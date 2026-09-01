Te doare capul când se schimbă vremea? Schimbările din atmosferă pot declanșa migrene

Schimbările bruște de vreme pot fi greu de suportat pentru persoanele predispuse la migrene. Scăderea presiunii atmosferice, temperaturile extreme, umiditatea, vântul puternic și lumina intensă se numără printre factorii care pot favoriza apariția unui episod dureros. Ce poți face pentru a reduce riscul și când este cazul să mergi la medic?

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Ai observat că te doare capul înaintea unei furtuni sau că migrena apare în zilele foarte călduroase? Este posibil să existe o legătură. Pentru unele persoane, schimbările meteorologice reprezintă un factor declanșator al migrenei. American Migraine Foundation menționează printre acești factori variațiile presiunii atmosferice, schimbările de temperatură, umiditatea, vântul, lumina puternică și deshidratarea.

Dar vremea nu acționează singură în toate cazurile. Un episod de migrenă poate apărea atunci când se adună mai mulți factori, printre care somnul insuficient, stresul, mesele sărite, deshidratarea sau modificările hormonale. De aceea, observarea propriilor tipare poate fi foarte utilă.

Presiunea atmosferică poate declanșa migrena

Una dintre cele mai discutate legături este cea dintre migrenă și presiunea atmosferică. Înaintea unei furtuni, presiunea poate scădea, iar unele persoane sensibile observă apariția durerii de cap în această perioadă.

Cercetările nu arată că fiecare durere de cap apărută înaintea unei schimbări de vreme este provocată de presiunea atmosferică. Reacția diferă de la o persoană la alta, iar migrena are numeroși factori declanșatori.

De aceea, dacă observi că durerile apar frecvent înaintea ploilor, furtunilor sau schimbărilor bruște de temperatură, merită să notezi aceste episoade.

Căldura și frigul pot pune organismul la încercare

Temperaturile extreme pot favoriza apariția migrenei. Căldura este asociată adesea cu transpirația și pierderea de lichide, iar deshidratarea este un factor cunoscut care poate declanșa un episod migrenos.

Și frigul poate fi problematic pentru unele persoane. Aerul rece și uscat, schimbările rapide de temperatură și trecerile repetate din spații foarte încălzite în aer rece pot contribui la apariția durerii.

În zilele cu temperaturi ridicate, ai grijă să bei suficientă apă și evită expunerea prelungită la soare. Pălăria și ochelarii de soare pot fi de folos persoanelor sensibile la lumină și strălucire.

Vântul, umezeala și lumina puternică pot fi factori declanșatori

Vremea instabilă poate aduce mai mulți factori în același timp. Vântul puternic, umiditatea ridicată, aerul foarte uscat sau lumina intensă pot contribui la declanșarea unei migrene la persoanele sensibile.

Un rol important îl poate avea și schimbarea rutinei. Vara, de exemplu, zilele mai lungi pot modifica programul de somn, iar nopțile pierdute pot crește vulnerabilitatea la migrenă.

Hidratarea este esențială

Deshidratarea poate favoriza apariția durerilor de cap și a migrenei, mai ales în perioadele foarte călduroase. Bea apă regulat pe parcursul zilei și acordă o atenție suplimentară hidratării dacă transpiri mult sau petreci timp în aer liber.

Evită și perioadele lungi fără mâncare. Mesele sărite pot reprezenta, la rândul lor, un factor declanșator pentru unele persoane.

Păstrează un program de somn cât mai regulat

Somnul insuficient poate face parte din combinația de factori care favorizează apariția migrenei. Când vremea se schimbă, încearcă să păstrezi orele obișnuite de culcare și trezire.

Un program constant, mese regulate, hidratare și gestionarea stresului pot ajuta la reducerea riscului de apariție a episoadelor.

Ce poți face când începe durerea

Dacă știi că schimbările de vreme îți declanșează migrena, încearcă să reduci și ceilalți factori care pot contribui la apariția episodului.

Hidratează-te, mănâncă la intervale regulate, odihnește-te și caută un spațiu liniștit, mai ales dacă lumina sau zgomotele îți agravează simptomele. Pentru unele persoane, reducerea expunerii la lumină și odihna într-o cameră răcoroasă pot fi utile în timpul unui episod.

Editor: Raluca Toma