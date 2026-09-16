Informații surprinzătoare pe care mirosul corpului tău le transmite

Desigur, nu toate mirosurile corporale provin de la axile. Iar popularitatea bomboanelor mentolate pentru respirație și a sprayurilor de corp arată că nu ne place niciun fel de miros neplăcut.

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Cu toate acestea, mirosul corporal nu este întotdeauna ceva rău. Printre altele, îți poate oferi indicii utile despre starea ta de sănătate. Oamenii de știință asociază de multă vreme anumite boli și afecțiuni cu mirosuri corporale specifice, potrivit unui studiu publicat în 2014 în revista Psychological Science.

Acest lucru este firesc dacă te gândești că mirosul corpului apare în urma interacțiunii dintre substanțele chimice din secrețiile glandelor sudoripare și bacteriile de pe piele, după cum explică dermatologul Tsiporra Shainhouse din Beverly Hills. Aceste substanțe reflectă chimia organismului și pot dezvălui multe lucruri despre sănătatea ta.

Așadar, ce încearcă să-ți transmită mirosul corpului? Iată ce spun specialiștii.

Intensificarea mirosului corporal poate indica o tiroidă hiperactivă

Tiroida este o glandă mică, în formă de fluture, situată în partea din față a gâtului. Deși este mică, are un rol important: produce hormoni care contribuie la reglarea funcțiilor metabolice ale organismului, inclusiv a vitezei cu care consumi energia.

Dacă tiroida produce o cantitate prea mare de hormoni, afecțiune cunoscută sub numele de hipertiroidism, ritmul cardiac, respirația și digestia se pot accelera, explică dr. Brenda Swanson-Biearman, profesoară asistentă la Facultatea de Științe ale Sănătății din cadrul Duquesne University.

Drept urmare, temperatura corpului poate crește, ceea ce duce la o transpirație mai abundentă. Cu cât transpiri mai mult, cu atât secrețiile glandelor sudoripare intră mai mult în contact cu bacteriile de pe piele. Rezultatul este un miros corporal mai puternic.

Desigur, intensificarea mirosului corporal este doar unul dintre simptomele hipertiroidismului și, în plus, unul discret. Dar dacă îl observi împreună cu transpirație abundentă, sensibilitate la căldură și bătăi neobișnuit de rapide ale inimii, este indicat să discuți cu medicul. Consultul este cu atât mai important dacă aceste manifestări sunt însoțite de o umflătură la baza gâtului, care poate indica inflamarea tiroidei.

La bărbați poate avea legătură cu nivelul testosteronului

„La bărbații și femeile de orice vârstă, orice schimbare a intensității mirosului corporal poate fi un semn al modificărilor hormonale”, explică medicul de familie Katherine Boling, de la Mercy Medical Center din Lutherville, Maryland.

De exemplu, dacă un bărbat observă că mirosul său corporal a devenit mai puțin pronunțat, acest lucru ar putea indica scăderea nivelului de testosteron. Fenomenul este însă foarte vizibil la băieții aflați la începutul adolescenței. Atunci când băiatul tău începe brusc să aibă un miros corporal nou și mai puțin plăcut, mai ales în zona axilelor, poți presupune că a intrat la pubertate.

Și acesta este doar începutul. Nivelurile hormonale ale băiatului, în special testosteronul, cresc considerabil pe parcursul pubertății. Testosteronul determină glandele să producă nu doar transpirație, ci și sebum, care interacționează, la rândul său, cu bacteriile de pe piele.

Concluzia? Atunci când simți pentru prima dată noul miros, schimbarea a început deja: băiatul tău crește.

La femei se poate schimba pe parcursul lunii

Menstruația, ovulația și sarcina pot produce schimbări discrete ale mirosului corporal, explică medicul de familie Katherine Boling. Multe dintre aceste modificări pot fi puse pe seama fluctuațiilor hormonilor reproducători.

Același lucru este valabil și în perimenopauză, adică în anii în care corpul femeii devine treptat mai puțin fertil și se apropie de menopauză. Perimenopauza presupune o scădere a nivelului de estrogen în raport cu testosteronul. Deoarece testosteronul este asociat cu un miros corporal mai pronunțat, unul dintre semnele instalării perimenopauzei poate fi intensificarea treptată și persistentă a acestuia.

