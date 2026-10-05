 Care sunt simptomele demențelor alcoolice. De ce este importantă depistarea precoce
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Care sunt simptomele demențelor alcoolice. De ce este importantă depistarea precoce

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Acest tipuri de demențe fac referire la tulburările neurocognitive asociate consumului excesiv de alcool.

Dependența de alcool este frecvent asociată cu tulburări neurocognitive manifestate prin probleme de memorie şi de comportament şi dificultăți de atenție. Demența asociată consumului de alcool nu provoacă un declin cognitiv progresiv precum boala Alzheimer. Aceasta înseamnă că leziunile cerebrale nu se vor agrava automat în timp după oprirea consumului de alcool. Însă dacă nu se renunţă la alcool, pot să apară leziuni cerebrale suplimentare.

consum alcool, betiv foto pixabay jpg
Foto: Shutterstock

Excesul de alcool, pe perioade îndelungate, poate să ducă la micşorarea creierului, la reducerea irigării cu sânge a creierului, la lipsa de vitamina B1 şi la lezarea celulelor cerebrale.

Sindromul Wernicke-Korsakoff, forma cel mai des întâlnită

Pe lângă problemele hepatice, bolile cardiovasculare și cancerul, consumul de alcool provoacă deficiențe cognitive precum sindromul Wernicke-Korsakoff. Acesta este una dintre cele mai grave forme de tulburări neurocognitive legate de alcool.

Există 2 etape distincte: encefalopatia Wernicke-Gayet, o inflamație a creierului cauzată de un deficit de vitamina B1 (alcoolul afectează capacitatea organismului de a prelua și de a păstra vitamina B1 în ficat și reduce utilizarea ei în procesele importante ale organismului) şi sindromul Wernicke-Korsakoff.

Encefalopatia Wernicke-Gayet se manifestă prin mișcări oculare sacadate, vedere dublă, pierderea coordonării musculare, echilibru deficitar, clătinare sau incapacitatea de a merge, confuzie sau probleme de memorie, semne de malnutriție, inclusiv pierdere în greutate neplanificată, oboseală, slăbiciune.

Netratată, encefalopatia Wernicke-Gayet poate evolua spre sindromul Korsakoff”. „Această afecțiune (Wernicke-Gayet) este caracterizată prin probleme de coordonare (dificultăți la mers, probleme de echilibru), tulburări de vedere, amorțeală sau furnicături la nivelul membrelor inferioare, precum și confuzie (dezorientare în timp și spațiu, lipsă de coerență) și amnezie. Se observă în principal după sevrajul alcoolic acut, nesupravegheat”, dr. Cécile Prévost citată de femmeactuelle.fr.

În sindromul Korsakoff mai pot să apară probleme în formarea de noi amintiri și în învățarea de lucruri noi, schimbări de personalitate, inventarea de povești pentru a umple golurile din memorie, halucinaţii.

Tratată din timp, encefalopatia Wernicke-Korsakoff este reversibilă, iar pacienții se pot recupera cognitiv.

Ce presupune tratamentul

Tratamentul pentru encefalopatia Wernicke-Korsakoff implică, în principal, administrarea intravenoasă de vitamina B1 și abstinența de la alcool. „Benzodiazepinele vor fi prescrise ca supliment pentru a ameliora simptomele de sevraj”, adaugă dr. Cécile Prévost. Reabilitarea și remedierea cognitivă țintită vor fi, de asemenea, programate după o evaluare a funcției cognitive.

În funcție de severitatea deficiențelor cognitive, pacienții cu sindrom Korsakoff pot experimenta diferite niveluri de dizabilitate. Unii își păstrează o oarecare independență, în timp ce alții au nevoie de îngrijire în unități specializate. Persoanele cu sindrom Korsakoff tind să experimenteze pierderi de memorie pe termen scurt. Pacienţii simt că trăiesc într-o buclă temporală şi se pot angaja, de asemenea, în fabulații, adică pot inventa povești pentru a ajuta la completarea golurilor din memorie. Aceste deficiențe cognitive sunt responsabile și pentru anosognozie, ceea ce înseamnă că pacienții nu sunt conștienți de problemele lor şi își subestimează dificultățile. Pentru că uită ce fac, nu pot trăi independent.

Dacă demenţa alcoolică este depistată şi tratată în fază incipientă, sunt şanse ca funcţiile creierului să fie recuperate, renunţarea la alcool fiind esenţială.

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