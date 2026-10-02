 Bolile inimii se manifestă diferit la femei? Iată la ce să fii atentă
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Bolile inimii se manifestă diferit la femei? Iată la ce să fii atentă

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Bolile de inimă au manifestări diferite în funcție de tipologia lor. Iată care sunt principalele boli cardiace și simptomele pe care le produc.

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Foto: Shutterstock

Boala coronariană: durere, senzație de strângere sau presiune în piept, care se poate extinde spre gât, mandibulă, abdomen, spate, braț sau umăr; durere, amorțeală ori senzație de rece la nivelul brațelor sau picioarelor, atunci când circulația sângelui este redusă.

Insuficiența cardiacă: tuse frecventă sau respirație șuierătoare, însoțite de mucus alb ori rozaliu, uneori cu urme de sânge; umflarea labelor picioarelor, gleznelor, picioarelor sau abdomenului; creștere ori scădere neașteptată în greutate și dificultăți de respirație când stai întinsă.

Aritmia: bătăi rapide ale inimii, palpitații, amețeală, leșin sau senzația că inima îți bate neregulat, prea încet ori prea repede. Infarctul miocardic: durere puternică în piept, dificultăți de respirație, transpirații reci, greață, vărsături și oboseală extremă.

Sunt diferite simptomele bolilor de inimă la femei?

Durerea în piept este considerată cel mai frecvent simptom al infarctului, atât la bărbați, cât și la femei. Totuși, dacă ești femeie, bolile de inimă se pot manifesta și prin simptome care diferă de cele întâlnite la bărbați.

Ce simptome poți avea dacă suferi de o boală de inimă?

Printre semnele de avertizare pe care femeile le pot resimți mai frecvent decât bărbații se numără:

  • Oboseala neobișnuită, care apare cu mai multe zile sau săptămâni înaintea unui eveniment cardiac.
  • Dificultățile de respirație în timpul activității fizice sau chiar în repaus.
  • Greața, vărsăturile ori un disconfort asemănător indigestiei.
  • Amețeala sau transpirațiile reci.
  • Anxietatea ori senzația că urmează să se întâmple ceva grav.

Aceste simptome sunt mai puțin specifice, însă pot fi mai pronunțate decât durerea în piept.

Articolul precizează că, spre deosebire de bărbați, femeile pot prezenta mai frecvent simptome în repaus sau chiar în timpul somnului. Stresul emoțional poate, de asemenea, să declanșeze simptome de infarct.

Femeile pot suferi un infarct chiar și în absența unei obstrucții importante a arterelor coronare. Totodată, pot avea afectări atât ale arterelor mari, cât și ale vaselor mici ale inimii. Articolul descrie boala coronariană microvasculară drept o afectare prin obstrucție a arterelor mici.

De ce pot fi diferite simptomele bolilor de inimă la femei?

Diferențele dintre simptomele infarctului la femei și la bărbați pot avea mai multe explicații.

Anatomia joacă un rol: femeile au artere coronare mai mici, ceea ce poate face ca unele obstrucții să fie mai greu de identificat.

Un alt factor este influența hormonală. Estrogenul are un rol protector, iar scăderea nivelului său după menopauză crește riscul de boli cardiovasculare.

În plus, sistemul nervos al femeilor poate percepe durerea diferit, ceea ce poate duce la variații ale simptomelor. Acești factori subliniază importanța cunoașterii particularităților bolilor de inimă la femei și a unei abordări medicale adaptate.

Ce tratamente sunt disponibile pentru bolile de inimă la femei?

Schimbările stilului de viață te pot ajuta să previi bolile cardiovasculare și infarctul. Poți adopta mai multe măsuri pentru a-ți proteja inima.

În primul rând, alege o alimentație benefică pentru inimă, bogată în fructe, legume, cereale integrale și surse de proteine slabe. De asemenea, se recomandă să faci mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Gestionează stresul prin tehnici de relaxare, precum yoga, meditația sau respirația profundă. Evită fumatul și consumul de alcool. Verifică-ți periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia.

Iată cum poți include mișcarea în rutina zilnică:

  • Urcă pe scări în loc să folosești liftul.
  • Mergi în pas alert sau folosește bicicleta pentru a ajunge la serviciu ori pentru a rezolva diverse treburi.
  • Mergi pe loc în timp ce te uiți la televizor.

Când trebuie să ceri ajutor medical?

Dacă tu sau cineva apropiat aveți o durere puternică în piept, care persistă câteva minute, este necesar ajutor medical imediat.

Cere imediat ajutor medical dacă apar brusc dificultăți de respirație, amețeală sau leșin. Chiar și greața ori transpirațiile reci fără o cauză evidentă necesită atenție medicală imediată.

Nu ignora simptomele, chiar dacă sunt ușoare, deoarece la femei un infarct poate trece uneori neobservat.

Sursa: Health Shots

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