Totuși, fiecare femeie trece prin perimenopauză în felul său. Unele nici măcar nu își dau seama ce se întâmplă până când privesc în urmă și observă că a trecut mai mult de un an de la ultima menstruație.

Dacă te întrebi câți ani fertili mai ai, trebuie să știi că semnele frecvente ale perimenopauzei includ menstruații tot mai neregulate, subțierea părului, dureri de cap frecvente și creștere în greutate, mai ales în jurul taliei.

De ce corpul poate mirosi a amoniac după antrenament

Ți s-a întâmplat să termini un antrenament intens și să simți un miros de amoniac? Este posibil ca mirosul să provină chiar de la tine. Oricât de neplăcut ar părea, există adesea o explicație logică, spune medicul de familie Nikola Djordjevic.

Ca răspuns la efortul fizic, organismul produce azot, pe care rinichii îl metabolizează și îl elimină prin urină. Cu cât antrenamentul este mai intens, cu atât se produce mai mult azot. Dacă această cantitate depășește capacitatea cu care rinichii sunt obișnuiți, o parte din azot este eliminată prin transpirație. Atunci când este eliminat astfel, poate da naștere mirosului caracteristic de amoniac.

În general, nu este o problemă, cu excepția situației în care observi mirosul de amoniac și în alte momente. În acest caz, ar putea fi un semn că rinichii nu funcționează corespunzător.

Afecțiunile renale provoacă, de obicei, și alte simptome, printre care sânge în urină, umflarea picioarelor și a gleznelor și scăderea evidentă a apetitului. Deoarece bolile renale pot fi grave și necesită investigații medicale, discută cu medicul dacă ai oricare dintre aceste simptome împreună cu un miros corporal asemănător amoniacului.

Mirosul de ouă stricate poate fi un avertisment transmis de ficat

În viața de zi cu zi, ești expus la diferite toxine. Unele provin din propriul organism, inclusiv produșii toxici rezultați în urma digestiei și respirației. La altele te expui voluntar, cum sunt alcoolul, medicamentele și aditivii alimentari. Alte substanțe, precum compușii organici volatili și substanțele chimice perfluorurate, sunt prezente pur și simplu în mediul înconjurător.

Rolul ficatului este să proceseze toxinele și să ajute la eliminarea lor din organism, explică medicul Nikola Djordjevic. Dacă funcția hepatică este afectată, toxinele se pot acumula în corp. Acest lucru poate produce un miros neplăcut al pielii și/sau al respirației, descris de unii drept stătut, iar de alții asemănător ouălor stricate.

Totuși, problemele hepatice se manifestă rareori doar prin modificarea mirosului corporal. De obicei, apar și îngălbenirea pielii sau a albului ochilor, icter, umflarea abdomenului, durere în partea dreaptă superioară a abdomenului, pierderea apetitului, greață, confuzie și dificultăți de concentrare.

Dacă observi aceste simptome, indiferent dacă sunt sau nu însoțite de un miros stătut ori asemănător ouălor stricate, este indicat să mergi la medic.

Mirosul corporal de pește poate indica o afecțiune metabolică

Un miros generalizat de pește indică, de regulă, o tulburare metabolică numită trimetilaminurie, explică medicul Nikola Djordjevic. Dacă ai această afecțiune, organismul nu poate metaboliza corespunzător o substanță numită trimetilamină.

Trimetilamina este un gaz utilizat în producția industrială, dar și un produs secundar al digestiei. Este produsă de bacteriile intestinale, apoi transformată, în mod normal, într-o substanță inofensivă și eliminată din organism.

În cazuri rare, corpul nu poate metaboliza trimetilamina. Atunci când aceasta se acumulează, produce un miros caracteristic de pește, care poate proveni din piele, urină, respirație și chiar din fluidele aparatului reproducător.

Mirosul poate fi singurul simptom, dar este atât de neplăcut încât probabil vei dori să mergi cât mai repede la medic. Majoritatea medicilor pot recunoaște trimetilaminuria, însă diagnosticul definitiv necesită o analiză de urină.

