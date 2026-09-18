După cină, bea acest ceai pentru sănătatea rinichilor

O cană cu ceai de ghimbir băută după cină te poate ajuta să te hidratezi și să înlocuiești băuturile care conțin zahăr adăugat sau alcool. În plus, ghimbirul furnizează compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Totuși, nicio băutură nu îți poate proteja singură rinichii.

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Rinichii îndeplinesc numeroase funcții esențiale. Aceștia filtrează permanent sângele, elimină produși reziduali și mențin echilibrul apei și al electroliților din organism. De asemenea, produc hormoni implicați în reglarea tensiunii arteriale, în formarea globulelor roșii și în menținerea sănătății oaselor.

Îți poți proteja rinichii printr-un stil de viață sănătos. Deși niciun aliment și nicio băutură nu pot preveni singure bolile renale, alegerea unei băuturi potrivite după cină poate contribui la sănătatea acestor organe.

Multe dintre băuturile consumate seara conțin zahăr adăugat sau alcool, ingrediente care, în exces, nu sunt prietenoase cu rinichii. În schimb, dieteticienii citați de publicația EatingWell recomandă seara, o cană cu ceai de ghimbir.

Te ajută să te hidratezi

Hidratarea adecvată este una dintre cele mai bune metode prin care îți poți ajuta rinichii să funcționeze normal.

„Hidratarea este esențială pentru menținerea sănătății rinichilor și pentru prevenirea pietrelor la rinichi”, explică dieteticianul Melanie Betz, specialist în nutriția persoanelor cu boli renale.

Atunci când nu bei suficiente lichide, produșii reziduali devin mai concentrați în sânge, iar rinichii trebuie să depună un efort mai mare pentru a-i elimina. Deshidratarea poate activa și un sistem hormonal prin care organismul reține apă și sodiu. Acest mecanism poate crește tensiunea arterială, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra rinichilor.

Apa rămâne cea mai bună alegere pentru hidratare, dar poate deveni monotonă dacă o consumi pe parcursul întregii zile. Ceaiul de ghimbir poate contribui și el la necesarul zilnic de lichide.

„Alternarea băuturilor, inclusiv prin introducerea ceaiului de ghimbir, te poate ajuta să consumi mai multe lichide și să previi deshidratarea”, adaugă Melanie Betz.

Dacă ai o afecțiune renală pentru care medicul ți-a recomandat limitarea lichidelor, întreabă-l ce cantitate poți consuma în siguranță.

Poate contribui la reducerea inflamației

O cană cu ceai de ghimbir nu îți oferă doar lichide, ci și compuși care pot avea efecte benefice asupra organismului.

„Ghimbirul conține gingerol, un compus cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante”, explică dieteticianul Jen Hernandez. „Deoarece inflamația cronică participă la evoluția bolilor renale, condimente precum ghimbirul pot reprezenta o modalitate simplă de a susține organismul, fără să fie nevoie să iei un supliment.”

Aceste efecte nu înseamnă că ceaiul de ghimbir poate trata o boală renală. Pentru beneficii pe termen lung, consumă-l ca parte a unei alimentații echilibrate, care include mai multe alimente cu proprietăți antiinflamatoare.

Are un conținut redus de sodiu, fosfor și potasiu

Ceaiul simplu de ghimbir este o alegere potrivită pentru rinichi și datorită substanțelor pe care le conține în cantități mici.

„Ghimbirul are în mod natural un conținut redus de potasiu, fosfor și sodiu. Din acest motiv, este mai ușor de inclus într-un regim alimentar destinat protejării rinichilor decât alte alimente și băuturi care trebuie atent monitorizate”, spune Jen Hernandez.

Totuși, nu toate ceaiurile de ghimbir din comerț au aceeași compoziție. Citește lista ingredientelor înainte de a cumpăra un produs.

Unele amestecuri pot conține lemn-dulce, clorură de potasiu, conservanți pe bază de fosfați, zahăr sau alți aditivi. Rădăcina de lemn-dulce, de exemplu, poate modifica nivelurile de sodiu și potasiu din organism și nu este considerată sigură pentru persoanele cu boli renale.

Cum prepari ceaiul de ghimbir acasă

Poți prepara simplu această băutură folosind ghimbir proaspăt:

Curăță și taie câteva felii subțiri de ghimbir. Pune-le într-o cană și toarnă peste ele apă fierbinte. Lasă-le la infuzat între 5 și 10 minute. Adaugă, dacă dorești, puțină zeamă de lămâie.

Poți îndulci ceaiul cu o cantitate mică de miere, dar este de preferat să nu exagerezi, mai ales dacă ai diabet, glicemie crescută sau trebuie să îți controlezi greutatea.

Ghimbirul poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv cu unele anticoagulante. Dacă urmezi un tratament, suferi de o boală renală sau vrei să consumi frecvent cantități mari de ghimbir, discută mai întâi cu medicul.

Alte obiceiuri care îți protejează rinichii

Ceaiul de ghimbir poate fi o alegere sănătoasă după cină, dar sănătatea rinichilor depinde de ansamblul obiceiurilor tale.

Consumă mai multe alimente vegetale

Indiferent de obiectivele tale, o alimentație bazată pe legume, fructe, cereale integrale și surse vegetale de proteine, precum fasolea, lintea, nucile și semințele, reprezintă un bun punct de plecare.

Dacă ai fost diagnosticat cu o boală renală, nu modifica însă dieta fără recomandarea medicului sau a dieteticianului. În funcție de stadiul bolii și de rezultatele analizelor, poate fi necesar să limitezi anumite alimente bogate în potasiu, fosfor sau proteine.

Fără prea multă sare

Un aport zilnic mai mare de 2.300 mg de sodiu poate crește riscul de hipertensiune arterială, boli renale și pietre la rinichi.

Mezelurile, produsele ultraprocesate, sosurile, semipreparatele congelate și preparatele de restaurant se numără printre principalele surse de sodiu. Pentru a reduce aportul, verifică etichetele produselor și fii atent la cantitatea de sare adăugată în mâncare.

Nu amâna controalele medicale

Boala cronică de rinichi nu provoacă întotdeauna simptome în stadiile incipiente. Din acest motiv, este posibil să nu știi că ai o problemă.

Controalele medicale periodice permit verificarea tensiunii arteriale și efectuarea unor investigații precum analiza albuminei din urină și estimarea ratei de filtrare glomerulară. Aceste teste îl ajută pe medic să evalueze modul în care funcționează rinichii tăi.

Ce trebuie să reții

Ceaiul de ghimbir este o modalitate simplă și plăcută de a te hidrata după cină. Conținutul său de gingerol îi oferă proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, iar ceaiul simplu are cantități reduse de sodiu, fosfor și potasiu.

Totuși, această băutură nu poate preveni și nu poate trata singură bolile renale. Pentru a-ți proteja rinichii, ai nevoie de hidratare adecvată, alimentație echilibrată, un consum moderat de sare, controlul tensiunii arteriale și consultații medicale periodice.

Sursa: EatingWell.com