamelon, și masează spre ora 12, apoi spre ora 1 și continuă astfel până când parcurgi întregul sân în sensul acelor de ceasornic.

Ia măsuri suplimentare atunci când este necesar

Dacă îți masezi sânii dintr-un anumit motiv medical, poate fi necesar să acorzi mai multă atenție tehnicii folosite. Dr. Thompson oferă câteva recomandări:

Pentru drenarea ganglionilor limfatici: urmează indicațiile medicului și masează zona axilei și partea superioară a brațului, pe lângă sâni.

Pentru exprimarea manuală a laptelui: masează ușor sânul pentru a elibera laptele, folosind atingeri delicate. La final, așază mâna în forma literei „C” sau „U” în jurul mamelonului. Comprimă ușor zona pentru a permite eliminarea laptelui.

Pentru identificarea eventualelor semne de cancer: autoexaminarea sânilor începe prin observarea lor în oglindă, pentru a identifica orice modificare vizibilă. Apoi, în timpul masajului, verifică dacă există noduli în zona mamelonului și a axilei.

Există riscuri asociate masajului sânilor?

Masajul regulat te poate ajuta să-ți cunoști mai bine sânii și poate crește probabilitatea de a observa imediat apariția unui nodul sau a unei alte probleme.

„Dacă simți un nodul, observi secreții mamelonare sau modificări ale pielii, mergi la un medic”, recomandă dr. Thompson. „Dacă masajul sânilor îți oferă o senzație plăcută, în general îl poți face în siguranță ori de câte ori dorești.”

Sursa: Cleveland Clinic