Afecțiunea nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută sub control prin schimbarea alimentației, inclusiv prin eliminarea fructelor de mare și a alimentelor care conțin colină, azot sau sulf. Aceste restricții trebuie stabilite împreună cu medicul ori dieteticianul, pentru a evita eventualele carențe nutritive.

Unele medicamente pot modifica mirosul corpului

Dacă ai observat că mirosul corpului tău s-a schimbat, cauza ar putea fi un medicament pe care îl iei, explică medicul de familie Katherine Boling. Numeroase medicamente pot influența mirosul corporal.

De exemplu, multe antidepresive prescrise frecvent sunt asociate cu transpirația abundentă și pot intensifica astfel mirosul corpului. Același lucru este valabil și în cazul multor medicamente pentru migrenă.

Valeriana, un supliment folosit pentru somn, are un miros pe care unele persoane îl compară cu cel al șosetelor murdare, al brânzei urât mirositoare sau al vărsăturilor. Deoarece unii dintre metaboliții săi sunt eliminați prin piele, trebuie să știi că, dacă iei valeriană, pielea ta poate căpăta un miros asemănător.

Dacă mirosul chimic al unor medicamente folosite în chimioterapie pare să persiste pe piele, acest lucru se întâmplă deoarece anumite substanțe rezultate prin metabolizarea lor sunt eliminate prin piele.

Medicamentele care influențează nivelul hormonilor, inclusiv anticoncepționalele și terapia hormonală de substituție, îți pot modifica, de asemenea, mirosul corporal.

Ești ceea ce mănânci sau, cel puțin, poți mirosi ca alimentele consumate

Ceea ce mănânci poate influența semnificativ felul în care miroși, cel puțin temporar, explică dermatologul Tsiporra Shainhouse.

Unele alimente, precum carnea, usturoiul și curry-ul, pot lăsa un miros distinct pe piele în timpul digestiei. Altele, cum este sparanghelul, pot schimba mirosul urinei.

Atunci când organismul descompune ceapa, compușii asemănători sulfului sunt eliminați prin piele, tubul digestiv și respirație, iar efectele pot persista uneori câteva zile.

Când consumi alcool, organismul îl metabolizează și produce acetat, o substanță cu un miros dulceag specific, pe care cei din jur îl pot sesiza cu ușurință atât pe pielea ta, cât și în respirație.

În același timp, unele alimente ar putea îmbunătăți mirosul corporal. De exemplu, citricele, precum lămâile și portocalele, ar putea contribui la diminuarea mirosurilor persistente de pe piele, ajutând la circulația apei prin organism, explică dermatologul și medicul internist David Colbert.

În plus, un studiu publicat în 2014 în Journal of Food Science a arătat că merele crude, pătrunjelul, spanacul și menta proaspătă pot contribui la neutralizarea mirosului de usturoi din respirație.

Respirația cu miros dulceag poate indica diabet

Nivelul crescut al glicemiei, afecțiune cunoscută sub numele de hiperglicemie, poate provoca o respirație cu miros dulceag, pe care unele persoane îl descriu ca fiind „fructat”.

Deși hiperglicemia poate fi provocată de mai multe afecțiuni și situații, aceasta este o caracteristică definitorie a diabetului, explică medicul și chirurgul Omiete Charles-Davies. Din acest motiv, respirația cu miros dulceag, în absența altor explicații, este considerată de mult timp un posibil semn timpuriu al diabetului.

În plus, un studiu publicat în 2014 în Journal of Breath Research a descoperit o legătură între un marker chimic cu miros dulceag din respirația copiilor cu diabet de tip 1 și acumularea în sânge a unor substanțe potențial periculoase atunci când nivelul insulinei este scăzut.

Prin această descoperire, cercetătorii au deschis posibilitatea dezvoltării unui test rapid și neinvaziv, care să ajute la diagnosticarea diabetului de tip 1 înainte de apariția complicațiilor grave.

Ai fost diagnosticat cu diabet? Nu ignora respirația cu miros de acetonă

În diabet, organismul nu poate produce sau utiliza eficient insulina. Drept urmare, zahărul rămâne în sânge, în loc să ajungă în celule pentru a fi transformat în energie.

Atunci când nu poate folosi suficientă glucoză pentru energie, corpul începe să ardă grăsimi. Acest proces duce la acumularea în sânge a unor acizi numiți cetone. Acumularea cetonelor este asociată cu ceea ce medicul Omiete Charles-Davies numește „respirație cu miros de acetonă”. Acetona este un ingredient al dizolvantului pentru lacul de unghii și are un miros chimic-fructat specific.

Dacă ai fost diagnosticat cu diabet și observi că respirația ta a început să miroasă a acetonă, este posibil să te confrunți cu cetoacidoză diabetică. Riscul este mai mare dacă știi că ai omis o doză de insulină sau dacă te simți obosit, slăbit, foarte însetat ori confuz.

Cetoacidoza diabetică reprezintă o urgență medicală și necesită intervenția rapidă a personalului medical calificat.

Stresul produce un alt tip de miros corporal

Un antiperspirant foarte eficient poate reduce transpirația axilară și poate că reușești să afișezi o atitudine calmă. Însă corpul tău are un indiciu care te poate da de gol: mirosul pe care îl produci atunci când ești stresat.

„Avem în organism două tipuri de glande sudoripare: ecrine și apocrine”, explică dermatologul Joshua Zeichner din New York. „Dar numai glandele apocrine răspund la stres, iar atunci când o fac produc un miros pronunțat.”

În funcție de locul în care sunt situate aceste glande – unele se găsesc, de exemplu, în zona inghinală –, îți poate fi greu să împiedici apariția transpirației.

Eliberarea cortizolului ca răspuns la stres influențează și ea mirosul corpului, explică medicul Katherine Boling. Împreună cu adrenalina, cortizolul îți pregătește organismul pentru reacția de „luptă sau fugă”, crescându-ți temperatura corporală și provocând încordarea mușchilor. Rezultatul poate fi o transpirație mai abundentă și mai urât mirositoare.

Această greșeală poate provoca un miros extrem de neplăcut

De-a lungul anilor, mai multe paciente au venit la medicul Katherine Boling reclamând un miros foarte neplăcut provenit din zona intimă. În unele situații, medicul își dă seama care este problema încă din momentul în care pacienta intră în cabinet, înainte de efectuarea examinării.

„Ai uitat să scoți tamponul intern după ultima menstruație?”, le întreabă medicul. Examinarea confirmă uneori acest lucru.

„Este un miros extrem de neplăcut, imposibil de confundat, care se răspândește în toată încăperea”, explică Boling. „Se întâmplă mai des decât ai putea crede.”

Din fericire, niciuna dintre pacientele sale nu a rămas cu probleme persistente din cauza acestei neglijențe. Acest lucru s-ar putea datora faptului că au mers la medic imediat ce au observat mirosul, ceea ce Boling recomandă oricărei femei aflate în această situație.

Nu amâna consultul: mergi imediat la medic. Desigur, încearcă să respecți și intervalul recomandat pentru schimbarea și îndepărtarea tampoanelor interne.

Când ești bolnav, corpul tău poate produce un miros specific

Se știe că anumite boli și afecțiuni produc mirosuri caracteristice. Dar este posibil ca orice boală să fie asociată, într-o anumită măsură, cu un miros specific?

Medicul de familie Katherine Boling spune că, atunci când a îngrijit pacienți bolnavi în spital, a observat că persoanele cu febră aveau un miros corporal distinct.

„Oamenii au un simț al mirosului destul de bun, iar unele cercetări sugerează că persoanele bolnave sau cele care urmează să se îmbolnăvească miros diferit față de oamenii sănătoși”, explică medicul Christopher Dietz, director medical al MedExpress.

Un studiu a ajuns la concluzii similare, chiar dacă febra nu a fost un factor analizat. Mats Olsson, psiholog experimental la Institutul Karolinska din Suedia, explică: „În medie, oamenii au un miros perceput ca fiind mai neplăcut atunci când sunt bolnavi.”

Această reacție ar putea reprezenta, de fapt, o formă de protecție. „Atunci când suntem sănătoși și simțim un miros neplăcut, avem tendința să-l evităm”, spune Dietz. „În acest caz, reacția ne ajută să stăm departe de microorganismele care ne-ar putea îmbolnăvi.”

Sursa: Health Digest